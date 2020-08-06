Із RAB-тарифом за європейським підходом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче

Приватизація державних обленерго може принести в бюджет 10-14 млрд грн. Але за умови, що буде впроваджено європейське стимулювальне тарифоутворення на розподіл електроенергії.

про це повідомив Центр Економічного Відновлення, який провів аналітичне дослідження впливу енергетичної інфраструктури на економічний розвиток.

Центр економічного відновлення в дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ" порівняв вартість приватизації державних активів за поточного тарифоутворення "Витрати +" і при впровадженні стимулювального тарифоутворення (RAB-тариф).

"Шість державних обленерго, можуть бути приватизовані за 10-14 млрд гривень. Але виключно в тому разі, якщо для галузі розподілу електроенергії буде впроваджене Регулятором стимулююче тарифоутворення з європейськими умовами. Якщо Регулятор обере інший варіант впровадження – країна за продаж 6 енергетичних підприємств зможе отримати лише 2-3 млрд грн", - заявили експерти Центру.

На їхню думку, оцінка державних ОСР, враховуючи RAB-регулювання, забезпечить більш вигідні для держави умови продажу активів.

Раніше в інтерв'ю Економічній Правді глава Фонду Держмайна Дмитро Сенниченко заявив: "Щоб обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом, повинні бути передбачувані правила, повинні бути прийняті RAB-тарифи".

Нагадаємо, в.о. міністра енергетики підкреслила, що вважає RAB-тариф єдино можливим для стимулювання інвестицій в електромережу.

