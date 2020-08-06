Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція. ФОТО
Унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на Столичному шосе в Києві загинули три людини, двоє постраждалих госпіталізовані, ще одному надається медична допомога на місці події.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні о 16:40 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі "БМВ". В результаті ДТП загинув водій "БМВ 320D" - житель Львівської області, 1990 року народження, та двоє пасажирів цього автомобіля. Ще двоє пасажирів дістали тілесні ушкодження. Їм разом з водієм іншого легкового "БМВ Х7" - жителем Київської області, 1984 року народження, надається медична допомога.
На місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин і обставин смертельної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
во первых, машинка весьма капризная
во вторых, нет катапультируемых сидений
А це ******* інтрепритація...
Они же думают , что БОГА за бороду подергали ....
Я тепер зарікся попутки ловити. І молився і хрестився, щоб цілим додому попасти.
Хоча на вигляд нормальний дядько за рульом
Пять років їзжу попутками, але вперше так страшно було
Їздити потрібно так, щоб не було ніяких "мгновєнних сітуацій"
Купил бюджетное авто? Бойся всего!!!
Чорний бумєр, чорний бумєр большє нє катаєцца....