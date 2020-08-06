УКР
Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зараз Україна займає активну позицію в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі, а в разі їх невдачі весь світ побачить, хто в цьому винен.

Про це він сказав під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, в Нормандському форматі, і на сьогодні дійсно ми створили конструкцію, яка дає всьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні - усі побачать, хто не хоче миру", - сказав він.

Єрмак зазначив, що для України дуже важливо продовжувати діалог, і зустріч у Нормандському форматі має стати зустріччю, на якій уже буде досягнуто дійсно конкретної домовленості про наступні кроки.

Глава ОП наголосив, що вже триває 11-та доба з початку режиму тиші на Донбасі, який на сьогодні є для України найбільш важливим, а президент Зеленський знову поїхав на схід країни, щоб почути військових і їхнє ставлення до перемир'я, а також думку місцевих жителів.

"Сьогодні у нас сформована дуже потужна команда, яка працює в Тристоронній контактній групі. Ми дуже вдячні і поважаємо пана Кучму, який дуже багато зробив, його замінила не менш легендарна особа – Леонід Макарович Кравчук", - наголосив Єрмак.

Він сподівається, що з приходом Кравчука як голови делегації України в Тристоронній контрактній групі переговори відбуватимуться ще енергійніше.

"У нього колосальний досвід, він дійсно є метром не лише української, а й міжнародної політики, і, безумовно, є на сьогодні залученим до переговорів", - вважає глава ОП.

Єрмак зазначив, що раніше в Нормандському форматі працювали лише політичні радники лідерів держав, а на сьогодні до цього долучився міністр закордонних справ України, працює команда в Офісі президента.

"Ми дійсно створили дуже професійну і зацікавлену в кінцевому результат команду", - сказав він.

Донбас (22366) перемир'я (1006) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1426)
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
06.08.2020 20:18 Відповісти
+17
треба робити все для перемоги, паскуди..... так, як ви все здаєте для руского міра на дамбасі, ми вже знаємо
показати весь коментар
06.08.2020 20:09 Відповісти
+15
А зараз ніхто не бачить? Такі керівники не потрібні.
показати весь коментар
06.08.2020 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"..он действительно является мэтром.."

