Мін'юст безкоштовно передав благодійним організаціям конфіскованих за рішенням суду ведмедів і левів
Державна виконавча служба Міністерства юстиції безкоштовно передала низці організацій конфіскованих раніше тварин - 6 ведмедів і 3 левів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
"Днями відбулося засідання комісії у Василівському районному відділі Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) щодо безоплатної передачі конфіскованих диких тварин", - йдеться в повідомленні.
Гімалайська ведмідиця на прізвисько Мальвіна була передана благодійній організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість", бурі ведмеді Балу і Тимоша - Національному природному парку "Синевир", леви Річчі, Вітольд і Багіра - благодійному фонду "Нейтон", бурі ведмеді Потап, Ганна і Маша - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".
"Безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин – це спільний результат команди Міністерства юстиції та громадських активістів. Старий порядок, згідно з яким конфісковані тварини за рішенням суду продавалися на відкритому аукціоні, викликав суперечливі почуття…" , - заявив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
Чиновник зазначив, що продаж диких тварин на аукціоні OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" заборонена.
"Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно будуть передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин", - підкреслив Гайченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то лгбтэшники так прикалываются?
Она убежала в чужие края.
Рыдаю, не знаю, куда мне деваться.
Не лучше ли с зебильной жизнью расстаться?
кто кормил, поил, содержал в чистоте? возможно лечил?
---------------------------------
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Остров невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
Там живут несчастные зебильі-дикари,
На лицо ужасные, вкусные внутри.
На лицо ужасные, вкусные внутри,
Там живут несчастные зебилы-дикари.