Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на Столичному шосе в Києві загинули три людини, двоє постраждалих госпіталізовані, ще одному надається медична допомога на місці події.

Сьогодні о 16:40 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі "БМВ". В результаті ДТП загинув водій "БМВ 320D" - житель Львівської області, 1990 року народження, та двоє пасажирів цього автомобіля. Ще двоє пасажирів дістали тілесні ушкодження. Їм разом з водієм іншого легкового "БМВ Х7" - жителем Київської області, 1984 року народження, надається медична допомога.

На місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин і обставин смертельної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.