Квадратним.
показати весь коментар
06.08.2020 20:08 Відповісти
Світова спільнота не дурна і давно знає що винен путін, але всі хочуть торгувати з путіним і тому хочуть принести Україну в жертву заради співпраці з путіним! Тому не потрібно нічого показувати цинічним баригам - міжнародному сойобществу! Потрібно бити ворога і повертати нашу землю, а не займатись ідіотськими прожектами - я вам щас покажу кто віноват! Всім насрать на Україну і всі думають тільки як використати Україну в торгівлі з путіним! Ніхто за Україну не буде воювати, крім української армії! Єрмак поганий стратег, він взагалі не стратег, він не може в принципі генерувати якусь стратегію, бо він болван який нічого не тямить в міжнародній політиці та безпеці!
показати весь коментар
06.08.2020 20:15 Відповісти
Чому Зеленський запрошує професіоналів в ментовку та прокуратуру в якості радників, а міжнародною політикою та національною безпекою займаються примітивні ідіоти?
показати весь коментар
06.08.2020 20:16 Відповісти
То хай твій Анатоль сам прийде. Чи він сильно проханий?
показати весь коментар
06.08.2020 20:21 Відповісти
Гриценко чітко окреслив свою позицію по припиненню війни - воєнний стан та вбивство путіна. На це Зеленський поки не готовий, ще не подорослішав!
показати весь коментар
06.08.2020 20:23 Відповісти
Тому, що він знається лише з ідіотами. Та й голосували за нього, зрештою, теж ідіоти.
показати весь коментар
06.08.2020 20:22 Відповісти
нормальные советские люди голосовали
(нормальный сигнал в радиоделе - корень с трех на два, 73 % примерно)
показати весь коментар
06.08.2020 23:00 Відповісти
бо примітівні ідіоти вибрали зєлєнського своїм призедентом.
показати весь коментар
06.08.2020 20:27 Відповісти
Забагато береш на себе... залиш політику політикам.
показати весь коментар
06.08.2020 20:36 Відповісти
Політика дуже відповідальна справа щоб дозволяти рулити нею політикам!
показати весь коментар
06.08.2020 21:00 Відповісти
Це Зеленському? Він вже рік політик? - Але ж довірили йому-актору країною керувати.
І смішно і боляче.
показати весь коментар
06.08.2020 21:56 Відповісти
Єрмак - це російський бізнесмен.
показати весь коментар
06.08.2020 20:20 Відповісти
фсбесмен...
показати весь коментар
06.08.2020 20:22 Відповісти
Уже ,вы гниды зе🤢🤡👿💩кодломойные не знаете в какую позу стать,перед агрессором и как продолжать лапшу развешивать ,
показати весь коментар
06.08.2020 21:01 Відповісти
идиото...а щаз мир шо делает,куды зырит?
показати весь коментар
06.08.2020 20:09 Відповісти
Козир і Зе вважають, що винуватим в "зриві миру" буде Порошенко... Як мінімум, в очах касапів.
показати весь коментар
06.08.2020 20:17 Відповісти
треба робити все для перемоги, паскуди..... так, як ви все здаєте для руского міра на дамбасі, ми вже знаємо
показати весь коментар
06.08.2020 20:09 Відповісти
У зениних стратегія - "ро машка" - "получітся-нє получітся".
показати весь коментар
06.08.2020 20:24 Відповісти
Желание у кого и что получится?😂😂××
показати весь коментар
06.08.2020 20:19 Відповісти
А зараз ніхто не бачить? Такі керівники не потрібні.
показати весь коментар
06.08.2020 20:12 Відповісти
Є впевненість, що ця особа при зміні влади буде сидіти довічно в клітці.
показати весь коментар
06.08.2020 20:13 Відповісти
Души прєкрасньіє порьівьі.
показати весь коментар
06.08.2020 20:18 Відповісти
И когда увидит, Зеленского посадят с Ермаком за ложь и експерименты над Старной?
показати весь коментар
06.08.2020 20:14 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:15 Відповісти
Нужно бы так:
весь мир увидит, кто виноват, а кто всрался.
показати весь коментар
06.08.2020 20:15 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:16 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:18 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:32 Відповісти
тримай поджігатєль
показати весь коментар
06.08.2020 20:38 Відповісти
Материал для учебников истории! ))
показати весь коментар
06.08.2020 23:40 Відповісти
Неужели Порошенко? А кто ещё.
показати весь коментар
06.08.2020 20:18 Відповісти
Цікаво, а хто ж віноват?
Турчинов? Порошенко? Полторак? Муженко ? Ярош ?
показати весь коментар
06.08.2020 20:19 Відповісти
Раком стоял , не на коленях .
Герой , жопа с дырой .
показати весь коментар
06.08.2020 20:19 Відповісти
Ермак - "Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результате команду."
О, Да-а-а. Державна зрада йде повним ходом.
показати весь коментар
06.08.2020 20:23 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:26 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:27 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:25 Відповісти
Зеблевотня
показати весь коментар
06.08.2020 20:25 Відповісти
Навіть якщо на передку не стріляють - на неконтрольованій території гинуть невинні люди. Переважно українці. Хіба це можна буде назвати миром ? Я думав єрмак відповідає за Україну, а виявляється він хоче щось там світу показати.
показати весь коментар
06.08.2020 20:26 Відповісти
А можно сказати , що нам все одно що там хто подумає в світі,і що вони побачать, а наша земля і життя наших воїнів саме головне.
показати весь коментар
06.08.2020 21:01 Відповісти
Лукашенко вважає, що стався державний переворот на Україні в 2014 році.Але Він не такий "простий" як говорить таке.Добре розуміє, що "державний переворот" зробив саме Янукович , з подачі "Кремля" -поставившого "Президента України" на "своє" не європейське місце, бо мав на нього "свій" вплив.
показати весь коментар
06.08.2020 20:28 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 20:28 Відповісти
ХА ХА ХА
Весь мир очередной раз увидит что шахтеры трактористы которые не зависят от рашки нарушили типа перемирие!! ну и что чем это будет отличатся от того что было ранее?!! токо тем что мы ушли со своей территории и после начала очередного мордобоя еще не ясно кто на ту территорию зайдет!!
показати весь коментар
06.08.2020 20:30 Відповісти
Лавров на видео (есть в Ютубе) говорил, что Будапештский меморандум - это обязательство не применять ядерное оружие против Украины. И других обязательств РФ на себя не брала.

