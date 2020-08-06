Україна робить все для миру на Донбасі, а якщо не вийде, весь світ побачить, хто винен, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що зараз Україна займає активну позицію в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі, а в разі їх невдачі весь світ побачить, хто в цьому винен.

Про це він сказав під час поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Донецьку область.

"На сьогодні Україна домінує в Мінському форматі, в Нормандському форматі, і на сьогодні дійсно ми створили конструкцію, яка дає всьому світу побачити, що Україна робить усе необхідне, і, безумовно, це приведе до результату, а якщо ні - усі побачать, хто не хоче миру", - сказав він.

Єрмак зазначив, що для України дуже важливо продовжувати діалог, і зустріч у Нормандському форматі має стати зустріччю, на якій уже буде досягнуто дійсно конкретної домовленості про наступні кроки.

Глава ОП наголосив, що вже триває 11-та доба з початку режиму тиші на Донбасі, який на сьогодні є для України найбільш важливим, а президент Зеленський знову поїхав на схід країни, щоб почути військових і їхнє ставлення до перемир'я, а також думку місцевих жителів.

"Сьогодні у нас сформована дуже потужна команда, яка працює в Тристоронній контактній групі. Ми дуже вдячні і поважаємо пана Кучму, який дуже багато зробив, його замінила не менш легендарна особа – Леонід Макарович Кравчук", - наголосив Єрмак.

Він сподівається, що з приходом Кравчука як голови делегації України в Тристоронній контрактній групі переговори відбуватимуться ще енергійніше.

"У нього колосальний досвід, він дійсно є метром не лише української, а й міжнародної політики, і, безумовно, є на сьогодні залученим до переговорів", - вважає глава ОП.

Єрмак зазначив, що раніше в Нормандському форматі працювали лише політичні радники лідерів держав, а на сьогодні до цього долучився міністр закордонних справ України, працює команда в Офісі президента.

"Ми дійсно створили дуже професійну і зацікавлену в кінцевому результат команду", - сказав він.