"Слуга народу" Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання "геноциду вірмен". ДОКУМЕНТ
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у березні озвучив офіційну позицію України, яка не визнає події в Османській імперії геноцидом вірменського народу. Депутатка СН Дарина Володіна домоглася, щоб проти нього відкрили провадження за службову недбалість.
Про це Володіна сама повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Депутатка опублікувала відповідь слідчого ДБР Олександра Аніна. "Інформуємо, що за обставинами, викладеними у вашому повідомленні, зареєстровано кримінальне провадження №62020100000001387 від 09.07.2020, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України", - написав слідчий.
"Пам'ятаєте недалекі заяви пана Боднара з МЗС, про які я писала раніше? Так ось, можемо привітати горе-дипломата з відкриттям кримінального провадження за цими фактами. Вважаю, що звільнення цього персонажа буде найкращим подарунком для країни та її репутації на міжнародній арені", - прокоментувала Володіна.
Йдеться про лист, який Боднар у березні відправив в кілька державних органів влади. Він інформував, що Україна офіційно не визнає події 1915 року в Османській імперії "геноцидом вірменського народу". І рекомендував чиновникам утриматися від участі в меморіальних заходах на офіційному рівні.
Боднар зазначає, що в конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.
Варто наголосити, що описані в листі твердження вже багато років є офіційною позицією України.
у неё дедушка армян из-за этого она так и выслуживается перед диаспорой армении вот её интервью союзу армян украины где она рассказывает про свои корни: http://sau.org.ua/darya-volodina-to-chto-delaet-soyuz-armyan-ukrainy-v-oblasti-blagotvoritelnosti-ochen-blizko-mne/
и еще мне было бы интересно услышать её позицию по голодомору так как в соцсетях в день памяти геноцида армян она выложи пост с сожелениями,а 23 ноября в день памяти жерт голодомора у неё ничего не было, поэтому мне кажется что эта армянка(по дедушке) не признает голодомор геноцидом украинцев и ещё что-то требует в отношении геноцидов других народов, какой народ она вообще в парламенте представляет