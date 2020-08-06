УКР
Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на Столичному шосе в Києві загинули три людини, двоє постраждалих госпіталізовані, ще одному надається медична допомога на місці події.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція 01

Сьогодні о 16:40 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція 02

Також дивіться: У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. ВIДЕО камер спостереження

За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі "БМВ". В результаті ДТП загинув водій "БМВ 320D" - житель Львівської області, 1990 року народження, та двоє пасажирів цього автомобіля. Ще двоє пасажирів дістали тілесні ушкодження. Їм разом з водієм іншого легкового "БМВ Х7" - жителем Київської області, 1984 року народження, надається медична допомога.

Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція 03

На місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин і обставин смертельної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

+29
И не держится своей полосы! Всё рвётся на встречку!
06.08.2020 20:00 Відповісти
+15
Два bmw-дебила - это сила. Лучше б на их месте оказались шарийовцы или жоппоблочники с зебилами
06.08.2020 19:58 Відповісти
+15
Була колись казочка про двох козликів на кладочці...
А це ******* інтрепритація...
06.08.2020 19:58 Відповісти
сейчас антонина начнет качать за повышение штрафов.....
06.08.2020 19:54 Відповісти
за булкой в хлебный спешили...
06.08.2020 19:54 Відповісти
Хорошая машина БМВ, но есть два недостатка:
во первых, машинка весьма капризная
во вторых, нет катапультируемых сидений
06.08.2020 19:56 Відповісти
И не держится своей полосы! Всё рвётся на встречку!
06.08.2020 20:00 Відповісти
Так после этого труднее станет отмазывать и денюжку взять. Статью на цензоре на хлеб не намажешь.
06.08.2020 20:48 Відповісти
.....и как правило между рулем и сидением дебил находится.
06.08.2020 21:37 Відповісти
Два bmw-дебила - это сила. Лучше б на их месте оказались шарийовцы или жоппоблочники с зебилами
06.08.2020 19:58 Відповісти
лучше бы ты там оказался!и не возводи свои мнения и умозаключения в ранг истины,ведь она где то там)
07.08.2020 06:18 Відповісти
Була колись казочка про двох козликів на кладочці...
А це ******* інтрепритація...
06.08.2020 19:58 Відповісти
Шо! Ни кто не отвернул?
06.08.2020 20:03 Відповісти
- Ты Поныри́ помнишь? Болтуны… Привыкли говорить: «Немец трус, немец боится лобовой, обязательно отвернёт»! А мой не отвернул… (с) В бой идут одни старики
06.08.2020 21:06 Відповісти
Нема, просто немає слів... ДВА баварця в руках.......
06.08.2020 20:03 Відповісти
За зруйновану зупинку ще можна статтю відкрити: псування майна (до 15 років).
