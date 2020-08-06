УКР
У Стамбульській конвенції про насильство "гендер" тлумачиться по-іншому, що може спонукати українських школярів до роздумів над зміною статі, - Рада Церков

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що ідеологічна заангажованість і окремі положення Стамбульської конвенції викликають сумніви в доцільності ратифікації саме цього міжнародного документа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

Практичні пропозиції релігійної спільноти, спрямовані на протидію домашньому насильству, викладені в листі Головуючого у ВРЦіРО митрополита Єпіфанія, предстоятеля Православної Церкви України, адресованому прем'єр-міністру України.

"Замість ратифікації Стамбульської Конвенції ми закликаємо розвивати національне законодавство України з протидії домашньому насильству та насильству проти жінок, як це роблять інші країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (Великобританія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія)", – зазначається у листі ВРЦіРО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН закликала Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

Для розробки ефективного механізму протидії проблематиці насильства, а також домашнього насильства, Рада Церков пропонує зробити низку практичних кроків:

  • сформувати робочу групу з фахових юристів, куди можуть долучитись представники від ВРЦіРО для покращення національного законодавства;
  • провести діалогові зустрічі представників правозахисних кіл та релігійного середовища для аргументованого опрацювання недоліків пропонованого документу та вироблення спільної позицій;
  • отримати практичні наслідки у вигляді довершеного чи оновленого національного законодавства, яке потім буде моніторитись в розрізі практичної імплементації в усіх регіонах України, куди радо залучаться представники ВРЦіРО.

На думку релігійних діячів, ключовим недоліком Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (відомої як Стамбульська конвенція) є проблемне тлумачення поняття "гендер", яке несе в собі ризики викривлення суті державної гендерної політики, яка до цього часу визначається Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

У Раді Церков наголошують, що Стамбульська конвенція запроваджує зовсім інше тлумачення поняття "гендер", ніж у законі України, яке означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків (стаття 3). Тобто у конвенції йдеться про "гендер" не як біологічну стать, яка характеризує жінку або чоловіка, а про самоідентифікацію людини. Натомість у Римському статуті міжнародного кримінального суду (стаття 7), підписаному Україною у 2000 році, термін "гендерний" відноситься лише до двох статей – чоловічої та жіночої.

ВРЦіРО вважає, що негативними наслідками такого підходу у Стамбульській конвенції може бути спонукання українських школярів до розмірковування над зміною статі ("гендеру") та популяризація одностатевих сексуальних стосунків у якості варіанту норми.

Зокрема Всеукраїнська Рада Церков і релігійних вважає неприпустимими підходи, які практикуються в окремих країнах Західної Європи, коли дітям дається право самостійно визначити свій "гендер" у підлітковому віці, оскільки це лише спонукає то поширення випадків захворювання на гендерну дисфорію.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в Україні розроблено законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції про насильство, який дозволяє не застосовувати окремі її положення.

чому ці попи лізуть всюди? махайте кадилом та збирайте дань з бабок.. лізуть і лізуть! Залишились в 16 сторіччі, ледарі!
06.08.2020 17:51 Відповісти
буратіни, вчитайтеся в зміст написаного....попи виступають проти будь-чого, що може призводити до навіювання думки щодо зміни статі.....що тут поганого?
06.08.2020 18:00 Відповісти
Мракобєси в рясах
06.08.2020 17:45 Відповісти
Всем хочется, чтобы государство в трусы не лезло и не указывало, кому с кем и как спать.
06.08.2020 19:33 Відповісти
Та спи ти з ким хочеш, тільки не треба нав'язувати свої хотєлки у вигляді правових норм.
06.08.2020 21:03 Відповісти
В чём навязывание, если человек сменил пол?
06.08.2020 22:30 Відповісти
Тысячи лет жили-были женщины и мужчины, а сегодня прям проблема : не поймут кто они такие...
06.08.2020 19:24 Відповісти
Действительно, тысячи лет каменными топориками друг друга тюкали, а тут вдруг какие-то "права человека" выдумали. Только пещера, только хардкор!
06.08.2020 19:32 Відповісти
То ти такий прогресивний і ******** бо в дупу чпокаєшся? Нє, ну це явно краще ніж кам'яною сокиркою по голові одне одного, тут не посперечаєшся)
06.08.2020 21:07 Відповісти
Это всё на что способно ваше воображение в данном вопросе: "То ти такий прогресивний і ******** бо в дупу чпокаєшся?"? Вы же вроде до этого говорили: "спи ти з ким хочеш", а тут вдруг и гомофобия выплывает.
06.08.2020 22:35 Відповісти
Мені просто не хочеться щоб меньшість "особливих" і "********" нав'язувала іншим свої сксуальні вподобання у вигляді права. Спи собі з ким хочеш і коли хочеш, тільки не треба виносити це на загал ще й хизуватись при цьому, який ти прогресивний, як це робить https://censor.net/user/473696.
06.08.2020 23:18 Відповісти
Что значит навязывать? Любой разговор о них кто-то может считать навязыванием. Далее, как это можно навязать взрослому гетеросексуалу? Может если навязалось, тo не такой уж он и гетеросексуал?!

