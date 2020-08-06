УКР
Із RAB-тарифом за європейським підходом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче

Приватизація державних обленерго може принести в бюджет 10-14 млрд грн. Але за умови, що буде впроваджено європейське стимулювальне тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр Економічного Відновлення, який провів аналітичне дослідження впливу енергетичної інфраструктури на економічний розвиток.

Центр економічного відновлення в дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ" порівняв вартість приватизації державних активів за поточного тарифоутворення "Витрати +" і при впровадженні стимулювального тарифоутворення (RAB-тариф).

"Шість державних обленерго, можуть бути приватизовані за 10-14 млрд гривень. Але виключно в тому разі, якщо для галузі розподілу електроенергії буде впроваджене Регулятором стимулююче тарифоутворення з європейськими умовами. Якщо Регулятор обере інший варіант впровадження – країна за продаж 6 енергетичних підприємств зможе отримати лише 2-3 млрд грн", - заявили експерти Центру.

На їхню думку, оцінка державних ОСР, враховуючи RAB-регулювання, забезпечить більш вигідні для держави умови продажу активів.

Раніше в інтерв'ю Економічній Правді глава Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко заявив: "Щоб обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом, повинні бути передбачувані правила, повинні бути прийняті RAB-тарифи".

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики підкреслила, що вважає RAB-тариф єдино можливим для стимулювання інвестицій в електромережу.

Також читайте: "Модернізація електромереж завдяки RAB-тарифу - сигнал для інвесторів", - експерт Центру економічного відновлення Лівч

Автор: 

обленерго (416) RAB (50)
+9
Кому то аж свербит лохтрату ещё и раб тариф втюхать.
Каждый день втирают как нам будет куёво без него и прекрасно с ним.
Бедняги владельцы всяких энергов. Опять денех на третью яхту не хватает!
06.08.2020 18:53 Відповісти
+7
евро цены на газ, э/энергию, бензин - а кто о з/п думает, она далеко не европейская. Тогда с чего платить?
06.08.2020 18:49 Відповісти
+4
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже - Цензор.НЕТ 3914
06.08.2020 18:54 Відповісти
Ничего. Рабы заплатят. Всмысле нарид
06.08.2020 19:24 Відповісти
евро цены на газ, э/энергию, бензин - а кто о з/п думает, она далеко не европейская. Тогда с чего платить?
06.08.2020 18:49 Відповісти
Так эпоха бедности закончилась. И пять тысяч это при клятом Порохе было пив-вареника а сейчас это достойная зарплата! Когда до вас ЗЕбилов и ватников дойдет что вы лохи!
06.08.2020 18:59 Відповісти
До парахнявых уже дошло?
06.08.2020 19:22 Відповісти
Что Зебобики и ватат лохи и терпилы дошло давно ещё в 2014 насчет ваты а про зебобиков было понятно сразу!
06.08.2020 19:25 Відповісти
Сам-то понял, что написал?
06.08.2020 19:33 Відповісти
порохобот - твои попытки перекинуть всё и вся с главного вора страны пороха на зе - смешны и нелепы. Не позорься
07.08.2020 09:34 Відповісти
С RAB-тарифом по европейскому подходу гособлэнерго будут приватизированы в 5 раз дороже - Цензор.НЕТ 3914
06.08.2020 18:54 Відповісти
Когда зелень пишет про RAB-тарифы, речь не идет о людях - они всегда говорят о росте прибылей облэнерго. Естественно, рост прибылей обеспечивается за счет увеличения тарифов, о чем в своих заказных статьях скромно умалчивается.
06.08.2020 19:03 Відповісти
от честно...я не собираюсь приватизировать Облэнерго и их цена мне мало о чем говорит,
но вот цена на электроэнергию для населения - меня очень волнует, как и всякие манипуляции с нею
06.08.2020 19:10 Відповісти
Так и зарплата в 4 раза выросла!
06.08.2020 19:19 Відповісти
У кого??????
06.08.2020 19:24 Відповісти
У всех!
06.08.2020 19:26 Відповісти
а какие обленерго еще не приватизированы?
06.08.2020 19:12 Відповісти
Мрази,стране нужны не миллиарды в бюджет за приватизацию,которые потом просто разворуют,стране нужны возможности гражданам легко богатеть,чего быть не может с правом у ахметок,цуркисов,фирташей и прочих подобных ушлепков драть с людей три шкуры через завышенные тарифы.
06.08.2020 19:28 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ раскажут разные експерды!!
06.08.2020 19:39 Відповісти
У нас ещё со времён совка люди никак не могут понять, что есть интересы страны (людей), а есть интересы государства. И что эти интересы не совпадают и не могут совпадать, хотя государство ведёт активную пропаганду того, что страна = государство. Государство вас не любит, не надейтесь, для государства вы - только источник налогов. Великая держава - это не то же самое, что великая страна. Не любИте державу, (уважать надо), а любИте страну.
Когда чиновник говорит, что: "RAB-регулирование обеспечит более выгодные для государства условия, имейте ввиду, что речь идёт о государстве, а не о стране (людях).

Только в очень развитых странах людям удалось заставить в какой-то мере государство работать для людей.
06.08.2020 19:42 Відповісти
С рабами, говорит, дороже Обленерго можно олигархам будет продать. Вы че там с***ки вообще страх потеряли? А по вашему за счет кого ети же олигофрены будут отбивать свои вкложенные деньги? Они на одну вложенную копейку отобьют рубль. За счет кого не хотите узнать?
06.08.2020 20:41 Відповісти
 
 