06.08.2020 20:07 Відповісти
Ему бы на вираж уйти, а он потянул…
06.08.2020 20:07 Відповісти
А мой не отвернул... Колесо влево, колесо вправо. Бэха в кювете догорае.
06.08.2020 21:05 Відповісти
спешили шибко ...в Вечность...
06.08.2020 20:07 Відповісти
Когда у тебя бмв головного мозга, такой вот результат!
06.08.2020 20:08 Відповісти
....вот такие АВАРИИ мне нравятся !!! а то все умирают в ТАВРИЯХ и ЖИГУЛЯХ , а тут нашла КОСА на КАМЕНЬ !!!
06.08.2020 20:11 Відповісти
Бмв 90 года стоит как ланос
06.08.2020 20:56 Відповісти
Что тебе нравится? Что две девочки погибли и нерасчетливый водила? Идиот!
06.08.2020 22:43 Відповісти
нежалко,уже от них непогибнут пешеходи
06.08.2020 23:13 Відповісти
От девочек? Ты явно больное...
07.08.2020 15:22 Відповісти
одна девочка уже раздавила 6 человек
07.08.2020 15:50 Відповісти
у меня СОСЕД заимел БМВ 3ку б\у 90х, а дом на КУРЯЧИХ ножках стоит , за рулем таких АВТО там склад ума ИНОПЛАНЕТЯНИНА ....недавно заходил за НАСОСОМ подкачать колесо )))))
06.08.2020 20:14 Відповісти
Хліба ще не забуть йому купити бо здохне з голоду в своїй бу бмв.
06.08.2020 20:39 Відповісти
Х7 победил 320-го в боях без правил...
06.08.2020 20:17 Відповісти
Это Х6
06.08.2020 20:18 Відповісти
Если не Х4
06.08.2020 20:29 Відповісти
Автор ....по вашему люди живущие за минималку должны посочувствовать и пожалеть этих буржуев ???
06.08.2020 20:33 Відповісти
Ні.Повинні заздрити. Бо ті прожили яскраве і повноцінне життя.Хоч і швидке. А ми будемо животіти до самої пенсії та економити на продуктах.А потім доживати віку в "хрущовках" на злиденну пенсію та вибирати між комуналкою та ліками.А ще горбатитися на дачних ділянках,вирощуючи декілька кіло картоплі та цибулю з морквою.
06.08.2020 20:44 Відповісти
Слава Богу люди не пострадали
06.08.2020 20:42 Відповісти
"Шо опять!? БМВ!?" Что-то в последнюю неделю очень часто дают рекламу БМВ на цензоре. Пора брать плату!
06.08.2020 20:44 Відповісти
Там і так місце прокляте, так ще і " віслюк апокаліпсу" там оселився, тепер чекати лиха у подвійному розмірі.
06.08.2020 20:46 Відповісти
я вот думаю : ну ладно БМВ Х сы , а вот как эта седановская ШЕЛУПОНЬ ездит по нашим ДОРОГАМ особенно снежной зимой ???
06.08.2020 21:06 Відповісти
редуктор без диференциала..задние колеса всегда на полном приводе..у меня такой стоит на моей раритетной 535 БЭХе 85 г.в Зимой прет что танк
07.08.2020 09:09 Відповісти
Долітались, гонщики-винищувачі.
06.08.2020 21:07 Відповісти
На бмв почему то ездят в основной массе дабилы не осознающие, что законы физики действуют одинакоао что для бмв что для киа и прочих.
06.08.2020 21:23 Відповісти
Не всегда .. а доблесные гонщики в "лексусах" !
Они же думают , что БОГА за бороду подергали ....