Я не увидел в постах https://censor.net/user/473696 навязывания кому-либо гомосексуализма - он никому не предлагал стать гомосексуалом.
07.08.2020 08:47 Відповісти
А почитай, будь ласочка, у Вікіпедії хоча б, що таке правові норми і яким чином вони можуть впливати на суспільство. І не треба перекручувати про нав'язування. Сама соціальна норма поведінки закріплена законом вже дає основу для наслідування, особливо серед молоді, так само, як і нав'язувана тим же https://censor.net/user/473696 маніпуляція про "прогресивну **********" гомосексуалів.
07.08.2020 09:39 Відповісти
Закон запрещает публичный поцелуй однополых? Если нет, то это навязывание в вашем понимании?

Вот, что сказал он: "Действительно, тысячи лет каменными топориками друг друга тюкали, а тут вдруг какие-то "права человека" выдумали. Только пещера, только хардкор!". В ответ вы написали сами знаете что. Ну и где у него навязывание?
07.08.2020 10:58 Відповісти
Отих два знаки питання позбавлені логіки як такої, що в принципі, доводить відсутність розуміння суті питання, або ту ж таки маніпулятивність і істеричність в підходах до нього. І в першому і вдругому випадках не бачу сенсу вести подальшу дискусію.
Написано це було у відповідь на коментар: "Тысячи лет жили-были женщины и мужчины, а сегодня прям проблема : не поймут кто они такие..."
Якщо тут не видно маніпуляцій, тоді я нічого не зможу пояснити.
07.08.2020 11:20 Відповісти
Вы сначала ответьте на вопросы, апотом мы будем разбираться с их логикой.

