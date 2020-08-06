УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8624 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 513 104

Україна ще не направила Білорусі клопотання про екстрадицію 28 "вагнерівців", - телефонна розмова генпрокурорів двох країн

Україна ще не направила Білорусі клопотання про екстрадицію 28 "вагнерівців", - телефонна розмова генпрокурорів двох країн

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова обговорила з генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком передачу Україні 28 осіб, серед яких 9 українців, які були затримані в Білорусі 29 липня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готуються клопотання про їх екстрадицію, після отримання яких, Офісом Генпрокурора будуть направлені відповідні запити до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь. Олександр Конюк повідомив, що рішення про видачу вказаних осіб буде прийнято після одержання запитів білоруською стороною", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Офіс генпрокурора не отримував офіційного запрошення до Білорусі для обговорення ситуації з затриманням бойовиків ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (8076) ПВК Вагнер (1547) Венедіктова Ірина (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
зевлада...
Украина еще не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев", - телефонный разговор генпрокуроров двух стран - Цензор.НЕТ 4818
показати весь коментар
06.08.2020 19:04 Відповісти
+13
Да хер на тех вагнеровцев. У вас государства уже нет!Пособник оккупантов, по обмену переданный ЛДНР, вернулся в Украину и хочет участвовать в выборах
https://www.youtube.com/watch?v=fCn0WNKyrsU
показати весь коментар
06.08.2020 19:04 Відповісти
+10
Зевлада не хоче екстрадиції вагнерівців, бо не знає що з ними робити після образ Путіна на Зе.
показати весь коментар
06.08.2020 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не, не отдаст: "
- Выдадите их Украине?
- Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Генпрокуроры Украины, Беларуси, России в контакте. Они работают над четкой картиной. Никто никого не выдает, пока не установят четкую вину. А страна, которая запрашивает экстрадицию, должна ее доказать, - заявил он.
показати весь коментар
06.08.2020 23:33 Відповісти
Зеля в очередной раз продемонстрирует, как лихо можно обменять полученных преступников на наловленых рашей простых украинцев. Ведь молча проглотили "обмен" цемаха,беркутовцев. Интересное кино получается раша по всему миру разсылает своих террористов, Украина требует их передачи как боевиков лугандонии, путлер отлавливает обменный фонд. Если обмен не равноценный то это явный договорняк под видом обмена для лохов.
показати весь коментар
06.08.2020 23:56 Відповісти
А ***** портнова ещё и разговаривать умеет???
А то у портняжки на ее рот обычно другие планы были
показати весь коментар
07.08.2020 00:53 Відповісти
а наХ... ці козли тут потрібні? там у картошенки хоч сидітимуть за гратами років по 5-7, а тут цих чортів шмаркля одразу випустить, спочатку на підписку чи домашній арешт, а потім взагалі засруть справу, якщо така і буде!
показати весь коментар
07.08.2020 06:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 