Від початку доби 6 серпня обстрілів із боку терористів не зафіксовано, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та завжди готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.
Одинадцяту добу поспіль, відтоді, як проголошено режим припинення вогню, який набув чинності з 27 липня, серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Крім українських військовослужбовців, в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил. Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько семи гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення сорок один знайдений вибухонебезпечний предмет. Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували шість будинків. Ще в двадцяти семи об'єктах роботи тривають".
ОБСЕ насчитало их сотни с начала супер перемирия, с 27 июля.
Кто врет?
СММ ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир'я на Донбасі.
Дані базуються на інформації станом на 19:30 4 серпня.
Спостерігачі фіксували порушення режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, мова йде про 45 вибухів, два зафіксовані в повітрі снаряди, три спалахи та 201 постріл зі стрілецької зброї.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-donbas/30769167.html
І якою ціною це стало можливим ? Що наобіцяв ***** Зеля , якими інтересами України поступився ?? .Ніколи не повірю , що ***** , вирішив визнати свою поразку і припинив війну .
Это просто треш какой-то! Вы еще оккупантам грамоты поощрительные выпишите.