Так ваш коментарий и есть манипуляция: сотни лет назад у нас не было ни опросов, ни статистики, а вот гомо и бисексуализм был, трансвестизм был... итд. Возьмите любое нетрадиционное сексуальное явление, и вы увидите, что всё это было веками.
12.08.2020 03:00 Відповісти
Откуда вы знаете, что у них было в головах по этому поводу?
06.08.2020 22:31 Відповісти
Классика. Пещерная церковь подменяет случаи выявления случаями распространения. Понятное дело, если ребенок с дисфорией не будет знать, что у него дисфория, то и случай зафиксирован не будет. Однако и жизни у этого ребенка не будет, точнее будет забитая и одинокая.
06.08.2020 19:30 Відповісти
Какое дело попам до школьников?Они что вообще офигели?
06.08.2020 19:31 Відповісти
До школьников должно быть дело только извращенцам всех мастей, а попам - ни- ни.. Извращенцы главнее родителей. Потому как извращенцам затруднительно размножаться, им необходимо иметь беспрепятственный доступ до чужих нормальных детей чтобы лепить их по своему образу и подобию..
06.08.2020 19:45 Відповісти
Кто тут гендеристы, подойдите и слушайте:
нет списка гендеров, а те, которые из фб - полная лажа. Это потому, что понятие гендера - полная ахинея. Социальный пол, это вроде связано с сексуальностью, потому что может называться от туда, а вроде и не связано, типа - врач, металлург, токарь - социальный пол, че?
06.08.2020 20:19 Відповісти
"- сформировать рабочую группу из профессиональных юристов, куда смогут присоединиться представители от ВСЦиРО для улучшения национального законодательства".
Ну коли вже за справу візьмуться "професійні українські юристи" у зв'язці з українськими попами (більша частина яких з симпатією ставиться до морокобісного Мордору) - натворять і набідокурять гарантовано.
06.08.2020 20:39 Відповісти
Херней страдают так называемые "борцы за права" (им даже не важно чего и кого)!
А ведь, все предельно просто и логично априори, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ФАКТИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА широких прав (тем более политических и социальных)!
Насилие непозволительно только над полностью ДЕЕСПОСОБНЫМИ, САМОДОСТАТОЧНЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ - то есть СВОБОДНЫМИ!
Над НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ насилие просто НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ они не понимают и не ориентируются в ситуациях правильно (и самостоятельно без ОПЕКУНОВ) и по другому просто вообще ничего не получится толкового и путного!
06.08.2020 21:13 Відповісти
практика этого не подтверждает
07.08.2020 10:14 Відповісти
это подтверждает вся история цивилизации!
07.08.2020 16:53 Відповісти
в вашем воображении. А так - то что вы сказали есть сон беременного матроса.
18.08.2020 14:42 Відповісти
Идиотка 3-го тысячелетия, не скрывая, за деньги зарубежных спонсоров проталкнула закон, по которому мужчину без суда можно лишить права пользоваться своим жилищем. Неважно, на улице -20, иди подыхай.
06.08.2020 21:24 Відповісти
А реклама уже полным ходом идёт, на изменение пола , для Чипстеров!
07.08.2020 01:48 Відповісти
Вы в своей стране слишком много воли попам.даете. Та же картина наблюдается в России. Во всем остальном цивилизованном мире = имеет место обратный процесс. Посему мнение разных "советов церквей" не должно в цивилизованном мире иметь никакого значения.
07.08.2020 10:12 Відповісти
У цивілізованому світі свобода слова, а ваші слова цьому суперечать.
09.08.2020 14:45 Відповісти
Видети ли, свободе слова это никак не противоречит. Высказываться они могут сколько угодн. Но и посылать их нахрен открытем текстом можно тоже сколько угодно
18.08.2020 14:40 Відповісти
Віруючі люди висловились за традиційні сімейні цінності так написано в статті, ви відповіли що ми (українці) своїм батюшкам багато свободи даємо. Так як віруючі люди лише висловились, виходить що ми на вашу думку, своїм батюшкам багато свободи слова даємо, про що я і зауважив.

