У Стамбульській конвенції про насильство "гендер" тлумачиться по-іншому, що може спонукати українських школярів до роздумів над зміною статі, - Рада Церков
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що ідеологічна заангажованість і окремі положення Стамбульської конвенції викликають сумніви в доцільності ратифікації саме цього міжнародного документа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.
Практичні пропозиції релігійної спільноти, спрямовані на протидію домашньому насильству, викладені в листі Головуючого у ВРЦіРО митрополита Єпіфанія, предстоятеля Православної Церкви України, адресованому прем'єр-міністру України.
"Замість ратифікації Стамбульської Конвенції ми закликаємо розвивати національне законодавство України з протидії домашньому насильству та насильству проти жінок, як це роблять інші країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (Великобританія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія)", – зазначається у листі ВРЦіРО.
Для розробки ефективного механізму протидії проблематиці насильства, а також домашнього насильства, Рада Церков пропонує зробити низку практичних кроків:
- сформувати робочу групу з фахових юристів, куди можуть долучитись представники від ВРЦіРО для покращення національного законодавства;
- провести діалогові зустрічі представників правозахисних кіл та релігійного середовища для аргументованого опрацювання недоліків пропонованого документу та вироблення спільної позицій;
- отримати практичні наслідки у вигляді довершеного чи оновленого національного законодавства, яке потім буде моніторитись в розрізі практичної імплементації в усіх регіонах України, куди радо залучаться представники ВРЦіРО.
На думку релігійних діячів, ключовим недоліком Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (відомої як Стамбульська конвенція) є проблемне тлумачення поняття "гендер", яке несе в собі ризики викривлення суті державної гендерної політики, яка до цього часу визначається Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
У Раді Церков наголошують, що Стамбульська конвенція запроваджує зовсім інше тлумачення поняття "гендер", ніж у законі України, яке означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків (стаття 3). Тобто у конвенції йдеться про "гендер" не як біологічну стать, яка характеризує жінку або чоловіка, а про самоідентифікацію людини. Натомість у Римському статуті міжнародного кримінального суду (стаття 7), підписаному Україною у 2000 році, термін "гендерний" відноситься лише до двох статей – чоловічої та жіночої.
ВРЦіРО вважає, що негативними наслідками такого підходу у Стамбульській конвенції може бути спонукання українських школярів до розмірковування над зміною статі ("гендеру") та популяризація одностатевих сексуальних стосунків у якості варіанту норми.
Зокрема Всеукраїнська Рада Церков і релігійних вважає неприпустимими підходи, які практикуються в окремих країнах Західної Європи, коли дітям дається право самостійно визначити свій "гендер" у підлітковому віці, оскільки це лише спонукає то поширення випадків захворювання на гендерну дисфорію.
Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в Україні розроблено законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції про насильство, який дозволяє не застосовувати окремі її положення.
Я не увидел в постах https://censor.net/user/473696 навязывания кому-либо гомосексуализма - он никому не предлагал стать гомосексуалом.
Вот, что сказал он: "Действительно, тысячи лет каменными топориками друг друга тюкали, а тут вдруг какие-то "права человека" выдумали. Только пещера, только хардкор!". В ответ вы написали сами знаете что. Ну и где у него навязывание?
Написано це було у відповідь на коментар: "Тысячи лет жили-были женщины и мужчины, а сегодня прям проблема : не поймут кто они такие..."
Якщо тут не видно маніпуляцій, тоді я нічого не зможу пояснити.
Так ваш коментарий и есть манипуляция: сотни лет назад у нас не было ни опросов, ни статистики, а вот гомо и бисексуализм был, трансвестизм был... итд. Возьмите любое нетрадиционное сексуальное явление, и вы увидите, что всё это было веками.
нет списка гендеров, а те, которые из фб - полная лажа. Это потому, что понятие гендера - полная ахинея. Социальный пол, это вроде связано с сексуальностью, потому что может называться от туда, а вроде и не связано, типа - врач, металлург, токарь - социальный пол, че?
Ну коли вже за справу візьмуться "професійні українські юристи" у зв'язці з українськими попами (більша частина яких з симпатією ставиться до морокобісного Мордору) - натворять і набідокурять гарантовано.
А ведь, все предельно просто и логично априори, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ У ФАКТИЧЕСКИ НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА широких прав (тем более политических и социальных)!
Насилие непозволительно только над полностью ДЕЕСПОСОБНЫМИ, САМОДОСТАТОЧНЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛЮДЬМИ - то есть СВОБОДНЫМИ!
Над НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ насилие просто НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ они не понимают и не ориентируются в ситуациях правильно (и самостоятельно без ОПЕКУНОВ) и по другому просто вообще ничего не получится толкового и путного!
"Высказываться они могут сколько угодн. Но и посылать их нахрен открытем текстом можно тоже сколько угодно" - за вашою логікою можна посилати всіх і вся, лише по тій причині що вони висловлюють свою думку. Ці слова істинна правда. Але, на форумах вас забанять за посягання на честь і гідність, на вулиці вас поб'ють по тій же причині, а в цивілізованому світі вас будуть сторонитися.
Поб'ють вас не із-за того що можуть чи як ви виразилися мають "много воли", а із-за неповаги. І бити вас будуть не "христануті" яких ви не любите, іх віра вчить пробачати, а поб'ють ті у кого інша віра зуб за зуб, за образу по морді.
Якщо ви хочете висловити відмінну думку від християнської спільноти, ви це можете зробити, тільки не ображаючи (тобто з повагою) ніхто вам не забороняє, але і ви не можете жадати щоб комусь закривали рот.
У кожної людини є своя віра і право вибору.
В кожної людини є віра, нехай дає вам її не Господь Бог чи Аллах, але в дитинстві ви вірили в батьків і зараз також в щось вірите.
"Обосновать необходимость вери" - хто вам що повинен обгрунтовувати? Може ви десь просили це? Чи ви переживаєте за мене, що я для себе не обгрунтував? Якщо ви не розумієтесь в питанні віри і навіщо вона потрібна то можливо почитаєте літературу і дізнаєтесь щось нове.
"Вам впрямую сказано - принимать что либо без доказательств - признак недомыслия." - якщо нам кажуть не вбивай не кради, тобто вчать хорошому і люди приймають це, вони дебіли? Якщо дитина приймає від матері виховання потім в школі, вона "недомислая"? Релігія це та сама школа яка вчить хорошому.
Більше я на питання не відповідаю.
ПЦУ - лгбт це погано
Русские - ПЦУ лезут не в своё дело
Діло руських - лгбт.