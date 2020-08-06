"Слуга народу" Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання "геноциду вірмен". ДОКУМЕНТ

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у березні озвучив офіційну позицію України, яка не визнає події в Османській імперії геноцидом вірменського народу. Депутатка СН Дарина Володіна домоглася, щоб проти нього відкрили провадження за службову недбалість.

Про це Володіна сама повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Депутатка опублікувала відповідь слідчого ДБР Олександра Аніна. "Інформуємо, що за обставинами, викладеними у вашому повідомленні, зареєстровано кримінальне провадження №62020100000001387 від 09.07.2020, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України", - написав слідчий.

"Пам'ятаєте недалекі заяви пана Боднара з МЗС, про які я писала раніше? Так ось, можемо привітати горе-дипломата з відкриттям кримінального провадження за цими фактами. Вважаю, що звільнення цього персонажа буде найкращим подарунком для країни та її репутації на міжнародній арені", - прокоментувала Володіна.

Йдеться про лист, який Боднар у березні відправив в кілька державних органів влади. Він інформував, що Україна офіційно не визнає події 1915 року в Османській імперії "геноцидом вірменського народу". І рекомендував чиновникам утриматися від участі в меморіальних заходах на офіційному рівні.

Боднар зазначає, що в конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Варто наголосити, що описані в листі твердження вже багато років є офіційною позицією України.

