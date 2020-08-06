Від початку доби 6 серпня обстрілів із боку терористів не зафіксовано, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та завжди готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Одинадцяту добу поспіль, відтоді, як проголошено режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Крім українських військовослужбовців, в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет. Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще в двадцяти семи об'єктах роботи тривають".

