1 532 9

Мін'юст безкоштовно передав благодійним організаціям конфіскованих за рішенням суду ведмедів і левів

Державна виконавча служба Міністерства юстиції безкоштовно передала низці організацій конфіскованих раніше тварин - 6 ведмедів і 3 левів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Днями відбулося засідання комісії у Василівському районному відділі Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) щодо безоплатної передачі конфіскованих диких тварин", - йдеться в повідомленні.

Гімалайська ведмідиця на прізвисько Мальвіна була передана благодійній організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість", бурі ведмеді Балу і Тимоша - Національному природному парку "Синевир", леви Річчі, Вітольд і Багіра - благодійному фонду "Нейтон", бурі ведмеді Потап, Ганна і Маша - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".

Мінюст безкоштовно передав благодійним організаціям конфіскованих за рішенням суду ведмедів і левів 01

"Безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин – це спільний результат команди Міністерства юстиції та громадських активістів. Старий порядок, згідно з яким конфісковані тварини за рішенням суду продавалися на відкритому аукціоні, викликав суперечливі почуття…" , - заявив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Чиновник зазначив, що продаж диких тварин на аукціоні OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" заборонена.

"Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно будуть передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин", - підкреслив Гайченко.

тварини (480) Мін’юст (1630) захист тварин (88) Державна виконавча служба (48)
А что будет делать с тремя львами благотворительный фонд "нейрон"??
показати весь коментар
06.08.2020 19:01 Відповісти
медведь по кличке Мальвина?
то лгбтэшники так прикалываются?
показати весь коментар
06.08.2020 19:02 Відповісти
Пропала Мальвина - невеста моя,
Она убежала в чужие края.
Рыдаю, не знаю, куда мне деваться.
Не лучше ли с зебильной жизнью расстаться?
показати весь коментар
06.08.2020 23:00 Відповісти
а где ж они содержались, пока считались конфискатами?
кто кормил, поил, содержал в чистоте? возможно лечил?
показати весь коментар
06.08.2020 19:04 Відповісти
Скоро в кабинете Коломойского, Медведчука и прочих появятся новые чучела.
показати весь коментар
06.08.2020 20:07 Відповісти
А в чем подвох? зелебобики разве способны не украсть, или не ********?
показати весь коментар
06.08.2020 20:22 Відповісти
Ведмеді не тільки цінне хутро, але 150 кг...
показати весь коментар
06.08.2020 22:57 Відповісти
"Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость" Источник: https://censor.net.ua/n3212365
---------------------------------
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.

Там живут несчастные зебильі-дикари,
На лицо ужасные, вкусные внутри.
На лицо ужасные, вкусные внутри,
Там живут несчастные зебилы-дикари.
показати весь коментар
06.08.2020 22:55 Відповісти
 
 