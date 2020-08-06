УКР
Новини Агресія Росії проти України
Від початку доби 6 серпня обстрілів із боку терористів не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби 6 серпня обстрілів із боку терористів не зафіксовано, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та завжди готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Одинадцяту добу поспіль, відтоді, як проголошено режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Крім українських військовослужбовців, в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет. Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще в двадцяти семи об'єктах роботи тривають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - воїнам на Донбасі: протягом 10 днів у нас немає поранених і загиблих, якщо хтось захоче на нас наступати, ви завжди дасте гідну відсіч

Донбас перемир'я операція Об'єднаних сил
А кто там сегодня с визитом был?
Сепары по своим не стреляют.....
06.08.2020 17:53 Відповісти
Каждый день Штаб сообщает о нескольких обстрелах или об их отсутствии.
ОБСЕ насчитало их сотни с начала супер перемирия, с 27 июля.
Кто врет?

СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир'я на Донбасі.

Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.

Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/30769167.html
06.08.2020 17:52 Відповісти
Та невже ..??

І якою ціною це стало можливим ? Що наобіцяв ***** Зеля , якими інтересами України поступився ?? .Ніколи не повірю , що ***** , вирішив визнати свою поразку і припинив війну .
06.08.2020 17:56 Відповісти
Ну так Зеля всех распугал бронированным памперсом!
06.08.2020 17:52 Відповісти
Из окопа крапаешь?
06.08.2020 18:09 Відповісти
Ні ,, а ти ? .
06.08.2020 18:30 Відповісти
Я зараз в окопі, що ти бажаєш почути?
06.08.2020 20:59 Відповісти
Що ти бажаєш почути?
06.08.2020 21:02 Відповісти
Пособник оккупантов, по обмену переданный ЛДНР, вернулся в Украину и хочет участвовать в выборах
https://www.youtube.com/watch?v=fCn0WNKyrsU
06.08.2020 17:57 Відповісти
В Москве продолжается суд над артистом Ефремовым,который сочинял антипутинские стишки.ФСБ устроило ему аварию и ВЫКЛЮЧИЛО ВСЕ КАМЕРЫ В ЦЕНТРЕ В МОСКВЫ.Ниодна из них не показывает как артист выходил из-за руля.Россия.которая видит что под водой в океане-СТАЛА БЕЗ КАМЕР в Москве.Суперпьяный актер все время ехал отлично,а потом сьехал???Главный свидетель говорил..что видел артиста на заднем сиденье,а теперь утверждает,что того видел впереди сидящим.Но самое тошнотворное это пид-ье на каналах ТВ опять свора киселей( с его тошниловкой),скабеевой(баба с рынка на канале Росси\-продюсер Амбарцумян),к ним добавились Кузичевы и Екатерина(ОРТ) с другой кучей неудачников(так тираж тупой газеты "коммерсант" упал раз в 10).ВСЕ ПРОТИВ АРТИСТА И АДВОКАТА.Ведь артист в стихах ругал путина, а он им миллионные зарплаты дает.Сегодня мы там видели остроты от осла эдуарда петрова( на его передачу все какают,хочет поднять свой рейтинг за счет адвоката),видели визжалку базарную -фамилия на М(нафиг его фамилию знать вообще).Эти каналы дома смотреть нельзя, А ТО ВЫРВЕТ....
06.08.2020 18:01 Відповісти
Да было видео, где он никакой выходит из машины: - "а что с водителем... а я его вылечу".
Ефремов допился, жаль никто не остановил.
06.08.2020 18:11 Відповісти
Он выходил с заднего сидения.
06.08.2020 18:17 Відповісти
Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

===========
Это просто треш какой-то! Вы еще оккупантам грамоты поощрительные выпишите.
06.08.2020 18:02 Відповісти
Готовятся рюсский мир в Белорусии сочинить...Бацька сказал буду гнать до Хабаровска
06.08.2020 18:48 Відповісти
Так это ж хорошо, что по нашим не стреляют. Но публика, собравшаяся здесь хочет, по всей видимости, чтобы стреляли. Странные люди.
06.08.2020 19:14 Відповісти
и все таки...надо по чаще (или там поселиться))) наведываться главнокакбыкомандующему как только он там - ихтамнеты стрелять забывают ))))
06.08.2020 19:35 Відповісти
неспроста рашисты надели намордники на дырявых..Х%йло затаился для решающего броска? уверен, что ему не терпится и руки чешутся сорвать джек-пот сразу и в Беларуси и в Украине, пока, как он думает, сложились самые благоприятные условия....
06.08.2020 19:42 Відповісти
припинення вогню тимчасове, але якщо навіть на завжди перестануть стріляти, то КАЦАПСЬКУ ********* це все одно не врятує і вона буде РОЗВАЛЕНА!!!!!!!!
07.08.2020 01:13 Відповісти
 
 