А Минск РФ изначально не воспринимает себя стороной конфликта.

Больные на голову люди - не россияне, а такие вот Ермаки, Кравчуки и Зеленские, которым срут на голову, а они размазывают дерьмо и разводят философические бредни о соглашениях.
показати весь коментар
06.08.2020 20:31 Відповісти
Весь Світ давно вже бачить...
Лише 73 відсоткам довбодятлів це незрозуміло...
показати весь коментар
06.08.2020 20:32 Відповісти
На 6 році війни, які лядь вам докази потрібні????
ви ж ні в смерті наших воїнів, ні у захоплення наших катерів біля Керченської протоки не вірите. Чим ви кращі за ОБСЄ
показати весь коментар
06.08.2020 20:34 Відповісти
Вони (Ермак та Зеленський) все прекрасно розуміють не гірше нас з вами, навіть краще. Те що вони роблять, те що робив Порошенко, це називається словом політика. В України замало сил на широкомаштабну війну, тому ще Порошенко обрав (не сам звісно) тактику затягування ситуації, поки міжнародна спільнота душить РФ санкціями, наше завдання триматись, не давати ні метра землі і не провокувати. Це дуже правильна тактика, я так думаю.
показати весь коментар
06.08.2020 20:42 Відповісти
Як вже дістала тупість цієї влади .На заході давно вже всі зрозуміли ,що москалі не хочуть миру .Ідіоти. Порох і коаліцію створив на Заході ,на підтримку України ,яку ви за рік просрали .
Як же вони вже дістали ,ці зелені малороси .
показати весь коментар
06.08.2020 20:43 Відповісти
Світ? Та чхати світові на твої проблеми. Треба силу розвивати. Якщо ти сам будеш рачкувати в кущі, як зараз, то хєр тобі хто буде помагати. Євреї вперлися рогом і стоять як скеля. Стріляти вміє кожна домогосподарка. У Швейцарії!!! в кожного нормального чоловіка бойовий автомат вдома, щороку 2 місяці на зборах і припис до конкретної військової частини... В Україні 73% вірять у клоуна і його зграю інфантильних ідіотів. А шо...
показати весь коментар
06.08.2020 20:43 Відповісти
Ой йой. Кому ви по вухах їздите?

13 березня 2016 року.
"Росії варто обрати між подальшою дією санкцій, які мають нищівний вплив на її економіку, або виконанням у повному обсязі мінських домовленостей", - зазначив Керрі."

05.10.2018
Геращенко: Україна виконала всі пункти Мінських угод, а Росія - жодного.
І т.д.

Скажіть завхозу, хто небуть, що війна триває вже 6 років. І весь світ знає, що кацапи напали на Україну, анексували частину території, озброюють і воюють, разом з сепарнею, на донбасі. Весь світ знає, хто НЕ виконує домовленостей.
Цього нікому доводити НЕ потрібно. Все доведено ДО вас.
Чи може ви домовлялися не з москалями, а з сепарнею?
показати весь коментар
06.08.2020 20:45 Відповісти
А до этого блэт не понятно всем было?!
показати весь коментар
06.08.2020 20:51 Відповісти
А что до сих пор не видно кто аннексировал Крым и оккупировал Донбасс?
показати весь коментар
06.08.2020 20:54 Відповісти
. Всім адекватним і без зебілів було ясно хто не хоче миру. Але ви гниди, в тупій ненависті до петі, просто переклали вину за попередні роки з росії на Україну.
показати весь коментар
06.08.2020 20:54 Відповісти
народ. вы уж меня простите. как вы думаете кто это на свежем фото?

