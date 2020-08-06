УКР
Премії членів наглядової ради "Нафтогазу" обмежили сумою в 2,9 млн грн, - Кабмін

Премії членів наглядової ради "Нафтогазу" обмежили сумою в 2,9 млн грн, - Кабмін

Уряд на засіданні 5 серпня затвердив розмір річної винагороди членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Сума визначена в розмірі 2 962 080 грн.

Про це повідомив у Telegram присутній на засіданні народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це максимально допустимий рівень для галузі", - написав Гончаренко.

Він додав, що чистий дохід Нафтогазу від реалізації продукції в 2019 році становив 178,3 млрд грн.

+10
ОЙ ОЙ ОЙ
ЧЧто же теперь они будут делать на 2 ляма ну не прожить ну никак!!
06.08.2020 19:53
+7
а чистый доход за счет чего получен? за счет новых скважен? а может за счет модернизации сетей передачи газа и как результат экономии? ААА НЕТ ПРОСТО ЦЕНУ НА ГАЗ ПОДНЯЛИ В 7 РАЗ!! И ВОТ ТЕБЕ СУПЕР ДОХОД!!! А ЛОХИ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ ПРЫГАЮТ РАСКАЗЫВАЮТ ПРО ТОТ ДОХОД КОТОРЫЙ ДАЖЕ ПРОВЕРИТЬ НЕЗЗЯ ЕСТЬ ЛИ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ИЛИ ПРОСТО НАРИСОВАН НА БУМАГЕ!!!
06.08.2020 20:14
+5
просто членами не пробовали премировать?
06.08.2020 19:52
показати весь коментар
Каждому!
показати весь коментар
07.08.2020 14:18 Відповісти
показати весь коментар
Сумма определена в размере 2 962 080 грн.

почти 3 ляма... (небольшое уточнение)...ну как... небольшое )))
показати весь коментар
06.08.2020 19:58 Відповісти
Так а что выгодней платить достойную зарплату или потом судиться по кабальным контрактам госпожи жульки?
показати весь коментар
06.08.2020 19:54 Відповісти
зарплата платится за результат работы! если ты считаешь результат работы (повышение тарифов в 7 раз) правильным то плати! а я лично так не считаю и за такой результат не платить надо а штрафовать с конфискацией!!
показати весь коментар
06.08.2020 19:58 Відповісти
В семь раз это ты батенька загнул. А ты что не можешь платить за газ так возьми субсидию. Я кстати против что-бы бабушка пенсионерка и Ахметов платили одинаковую цену за газ. бабушке я ещё готов помоч из своих налогов Ахметову нет!
показати весь коментар
06.08.2020 20:06 Відповісти
раз у тебя с математекой плохо то пойди в начальную школу подучись!! а насчет сказок про субсидии и помощь от госудраства это иди ЛОХАМ заливай гавно в уши!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:11 Відповісти
У меня газа нет но при Овоще я платил за квартиру 1000 грн в месяц при Порохе 2000 грн где тут 7 раз?
показати весь коментар
06.08.2020 20:29 Відповісти
не знаю где ты такое платил, но я платил 200-400 грн при овоще а счас плачу 1600-2500! примерно 7 раз!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:32 Відповісти
Платежку с печатью выставить готов? Я готов!
показати весь коментар
06.08.2020 20:39 Відповісти
давай выставляй я посмотрю!
показати весь коментар
06.08.2020 20:39 Відповісти
Выставляй ты! Что-то мне кажется что ты петушок кукарекаешь не с Украины!
показати весь коментар
06.08.2020 20:47 Відповісти
твоя идея ты и должен первым раскрытся иначе нефиг было понты гонять!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:54 Відповісти
Нет идея о том что в 7 раз как раз была твоя. А пруфами ты её потвердить не можешь. Так что иди к товарищю майору пусть тебе физическое замечание сделает вонючей портянкой по морде!
показати весь коментар
06.08.2020 20:58 Відповісти
я тебе написал средние цены на квартплату хрущевки - это не великая тайна можешь сам пробить в инете!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:00 Відповісти
Нет мне интернет не интересен я знаю сколько я плачу мне интересно сколько ты платишь если у тебя цены выросли в 7 раз!
показати весь коментар
06.08.2020 21:12 Відповісти
примерно стоко и плачу как средняя цена в хрущевке!! плюс минус 200 грн!
показати весь коментар
06.08.2020 21:14 Відповісти
Так а чего ты дурилка платишь в 7 раз больше тогда? Признайся соврал что в 7 раз больше платишь подлец!
показати весь коментар
06.08.2020 21:21 Відповісти
было 200 стало 1600 раздели сам!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:23 Відповісти
Вот врешь подлец пруфы в студию. Если у меня двухкомнатная при Овоще стоила 1000!
показати весь коментар
06.08.2020 21:25 Відповісти
https://vesti.dp.ua/do-i-posle-majdana-kak-izmenilis-tseny-zarplaty-i-rejtingi-ukrainy-posle-2013-goda/
показати весь коментар
06.08.2020 21:27 Відповісти
Ты тут говоришь не верить официальным данным а сам подсовываешь желтую ватную газетенку! Как это понимать? Покажи как ты платил при Овоще и покажи как платил в 2018 году и где в 7 раз?
показати весь коментар
06.08.2020 21:30 Відповісти
эти желтые данные совпадают с моим кошельком поэтому я им верю!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:30 Відповісти
Я тебе не верю. Потому что ты кроме этого бреда ничем не потверждаешь свои слова!
показати весь коментар
06.08.2020 21:32 Відповісти
Метро в Киеве в 2013 году стоило 2 гривны за поездку, в 2017 летом цена проезда увеличилась до 5 гривен, в 2018 - до 8. Наземный городской транспорт 4 года назад так же менял стоимость проезда: было 2 гривны, теперь - 8.

