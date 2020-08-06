Повідомлено про підозру учаснику злочинної організації, яка вбила журналіста Сергієнка, - ДБР

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань повідомили про підозру громадянину в участі у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що підозрюваний 4 квітня 2014 року у складі злочинної організації брав участь у викраденні, катуванні та подальшому вбивстві Героя України, журналіста Василя Сергієнка у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Підозру пред'явлено в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України). У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Читайте: 92-річна мати журналіста Сергієнка померла, не дочекавшись суду над обвинуваченими у вбивстві сина. За два роки судді не допитали її

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

За картиною, яку на сьогодні відновило слідство, події розвивалися так. Близько 21:00 Сергієнко, як зазвичай, вийшов закрити ворота на ніч. Тут йому завдали перший удар, ймовірно, зламавши ніс і щелепу. Сергієнко був великим і міцним чоловіком - він не знепритомнів, а встиг добігти до порогу будинку. Його наздогнали і завдали другий удар по голові. В цей час на пронизливі крики сина надвір вибралася його 87-річна мати Ніна Андріївна. Зі зламаною ногою, забувши, що потрібно на щось спертися, діставшись до вхідних дверей, вона побачила невідомих у масках і сина, що лежав у крові.

Літня жінка закричала так голосно, наскільки вистачило сил. Благала їх. Але на неї ніхто не реагував. Невідомі, які прийшли в той вечір за її сином, просто мовчки потягли його до машини. Сина везли вбивати, а вона не могла йому нічим допомогти. "Я ображаюся на своє серце, що воно пережило таке і не зупинилося", - сказала нам Ніна Андріївна.

Пізніше слідство встановить, що Сергієнка поволокли до виходу, завантажили в машину. Потім викрадачі попрямували в сторону Виграєвського лісового господарства. На асфальтованій ділянці колишньої автозаправки Сергієнка передали двом безпосереднім убивцям. Яма-могила була вирита заздалегідь за 50 метрів від дороги. Але вбили журналіста не відразу. Смерть настала від аспірації крові внаслідок черепно-мозкової травми. При огляді судово-медичним експертом було виявлено 19 колото-різаних ран: 17 безпосередньо на тілі, а ще були з обох боків на шиї. У нього були зламані ребра і під'язикова кістка - вона ламається тільки при задушенні. Також по тулубу було завдано численних ран. Наручники були на руках, ноги зв'язані ізоляційною стрічкою.

16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Також читайте: Є світло в кінці тунелю, і ми сподіваємося завершити розслідування результативно, - Горбатюк про пошук замовника вбивства Сергієнка

У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

У травні 2019 року в Городищенському суді вибухнув скандал. Місцева суддя під час відкритого засідання зачитала інформацію про застосування заходів безпеки до одного з підозрюваних, чим фактично розкрила вразливу інформацію і перешкодила роботі слідства. Ці документи не були пов'язані зі справою, яку суд вже слухає. Прокуратура хотіла перевести одного з підозрюваних у Київ на кілька днів.

26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.