"Высказываться они могут сколько угодн. Но и посылать их нахрен открытем текстом можно тоже сколько угодно" - за вашою логікою можна посилати всіх і вся, лише по тій причині що вони висловлюють свою думку. Ці слова істинна правда. Але, на форумах вас забанять за посягання на честь і гідність, на вулиці вас поб'ють по тій же причині, а в цивілізованому світі вас будуть сторонитися.
18.08.2020 15:56 Відповісти
Понятно, что "могут побить" - это естественно, если давать много воли персонажам, придерживающимся средневековых представлений."Традиционные ценности" - это такое явления, под лозунгом защиты которых совершались самые жуткие преступления в течении всей истории человечества. "Традиции" - это практически почти всегда плохо. Особенно если за них топят христанутые на всю голову
18.08.2020 17:18 Відповісти
Ми живемо не в середньовіччі, хоча навіть тоді лгбт добре себе почували.
Поб'ють вас не із-за того що можуть чи як ви виразилися мають "много воли", а із-за неповаги. І бити вас будуть не "христануті" яких ви не любите, іх віра вчить пробачати, а поб'ють ті у кого інша віра зуб за зуб, за образу по морді.
Якщо ви хочете висловити відмінну думку від християнської спільноти, ви це можете зробити, тільки не ображаючи (тобто з повагою) ніхто вам не забороняє, але і ви не можете жадати щоб комусь закривали рот.
18.08.2020 18:27 Відповісти
Т.е. бить будут таки христанутые (или алахнутые, не имеет значения) - религиоз головного мозга по своим последствиям не зависит от конфессии - агрессивность, желание навязывать свою точку зрения кулаками. Именно поэтому им не следует давать слишком много воли. Сидите в своих храмах и не лезте в жизнь окружающих.
18.08.2020 19:03 Відповісти
Ви мені зараз також нав'язуєте свою точку зору і свою віру, вам теж потрібно щось заборонити?
У кожної людини є своя віра і право вибору.
18.08.2020 21:52 Відповісти
У меня веры НЕТ по определению. Наличие "веры" - признак не вполне адекватного человека.
18.08.2020 22:42 Відповісти
З інтернету. Ві́ра - сприйняття людиною чого-небудь як істини, правдивої іноді без попередньої перевірки на основі тільки внутрішнього, суб'єктивного переконання, що не потребує ніяких доказів.
В кожної людини є віра, нехай дає вам її не Господь Бог чи Аллах, але в дитинстві ви вірили в батьків і зараз також в щось вірите.
19.08.2020 09:20 Відповісти
Вера в указанном вами смысле - есть только у дураков. Доверие к сообщениям других людей - другое дело, и то обычно надо посмотреть на репутацию этих людей. Аксиомы, т.е. нечто не требующее доказательств обычно получаются из обобщения наблюдений.
19.08.2020 19:36 Відповісти
Якщо ви називаєте мене дурнем, тоді я вважаю вас дурнем. Людина яка хоче закрити рот іншим тому що має відмінну думку не має права називатись розумною.
19.08.2020 20:28 Відповісти
Религиоз головного мозга в полный рост. Осутствие спобности анализировать аргументы. Вам впрямую сказано - принимать что либо без доказательств - признак недомыслия. Вы сочли необходимым "оскорбиться", вместо того, чтобы попытаться обосновать необходимость этой самой "веры". Ну и заодно "не заметили" утаверждение о том, что вера - вещь, в общем-то, необязательная
20.08.2020 10:51 Відповісти
Головного мозку це у вас. Які аргументи? Наша розмова почалася з того що ви хочете лишити прав свободи слова священників. Аргументуючи це тим що всі віруючі дурні.
"Обосновать необходимость вери" - хто вам що повинен обгрунтовувати? Може ви десь просили це? Чи ви переживаєте за мене, що я для себе не обгрунтував? Якщо ви не розумієтесь в питанні віри і навіщо вона потрібна то можливо почитаєте літературу і дізнаєтесь щось нове.
"Вам впрямую сказано - принимать что либо без доказательств - признак недомыслия." - якщо нам кажуть не вбивай не кради, тобто вчать хорошому і люди приймають це, вони дебіли? Якщо дитина приймає від матері виховання потім в школі, вона "недомислая"? Релігія це та сама школа яка вчить хорошому.
Більше я на питання не відповідаю.
20.08.2020 11:59 Відповісти
Моральные нормы, т.е. правила общежития, принятые из соображений общественной безопасности, и представления о существовании свержестественных объектов - несколько разные вещи. В моральные нормы никто не "верит" их просто используют в силу того, чтоони обеспечивают поддержание отношений между людьми. А "верят" таки дебилы, я согласен. В нормальной же школе преподается цельная система знаний, в конечном итоге основанная на наблюдениях и доказательствах. Веруны же не основываются ни на чем, кроме сборника сказок от ближневосточных кочевников.
24.08.2020 21:16 Відповісти
Русские - лгбт это плохо
ПЦУ - лгбт це погано
Русские - ПЦУ лезут не в своё дело
Діло руських - лгбт.
09.08.2020 15:01 Відповісти
У вас ошибочная интерпретация того, что вы прочитали. Не ПЦУ, а вообще христанутые, независимо от государственной принадлежности. Они - вообще средневековое говно, РПЦ ли ПЦУ ли или какая либо иная церковь, особенно претендующая на то, чтобы определять, как будут жить люди, к данной церкви не принадлежащие. "Вы можете требоватьсебе любых прав, это нормально и обсуждаемо. Но вы не можете требовать ограничения прав окружающих сверх обычного" (с)
18.08.2020 17:36 Відповісти
Я жартував))
18.08.2020 18:29 Відповісти
дай-то бог...)))
18.08.2020 19:06 Відповісти
