Мін'юст безкоштовно передав благодійним організаціям конфіскованих за рішенням суду ведмедів і левів

Державна виконавча служба Міністерства юстиції безкоштовно передала низці організацій конфіскованих раніше тварин - 6 ведмедів і 3 левів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Днями відбулося засідання комісії у Василівському районному відділі Державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) щодо безоплатної передачі конфіскованих диких тварин", - йдеться в повідомленні.

Гімалайська ведмідиця на прізвисько Мальвіна була передана благодійній організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість", бурі ведмеді Балу і Тимоша - Національному природному парку "Синевир", леви Річчі, Вітольд і Багіра - благодійному фонду "Нейтон", бурі ведмеді Потап, Ганна і Маша - ТОВ "Ведмежий притулок-Домажир".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська. ФОТО

"Безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин – це спільний результат команди Міністерства юстиції та громадських активістів. Старий порядок, згідно з яким конфісковані тварини за рішенням суду продавалися на відкритому аукціоні, викликав суперечливі почуття…" , - заявив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Чиновник зазначив, що продаж диких тварин на аукціоні OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" заборонена.

"Підготовлені Міністерством юстиції зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, врегулювали це питання. Тварини безоплатно будуть передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин", - підкреслив Гайченко.