Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зараз Україна займає активну позицію в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі, а в разі їх невдачі весь світ побачить, хто в цьому винен.
Про це він сказав під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, в Нормандському форматі, і на сьогодні дійсно ми створили конструкцію, яка дає всьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні - усі побачать, хто не хоче миру", - сказав він.
Єрмак зазначив, що для України дуже важливо продовжувати діалог, і зустріч у Нормандському форматі має стати зустріччю, на якій уже буде досягнуто дійсно конкретної домовленості про наступні кроки.
Глава ОП наголосив, що вже триває 11-та доба з початку режиму тиші на Донбасі, який на сьогодні є для України найбільш важливим, а президент Зеленський знову поїхав на схід країни, щоб почути військових і їхнє ставлення до перемир'я, а також думку місцевих жителів.
"Сьогодні у нас сформована дуже потужна команда, яка працює в Тристоронній контактній групі. Ми дуже вдячні і поважаємо пана Кучму, який дуже багато зробив, його замінила не менш легендарна особа – Леонід Макарович Кравчук", - наголосив Єрмак.
Він сподівається, що з приходом Кравчука як голови делегації України в Тристоронній контрактній групі переговори відбуватимуться ще енергійніше.
"У нього колосальний досвід, він дійсно є метром не лише української, а й міжнародної політики, і, безумовно, є на сьогодні залученим до переговорів", - вважає глава ОП.
Єрмак зазначив, що раніше в Нормандському форматі працювали лише політичні радники лідерів держав, а на сьогодні до цього долучився міністр закордонних справ України, працює команда в Офісі президента.
"Ми дійсно створили дуже професійну і зацікавлену в кінцевому результат команду", - сказав він.
Квадратним.
(нормальный сигнал в радиоделе - корень с трех на два, 73 % примерно)
І смішно і боляче.
весь мир увидит, кто виноват, а кто всрался.
Материал для учебников истории! ))
Турчинов? Порошенко? Полторак? Муженко ? Ярош ?
Герой , жопа с дырой .
О, Да-а-а. Державна зрада йде повним ходом.
Весь мир очередной раз увидит что шахтеры трактористы которые не зависят от рашки нарушили типа перемирие!! ну и что чем это будет отличатся от того что было ранее?!! токо тем что мы ушли со своей территории и после начала очередного мордобоя еще не ясно кто на ту территорию зайдет!!
А Минск РФ изначально не воспринимает себя стороной конфликта.
Больные на голову люди - не россияне, а такие вот Ермаки, Кравчуки и Зеленские, которым срут на голову, а они размазывают дерьмо и разводят философические бредни о соглашениях.
Лише 73 відсоткам довбодятлів це незрозуміло...
ви ж ні в смерті наших воїнів, ні у захоплення наших катерів біля Керченської протоки не вірите. Чим ви кращі за ОБСЄ
Як же вони вже дістали ,ці зелені малороси .
13 березня 2016 року.
"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її економіку, або виконанням у повному обсязі мінських домовленостей", - зазначив Керрі."
05.10.2018
Геращенко: Україна виконала всі пункти Мінських угод, а Росія - жодного.
І т.д.
Скажіть завхозу, хто небуть, що війна триває вже 6 років. І весь світ знає, що кацапи напали на Україну, анексували частину території, озброюють і воюють, разом з сепарнею, на донбасі. Весь світ знає, хто НЕ виконує домовленостей.
Цього нікому доводити НЕ потрібно. Все доведено ДО вас.
Чи може ви домовлялися не з москалями, а з сепарнею?
Просто он сам не верит в то, что говорит, поэтому белиберда на выходе. Он и не может верить - украинофоб, пропутиинец, его цель удержаться у корыта и уложить Украину под рашку.
Пройде 4 роки. Світ затамує подих, і от... /тут має бути трубний звук/ дЄрмак такий оголошує: "Ми зробили все що могли. Але в нас ніц не вийшло. Світе, дивись і прозрівай! В усьому винні рептилоїди!"
мир смотрит на этих имбецилов и офигивает)))
Это гениально!!!!!!!!
Дерьмак! Где ты был раньше?.....
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике.
Дерьмак - такой дерьмак Дол@*** сказочный...