показати весь коментар
06.08.2020 20:56 Відповісти
Менделиха, поди... или та, на каблучках, в кремпленовом платье прошлого века??? Кто бы ни был, ЯБВДЛ...
показати весь коментар
06.08.2020 21:20 Відповісти
Кого???
показати весь коментар
06.08.2020 22:51 Відповісти
та нам, морячкам, любой порт подойдет, лишь бы разгрузиться...
показати весь коментар
07.08.2020 07:26 Відповісти
шмандель собственной персоной)))
показати весь коментар
06.08.2020 21:42 Відповісти
либо она разожралась либо она залетела ?
показати весь коментар
06.08.2020 22:27 Відповісти
Ослаблять на облік до лікаря стала, читає що він їй надряпав.
показати весь коментар
06.08.2020 22:49 Відповісти
"... весь мир увидит кто виноват (кто не хочет мира)".А Украину ,как государство,весь мир увидит после ваших "следующих шагов"???
показати весь коментар
06.08.2020 21:03 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 21:05 Відповісти
Вы все делаете, чтобы лизнуть *****, а если не получится, весь мир увидит, что вы лижете эту плешивую задницу
показати весь коментар
06.08.2020 21:06 Відповісти
Ну тупые!-"безусловно, это приведет к результату, а если нет..".Если - безусловно, это значит никаких других вариантов не может быть,тем более -полярного- "нет".
Просто он сам не верит в то, что говорит, поэтому белиберда на выходе. Он и не может верить - украинофоб, пропутиинец, его цель удержаться у корыта и уложить Украину под рашку.
показати весь коментар
06.08.2020 21:15 Відповісти
Вангую!
Пройде 4 роки. Світ затамує подих, і от... /тут має бути трубний звук/ дЄрмак такий оголошує: "Ми зробили все що могли. Але в нас ніц не вийшло. Світе, дивись і прозрівай! В усьому винні рептилоїди!"
показати весь коментар
06.08.2020 21:15 Відповісти
упоротий мабуть, хоча ні, просто зрадник.
показати весь коментар
06.08.2020 21:40 Відповісти
страной правят дегенераты к сожалению))))
мир смотрит на этих имбецилов и офигивает)))
показати весь коментар
06.08.2020 21:43 Відповісти
Всему миру понятно кто виноват, только зебілам непонятно
показати весь коментар
06.08.2020 21:46 Відповісти
Ипать!
Это гениально!!!!!!!!
Дерьмак! Где ты был раньше?.....
показати весь коментар
06.08.2020 21:48 Відповісти
він не хворий на голову. Він- ворог. Капітуляцію називати кроками до миру.
показати весь коментар
06.08.2020 21:54 Відповісти
А что по этому поводу думают в руководстве ФСБ?
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике.
показати весь коментар
06.08.2020 21:56 Відповісти
А если не получится, то нет так нет.
показати весь коментар
06.08.2020 22:04 Відповісти
Ермак, весь мир, кроме зебилов и агентов Ху#ла 6 лет знает, кто виноват.
показати весь коментар
06.08.2020 22:11 Відповісти
ермак нам надо ВСУ модернизировать и поскорее в НАТО вступать, а не сидеть и ждать чтобы все увидели что рашка виновата. а вот представь что куйлу по барабану что там и когда увидит. мокшане только силу уважают а не ваши еврейские ходы и договорняки.....
показати весь коментар
06.08.2020 22:25 Відповісти
Седьмой год весь мир бьётся в темноте, ищет кто же кто? И никто не смог вскрыть консерву в темноте! И вот нашёлся он---мого сердца чемпион. Уже скоро мир узнает и содрогнётся! Слышь народ моей страны---мы же на грани! Или они закопают нас и себя, или мы закопаем их но без нас! Лопат слава Богу много у нас. Надо к зиме успеть. По морозу тяжко рыть.
показати весь коментар
06.08.2020 23:02 Відповісти
да знаем мы давно
показати весь коментар
06.08.2020 23:03 Відповісти
Агент фсб ермак втирает Украинцам как Нам достигнуть мира на Донбассе !?.. это анекдот !?
показати весь коментар
06.08.2020 23:11 Відповісти
Така потужна команда, що вирішила обійтись без закупки ракетного озброєння. Сильна армія їм не потрібна, бо треба просто перестати стріляти.
показати весь коментар
06.08.2020 23:35 Відповісти
Наконец у Украиньі появился внятньій и адекватньій план действий. Дай бог , чтобьі получилось прижать РФ-ию с помощью естественньіх союзников в ЕС и США.
показати весь коментар
07.08.2020 00:10 Відповісти
Но пока весь мир с удивлением и отвращением наблюдает, как зеленский подставляет кадырке свою жопу, а у хйла заглотнул, стоя на коленях, почти до самых помидоров ...
Дерьмак - такой дерьмак Дол@*** сказочный...
показати весь коментар
07.08.2020 01:19 Відповісти
кто виноват?... Ну я думаю только полные зебилы со своим ************ за 6 лет войны так и не поняли кто виноват...
показати весь коментар
07.08.2020 07:06 Відповісти
 
 