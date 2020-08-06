Діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з банківських рахунків, припинено в Києві, - СБУ. ФОТО

Функціонування кількох шахрайських call-центрів викрила і блокувала в Києві Служба безпеки України. Щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних і іноземних банківських установ 100 000 доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, підпільну мережу організували торік виходець із Південного Кавказу та киянин, колишній правоохоронець. Для нелегальної діяльності вони орендували 5 офісних приміщень та квартиру у центрі столиці. До оборудки вони залучили 300 операторів – студентів місцевих вишів та безробітних. Представляючись співробітниками банків, "оператори" виманювали у громадян персональні дані та паролі до банківських карток. Потім кошти клієнтів переводили на підставні рахунки та привласнювали".

"Сьогодні правоохоронці провели 10 одночасних обшуків у приміщеннях незаконних call-центрів, а також за місцями проживання учасників оборудки у Києві та Дніпрі. Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, через яке зловмисники підміняли телефонні номери банківських установ, спеціальне обладнання та шкідливе програмне забезпечення для зламу інтернет-мереж, клієнтські бази даних, понад 300 комп’ютерів, що використовувались для протиправної діяльності", - підкреслили в СБУ.

Також дивіться: Шахраї через "call-центр" щодня видурювали в українців 50 тис. гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У повідомленні говориться: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри організаторам та учасникам шахрайських call-центрів ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вилучене під час обшуків обладнання направлено на експертизу для ідентифікації всіх потерпілих осіб та встановлення точної суми збитків".

"Викриття незаконної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва", - резюмували в СБУ.







