Премії членів наглядової ради "Нафтогазу" обмежили сумою в 2,9 млн грн, - Кабмін

Уряд на засіданні 5 серпня затвердив розмір річної винагороди членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Сума визначена в розмірі 2 962 080 грн.

Про це повідомив у Telegram присутній на засіданні народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це максимально допустимий рівень для галузі", - написав Гончаренко.

Він додав, що чистий дохід Нафтогазу від реалізації продукції в 2019 році становив 178,3 млрд грн.

