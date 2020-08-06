УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7518 відвідувачів онлайн
Новини
12 109 24

Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ. ФОТО

Функціонування кількох шахрайських call-центрів викрила і блокувала в Києві Служба безпеки України. Щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних і іноземних банківських установ 100 000 доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, підпільну мережу організували торік виходець із Південного Кавказу та киянин, колишній правоохоронець. Для нелегальної діяльності вони орендували 5 офісних приміщень та квартиру у центрі столиці. До оборудки вони залучили 300 операторів – студентів місцевих вишів та безробітних. Представляючись співробітниками банків, "оператори" виманювали у громадян персональні дані та паролі до банківських карток. Потім кошти клієнтів переводили на підставні рахунки та привласнювали".

"Сьогодні правоохоронці провели 10 одночасних обшуків у приміщеннях незаконних call-центрів, а також за місцями проживання учасників оборудки у Києві та Дніпрі. Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, через яке зловмисники підміняли телефонні номери банківських установ, спеціальне обладнання та шкідливе програмне забезпечення для зламу інтернет-мереж, клієнтські бази даних, понад 300 комп’ютерів, що використовувались для протиправної діяльності", - підкреслили в СБУ.

Також дивіться: Шахраї через "call-центр" щодня видурювали в українців 50 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У повідомленні говориться: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри організаторам та учасникам шахрайських call-центрів ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вилучене під час обшуків обладнання направлено на експертизу для ідентифікації всіх потерпілих осіб та встановлення точної суми збитків".

"Викриття незаконної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва", - резюмували в СБУ.

Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ 01
Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ 02
Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ 03
Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ 04

Автор: 

шахрайство (1156) СБУ (13377)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Сколько же отморозков развелось...
Ведь все "операторы" были в курсе, что совершаемые ими действия противозаконны.
И никакие отмазки тут не подействуют.
Но легкие (относительно) деньги очень хорошо мотивируют.
показати весь коментар
06.08.2020 19:38 Відповісти
+8
Дело не в том, ополоумели люди или нет от жажды наживы.
Пугает то, что сейчас нет никаких проблем собрать весьма масштабную группу людей, которые легко пойдут на преступление, лишь бы им платили.
показати весь коментар
06.08.2020 19:53 Відповісти
+7
Щось закривають,закривають,а їх все більше.
показати весь коментар
06.08.2020 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось закривають,закривають,а їх все більше.
показати весь коментар
06.08.2020 19:34 Відповісти
самое западло не чурка с Кавказа и бывший мусарок а вот те типа безработные и типа студенты вот их 300 человек надо в кандалах с ядрами с цепями и на передовую а еще лучше в серую зону а вокруг заминировать все и пусть поживут с 1 месяц..кого убьют кому мозг навернется а кого просто на ошметки разнесет в период "тишины"....
показати весь коментар
06.08.2020 19:49 Відповісти
их же мать или бабушку с дедом сами или сосед по " офису" грабит, а эти подонкам (300 студентов) пофиг. это- днище моральное.
показати весь коментар
06.08.2020 21:31 Відповісти
Бо нема статті: повна конфіскація майна.
Тоді б ретельніше думали.
показати весь коментар
07.08.2020 06:32 Відповісти
Звонили не далее, как вчера.
Кто сливает им номера телефонов?
показати весь коментар
06.08.2020 19:36 Відповісти
Мені теж дзвонили. Я їх зразу розкусив і пророкував відкритим текстом, що їх жде довга дорога і казенний дім. Дуже матюкалися на мою адресу. Здав їх кіберполіції і внутрішній безпеці банку. Може це моїх бандитів пов'язали? Хоч щось світле у цьому році. До речі, мав доказ, що витік конфіденційної інформації був безпосередньо з банку. Повідомив у заяві і це.
показати весь коментар
06.08.2020 23:05 Відповісти
я где-то читал что это копии сайтов.
вы думаете что входите приват24 - ан нет. ваши данные уже у них.
- вам пришла смс с кодом. для верификации ваших карт продиктуйте.
иначе ваши карты будут заблокированы на 3 месяца и 11 дней.
11дней Карл!
показати весь коментар
07.08.2020 08:35 Відповісти
Сколько же отморозков развелось...
Ведь все "операторы" были в курсе, что совершаемые ими действия противозаконны.
И никакие отмазки тут не подействуют.
Но легкие (относительно) деньги очень хорошо мотивируют.
показати весь коментар
06.08.2020 19:38 Відповісти
Совсем ополоумели от жажды наживы....Куда катится мир ? Алчные дегенераты уже в большинстве и вирус их не берет
показати весь коментар
06.08.2020 19:47 Відповісти
Дело не в том, ополоумели люди или нет от жажды наживы.
Пугает то, что сейчас нет никаких проблем собрать весьма масштабную группу людей, которые легко пойдут на преступление, лишь бы им платили.
показати весь коментар
06.08.2020 19:53 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.08.2020 21:29 Відповісти
Суспільство втратило моральні орієнтири. А формальні лідери не мають жодного авторитету і своєю поведінкою вкрай негативно впливають на людей. У людей в голові немає ні царя, ні Бога.
показати весь коментар
06.08.2020 23:13 Відповісти
300 студентов? и никто не сдал сразу?
что за бред - неужели они все до единого христиане?
показати весь коментар
06.08.2020 19:43 Відповісти
В конечном итоге, кто то таки сдал.
показати весь коментар
06.08.2020 19:50 Відповісти
но месяцами молчали!
и главное скоты знали что грабят людей. конфискацию бы каждому впаять
показати весь коментар
06.08.2020 20:50 Відповісти
Звонили 5 дней назад, типа служба безопасности Аваль банка ???
Послал сразу, так как не клиент Аваль банка
показати весь коментар
06.08.2020 19:51 Відповісти
Если бы каждому давали минимум трешку, этого бы не было.
показати весь коментар
06.08.2020 19:54 Відповісти
Прислали СМС-ку о том, что карточка заблокирована с балансом 0грн. Подписано , как ОЩАДБАНК, 068-171-75-68 За информацией обращаться по киевскому телефону. Сходил в ближайший Ощадбанк, там сказали , что это аферисты.
показати весь коментар
06.08.2020 20:03 Відповісти
А ще є всілякі там "ШвидкоГроші", колектори яких - звичайне безпардонне бидло !!! Чому до цих пір вони існують ? Чм законодавчо врегульована колекторська діяльність ?
показати весь коментар
06.08.2020 21:05 Відповісти
Украинская прокуратура самая гуманная в мире? - "решается вопрос о сообщении о подозрениях ". И сколько будет решаться вопрос? Чтобы только сообщить о подозрении? Или не сообщать?
показати весь коментар
06.08.2020 21:24 Відповісти
И еще - достал совковый чиновничий сленг -" решается вопрос". Задача решается, а на вопрос ищут ответ.
показати весь коментар
06.08.2020 21:26 Відповісти
Люди самі лохи, їм звонять або СМС "Ваш счет заблокирован. Сообщите пін код, пароль ", "Ваш счет заблокирован, для его активаци необходимо пополнить на 1000грн. ..." № телефону чи рахунку, а вони базікають чи прямо на вулиці набивають термінали грошима. Страна непуганих идиотов.
показати весь коментар
06.08.2020 23:13 Відповісти
"выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранительИсточник: https://censor.net/n3212372"

ХАХАХА - два дебила понимают все нюансы банковской системы!!!
показати весь коментар
06.08.2020 23:32 Відповісти
Где организаторы???
показати весь коментар
06.08.2020 23:35 Відповісти
 
 