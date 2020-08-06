Премії членів наглядової ради "Нафтогазу" обмежили сумою в 2,9 млн грн, - Кабмін
Уряд на засіданні 5 серпня затвердив розмір річної винагороди членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Сума визначена в розмірі 2 962 080 грн.
Про це повідомив у Telegram присутній на засіданні народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це максимально допустимий рівень для галузі", - написав Гончаренко.
Він додав, що чистий дохід Нафтогазу від реалізації продукції в 2019 році становив 178,3 млрд грн.
ЧЧто же теперь они будут делать на 2 ляма ну не прожить ну никак!!
почти 3 ляма... (небольшое уточнение)...ну как... небольшое )))
ЭТОМУ ТОЖЕ НЕ ВЕРИШЬ?!!
А может , этот гражданин на больше наработал ???
А то я уже переживать за них стал ...
Получается премия от чистого дохода составила 0.3%.. Давай те наймем других и получим убытки!
откуда ты знаешь что есть счас в нафтогазе? у тебя опять есть доступ к счетам к транзакциям?!!
вообще откуда ты что то можешь знать про нафтогаз?!!
цены в доларах упали? где когда?!! вообще то выросли процентов на 10%-20% потому что налоги выросли!!
2- врачу надо 40 лет на ОДНУ такую премию работать! Учителю -48 лет. Нот эти профессии не нужны? То ли дело газ делить.
Ограничили, блин.