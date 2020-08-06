Україна ще не направила Білорусі клопотання про екстрадицію 28 "вагнерівців", - телефонна розмова генпрокурорів двох країн

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком передачу Україні 28 осіб, серед яких 9 українців, які були затримані в Білорусі 29 липня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких, Офісом Генпрокурора будуть направлені відповідні запити до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде прийнято після одержання запитів білоруською стороною", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.