06.08.2020 23:31 Відповісти
Старый БМВ стоит как мусорное ведро, но летает как БМВ, и это грустно, потому что его покупают безответственные нищеброды и убивают нормальных людей.
06.08.2020 21:24 Відповісти
ну я свою купил 535 25 лет тому....но не продаю для души ...иногда выезжаю не едет а плывет..в рывке нет равных 6 цил..рядный двиг М30 цепь...а на каждый день VW Polo.в маг за покупками
07.08.2020 09:13 Відповісти
В одной машине 5 человек из Львовской области,к гадалке не ходи,бригада на вахту ехала.
06.08.2020 21:27 Відповісти
И вот из за таких дебилов понатыкивают камер и не дают нормальным водителям ехать.
06.08.2020 21:29 Відповісти
Ты што ли водитель?
06.08.2020 21:46 Відповісти
В отличии от тебя,да!
06.08.2020 22:59 Відповісти
скажи будь ласка, а чим тобі камера заважає? Чи також хочеться політати перевищуючи швидкість? тоді ти нічим від них не відрізняєшся.... і результат буде таким же
07.08.2020 00:26 Відповісти
Ты знаешь,как бы тебе проще объяснить? Дома оружие есть у многих, но не все из него кого то убивают.
07.08.2020 00:29 Відповісти
А чому ж тоді тобі камера заважає, якщо ти не збираєшься перевищувати швидкість?
07.08.2020 02:37 Відповісти
А хто тобі сказав,що я її збираюсь не перевищувати? Алє і 50 км на годину їздити не збираюсь.Все треба робити з розумом, как говорит русская поговорка:-дай дураку йух стеклянный,так он его если не разобьет,то поломает.
07.08.2020 09:14 Відповісти
Схватка двух йокодзун.
06.08.2020 21:29 Відповісти
А где еще парочка дохлых уродов на мотыках без глушителя? Низачет, в общем...
06.08.2020 21:41 Відповісти
Позавчора ловив попутку. Беха стала.
Я тепер зарікся попутки ловити. І молився і хрестився, щоб цілим додому попасти.
Хоча на вигляд нормальний дядько за рульом
Пять років їзжу попутками, але вперше так страшно було
06.08.2020 21:49 Відповісти
это ты ещё на старых жигулях с боку не ездил наверно.
06.08.2020 21:57 Відповісти
Так єто ж "бумер"! На такому не можно повільно їхати)))
06.08.2020 21:59 Відповісти
Звісно, там же ж 2 педалі - "Летіти" та "Стояти"
07.08.2020 09:51 Відповісти
Нарвался наверное на спортсмена по автогонкам, я в такой ситуации обычно начинал выламывать пол ногами "тормозя" вместе с водилой.
06.08.2020 22:09 Відповісти
Многим за руль вообще садиться противопоказано, не реакции на мгновенное изменение ситуации, нет вообще ничего, а коробка автомат все это дополняет. По статистике в каждом тяжёлом ДТП,одна из машин, которая спровоцировала ДТП на коробке-автомат.
06.08.2020 22:06 Відповісти
Кто ездить не умеет берёт автомат...
06.08.2020 23:39 Відповісти
👍
06.08.2020 23:50 Відповісти
Шо ще за "мгновєнноє ізмєнєніє сітуації"?
Їздити потрібно так, щоб не було ніяких "мгновєнних сітуацій"
07.08.2020 09:40 Відповісти
Ребята, прежде чем нажать на педаль "газ" подумайте о своих близких, прежде всего, о других подумайте, не совершайте смертельных действий. ЧРЕВАТО ЭТО!!!
06.08.2020 22:13 Відповісти
та там и третья машина поучаствовала однако... на фото возле скорой ...вся морда расхяуячена......
06.08.2020 22:25 Відповісти
порш каенн кому-то из участников в зад доупирался...
07.08.2020 01:29 Відповісти
Интересно - с какой скоростью летел Х7?
06.08.2020 22:44 Відповісти
Соотношение веса двух машин участвовавших ДТП, те которые тяжелее, у них как правило нет смертельных случаев. В ДТП с участием кроссовера и седана погибают в первую очередь пассажиры седана ввиду разной классности автомобилей и соответственно разными требованиями к безопасности. Хочешь остаться живым в ДТП - ПЛАТИ или не плати, за тебя оплатят захоронение, правда ЖИЗНИ.
Купил бюджетное авто? Бойся всего!!!
07.08.2020 00:00 Відповісти
Дело в том, что седан подставил бочину при повороте на лево...
07.08.2020 15:19 Відповісти
и до 3,1492зды те камеры автоматической фиксации. смертность на дорогах растёт
06.08.2020 23:00 Відповісти
БМВ Х7 - победил!
06.08.2020 23:37 Відповісти
БМВ головного мозку. В 90% як тільки бачиш неадеквата на дорозі - обов"язково на БМВ.
07.08.2020 08:51 Відповісти
Чорний бумєр, чорний бумєр гопам очєнь нравіцца
Чорний бумєр, чорний бумєр большє нє катаєцца....
07.08.2020 09:41 Відповісти
Не знаю как в Украине, а у нас бнв давно объявили войну столбам, стенам, заборам и деревьям! Война на данный момент очень результативная с обеих сторон!
07.08.2020 09:49 Відповісти
А взагалі-то зважаючи що полісмени прибули на місце ДТП з ранку, а вони прибувають зазвичай годин через 5, то сама подія сталася посеред ночі
07.08.2020 10:00 Відповісти
Дорога Смерти ведёт в Конча-Заспу...
07.08.2020 16:22 Відповісти
 
 