ЭТОМУ ТОЖЕ НЕ ВЕРИШЬ?!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:35 Відповісти
У нас в Харькове было 3 при овоще при Порохе стоило 5 а когда было понятно что победит Осел то Кернес поднял до 8 так что будем считать что при Порохе стоимость даже в 2 раза не поднялась! За Киевом я не слежу. Так что там насчет платежки ждать или нет? Что твои колеги по лахте сфотошопить не могут?
показати весь коментар
06.08.2020 21:42 Відповісти
мужик сначала платежку пришли ты а потом я буду посмотреть!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:44 Відповісти
Мужики в поле пашут - гебня голимая! Ты даже прислать во вторую очередь не хочешь потому что у тебя её просто НЕТ!
показати весь коментар
06.08.2020 21:47 Відповісти
темболее там превая таблица это таблица тарифов она совпадает с тем что приходит в расчетке!! опять же почему я должен не верить!! можешь сам посчитать!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:32 Відповісти
ограничили 3 лямами... а сколько было до ограничения? ))) даже страшно спрашивать))))
показати весь коментар
06.08.2020 19:59 Відповісти
Это какая-то дискриминация , ей-Богу !
А может , этот гражданин на больше наработал ???
показати весь коментар
06.08.2020 20:01 Відповісти
По заключенному контракту, если наработает и ему выплатят с ограничением 2 962 080 грн. как указано в изменениях, он отсудит невыплаченную разницу в суде вместе с компенсацией, и ему заплатят, только нам об этом никто не скажет. Такие ограничения возможно будет ставить в будущем при перезаключении контрактов.
показати весь коментар
06.08.2020 20:10 Відповісти
Если только в самом контракте не прописано, что государство единолично может менять условия контракта, что является абсурдом.
показати весь коментар
06.08.2020 20:11 Відповісти
Полегчало .
А то я уже переживать за них стал ...
показати весь коментар
06.08.2020 20:15 Відповісти
Я тебе лишь пытаюсь обяснить, шо на них эти изменения в ближайшие время не повлияют, к сожалению.
показати весь коментар
06.08.2020 20:26 Відповісти
голодать хоть не будут??????????????
показати весь коментар
06.08.2020 20:05 Відповісти
Он добавил, что чистый доход Нафтогаза от реализации продукции в 2019 году составил 178,3 млрд грн.Источник: https://censor.net/n3212375

Получается премия от чистого дохода составила 0.3%.. Давай те наймем других и получим убытки!
показати весь коментар
06.08.2020 20:08 Відповісти
а чистый доход за счет чего получен? за счет новых скважен? а может за счет модернизации сетей передачи газа и как результат экономии? ААА НЕТ ПРОСТО ЦЕНУ НА ГАЗ ПОДНЯЛИ В 7 РАЗ!! И ВОТ ТЕБЕ СУПЕР ДОХОД!!! А ЛОХИ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ ПРЫГАЮТ РАСКАЗЫВАЮТ ПРО ТОТ ДОХОД КОТОРЫЙ ДАЖЕ ПРОВЕРИТЬ НЕЗЗЯ ЕСТЬ ЛИ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ ИЛИ ПРОСТО НАРИСОВАН НА БУМАГЕ!!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:14 Відповісти
Я знаю что при Овоще нафтогаз был убыточен! Потому что разные там Фирташи, Коломойские и Тигибки платили по ценам как и население! И почему они не озабачиваются поднятием зарплаты своим работникам а озабачиваются только тарифами на газ видите ли рни высокие!
показати весь коментар
06.08.2020 20:32 Відповісти
откуды та знаешь что было с нафтогазом при овоще? у тебя был доступ к банковским счетам навтогаза! ты мониторил все потики бабла нафтогаза?!!

