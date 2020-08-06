УКР
"Слуга народу" Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання "геноциду вірмен". ДОКУМЕНТ

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у березні озвучив офіційну позицію України, яка не визнає події в Османській імперії геноцидом вірменського народу. Депутатка СН Дарина Володіна домоглася, щоб проти нього відкрили провадження за службову недбалість.

Про це Володіна сама повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Депутатка опублікувала відповідь слідчого ДБР Олександра Аніна. "Інформуємо, що за обставинами, викладеними у вашому повідомленні, зареєстровано кримінальне провадження №62020100000001387 від 09.07.2020, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 367 КК України", - написав слідчий.

Слуга народу Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен 01

"Пам'ятаєте недалекі заяви пана Боднара з МЗС, про які я писала раніше? Так ось, можемо привітати горе-дипломата з відкриттям кримінального провадження за цими фактами. Вважаю, що звільнення цього персонажа буде найкращим подарунком для країни та її репутації на міжнародній арені", - прокоментувала Володіна.

Йдеться про лист, який Боднар у березні відправив в кілька державних органів влади. Він інформував, що Україна офіційно не визнає події 1915 року в Османській імперії "геноцидом вірменського народу". І рекомендував чиновникам утриматися від участі в меморіальних заходах на офіційному рівні.

Боднар зазначає, що в конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Варто наголосити, що описані в листі твердження вже багато років є офіційною позицією України.

Слуга народу Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен 02

Вірменія (751) Боднар Василь (160) геноцид (307) МЗС (4281) суд (11874) недбалість (59) ДБР (3736) Володіна Дар’я (2)
Топ коментарі
+52
А армения признает голодомор как геноцид украинского народа??
Нет...так чего ты **** ватная перья поднимаеш???
показати весь коментар
06.08.2020 18:10 Відповісти
+51
Я немножечко так себе извиняюсь, но имею спросить эту ЗЕленую тетю, а шо, армяне уже признали Голодомор геноцидом украинцев? Или еще немножечко нет? И еще имею спросить за нее, ей шо, нема что делать, как за путинских жополизов так беспокоиться?
показати весь коментар
06.08.2020 18:10 Відповісти
+45
Вже давно маємо риторичне питання: "Слуги якого вони народу?"
показати весь коментар
06.08.2020 18:10 Відповісти
То мабуть реверанс в бік Авакяна?
показати весь коментар
07.08.2020 10:29 Відповісти
Хто в курсі- армяни визнають голодомор геноцидом українців? Думаю цій дурепі треба по голові ділдом настукати.
показати весь коментар
07.08.2020 10:35 Відповісти
не не признают а эта нардепка просто переживает за свою историческую родину,
у неё дедушка армян из-за этого она так и выслуживается перед диаспорой армении вот её интервью союзу армян украины где она рассказывает про свои корни: http://sau.org.ua/darya-volodina-to-chto-delaet-soyuz-armyan-ukrainy-v-oblasti-blagotvoritelnosti-ochen-blizko-mne/
и еще мне было бы интересно услышать её позицию по голодомору так как в соцсетях в день памяти геноцида армян она выложи пост с сожелениями,а 23 ноября в день памяти жерт голодомора у неё ничего не было, поэтому мне кажется что эта армянка(по дедушке) не признает голодомор геноцидом украинцев и ещё что-то требует в отношении геноцидов других народов, какой народ она вообще в парламенте представляет
показати весь коментар
07.08.2020 16:51 Відповісти