откуда ты знаешь что есть счас в нафтогазе? у тебя опять есть доступ к счетам к транзакциям?!!

вообще откуда ты что то можешь знать про нафтогаз?!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:34 Відповісти
А ты вата посмотри статистику нафтогаза при Овоще! Гугл тебе в помощь!
показати весь коментар
06.08.2020 20:37 Відповісти
любой нормальный гражданин (НЕ ЛОХ) должен верить своему кошельку!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:52 Відповісти
Я вот и верю. Комуналка и цены выросли на основные товары при Порохе в 2-2.5 раза а зарплата поднялась в 3!
показати весь коментар
06.08.2020 20:59 Відповісти
ну отлично какой интересный у тебя кошелек!! удачи тебе! у меня другой кошелек как и у большинства нормальных украинцев и так сказать цифры в кошельке другие! есть люди у которых деньги в кошельках выросли в миллоны раз и что теперь будем писать как класно в стране живется?!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:03 Відповісти
А украинец ли ты? Вот у всех украинцев выросли зарплаты в 3 раза а у тебя точемуто не выросла. Отсюда возникает вопрос кто ты?
показати весь коментар
06.08.2020 21:13 Відповісти
ХА ХА ХА! да про рост ЗП у всех смешно! да есть кончено те у кого выросли однозначно есть! но грести под это всех!!! удачи!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:17 Відповісти
хотя наверно ты говоришь про рост ЗП в гривнах!! в фантиках доходы выросли у всех но я лично ЗП меряю в доларах ну или хотишь в евро!! вот тут как раз с ростом большие проблемы!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:20 Відповісти
А если ты считаешь в долларах то при Порохе в долларах осталась неизменная а цены в долларах немного упали!
показати весь коментар
06.08.2020 21:23 Відповісти
ХА ХА ХА
цены в доларах упали? где когда?!! вообще то выросли процентов на 10%-20% потому что налоги выросли!!
показати весь коментар
06.08.2020 21:25 Відповісти
У всех украинцев? У врачей,учителей, научных сотрудников? Ты точно не в Украине живешь,знал бы какпри начале карантина медики бунтовали (но работали!) из- за мизерных зарплат.
показати весь коментар
06.08.2020 21:51 Відповісти
У каких это "всех украинцев" выросли зарплаты в 3 раза? Гнильцой от тебя попахивает, засланный казачек.
показати весь коментар
07.08.2020 07:11 Відповісти
Достоверно известно и публиковалось, что один только Ахметов и только на возврате НДС в те времена получал 5,5 млрд долларов в год, которые сразу уходили на Кипр, а только потом возвращались в Украину тому же Ахметову.
показати весь коментар
06.08.2020 20:45 Відповісти
а счас типа ахметов на возврате НДС не зарабатывате не?!! ну давай напиши что не зарабатывает!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:54 Відповісти
Поскачи, поскачи, полегчает.
показати весь коментар
06.08.2020 22:05 Відповісти
Акакаяразница?????
показати весь коментар
06.08.2020 21:42 Відповісти
Ахренеть ...
показати весь коментар
06.08.2020 20:18 Відповісти
Порадовали пенсионеров.
показати весь коментар
06.08.2020 20:39 Відповісти
А может им подойдет сумма 2000грн. как минимальная пенсия?
показати весь коментар
06.08.2020 20:43 Відповісти
пі-дар-а-си.
показати весь коментар
06.08.2020 21:06 Відповісти
Пипец! Даже два пипца -1 -за что премии? Каждый месяц трудовые подвиги?
2- врачу надо 40 лет на ОДНУ такую премию работать! Учителю -48 лет. Нот эти профессии не нужны? То ли дело газ делить.
Ограничили, блин.
показати весь коментар
06.08.2020 21:39 Відповісти
А шоб они, падлы, подавились этими миллионами вместе с теми, кто допускает такую уйню в стране с самым бедным населением в Европе. Шоб эти бабки были им на лекарства, и они им не помогли! Уже нет нормальных слов выразить эмоции. Скоты, твари, негодяи, падонки, мрази!
показати весь коментар
06.08.2020 21:41 Відповісти
нужно скинуться им эсэмэсками
показати весь коментар
06.08.2020 22:01 Відповісти
Привет, лохи! Премії членів наглядової ради "Нафтогазу" обмежили сумою в 2,9 млн грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3043
показати весь коментар
06.08.2020 23:09 Відповісти
...... в недалю или декаду?
показати весь коментар
07.08.2020 05:34 Відповісти
 
 