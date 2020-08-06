УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7703 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
1 760 28

Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС

Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС

Створення міжнародного майданчика з обговорення питання окупації Криму Росією посилить його актуальність для світової спільноти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова під час зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

Джепарова детально ознайомила співрозмовницю з системними порушеннями Росією міжнародного права на тимчасово окупованому півострові і підкреслила важливість створення спеціалізованого міжнародного формату, "Кримської платформи", покликаного систематизувати координації міжнародних заходів на вищому та інших політичних рівнях.

"Ініціатива посилити актуальність кримського питання для міжнародної спільноту", - зазначила перша заступниця міністра.

У свою чергу Сіммонс запевнила у незмінності позиції Лондона, яка полягає в необхідності повернення Росією Криму та висловила готовність і в подальшому спільно діяти разом з Україною в цьому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

Автор: 

Крим (14239) Джапарова Еміне (179) Сіммонс Мелінда (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Возврат Крыма приблизит только распад России.
показати весь коментар
06.08.2020 20:38 Відповісти
+5
Согласно нового законодательства паРаши, иностранцы не могут иметь недвижимость в крыму. Как вы думаете, почему зеленский до сих пор не продал свои апартаменты на полуострове и не боится, что их конфискуют?!
показати весь коментар
06.08.2020 20:51 Відповісти
+2
вы б , татары, лучше Эрдогана просили шимить русских.....
показати весь коментар
06.08.2020 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
баптисты о карманниках...слово и дило,блеать.
показати весь коментар
06.08.2020 20:32 Відповісти
План захвата Крыма в момент политической нестабильности РФ - вот что ускорит возвращение Крыма. Хотя балабольство на международных площадках тоже нужно. Может Британия и США таки наложат санкции на Аэрофлот, что летает в Крым.
показати весь коментар
06.08.2020 20:34 Відповісти
Шо это исчо одна за зэпопова?
показати весь коментар
06.08.2020 20:35 Відповісти
Сосна.
показати весь коментар
06.08.2020 20:56 Відповісти
Возврат Крыма приблизит только распад России.
показати весь коментар
06.08.2020 20:38 Відповісти
Согласно нового законодательства паРаши, иностранцы не могут иметь недвижимость в крыму. Как вы думаете, почему зеленский до сих пор не продал свои апартаменты на полуострове и не боится, что их конфискуют?!
показати весь коментар
06.08.2020 20:51 Відповісти
вы б , татары, лучше Эрдогана просили шимить русских.....
показати весь коментар
06.08.2020 20:57 Відповісти
Трикутної платформи.., чи то пак, тристоронньої?
показати весь коментар
06.08.2020 21:10 Відповісти
Если бы языком можно было победить врага........
показати весь коментар
06.08.2020 21:17 Відповісти
Вангую. Зелнь назначит главой этой движухи адвоката Стуса.
показати весь коментар
06.08.2020 21:45 Відповісти
а як же обпісяний Серьожа ? що знов без посади ? де ж йому тепер харчуватися ?
показати весь коментар
06.08.2020 22:38 Відповісти
Лише руйнація Російської імперіі гарантує нам повернення Крима !!))
показати весь коментар
06.08.2020 21:49 Відповісти
Фигня это, не верю. Имитация активной деятельности.
показати весь коментар
06.08.2020 22:00 Відповісти
Лукашенко отметил, что на месте руководства Украины в 2014 году вел бы войну с Россией за территорию своей страны.
"Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легло уже тысячи человек", - объяснил он.
Лидер Беларуси не озвучил, кто именно из украинских чиновников виновен в сдаче Крыма, но считает, что ее могло сделать лишь руководители страны.


https://hvylya.net/news/213047-lukashenko-nazval-vinovnyh-v-sdache-kryma-rossii Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС - Цензор.НЕТ 1605
----------------------------------------------------

ТУРЧИНОВ О.В.
Я Вас не перебивав, Юлія Володимирівна. Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

http://www.vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5298-tymoshenko-zhoden-tank-ne-povynen-vyikhaty-z-kazarmy-tekst-zasidannia-rnbo-vid-28-liutoho-2014-roku
показати весь коментар
06.08.2020 22:19 Відповісти
вони хоч самі в це вірять ?...((
показати весь коментар
06.08.2020 22:25 Відповісти
А що їм лишається робити !!))
показати весь коментар
06.08.2020 22:46 Відповісти
В 2014 году деморализованные армия,СБУ и МВД не могли защитить Крым даже будь там 500 танков
показати весь коментар
06.08.2020 22:58 Відповісти
Армия дважды не судимого Индюковича защищает Крым.Анекдот
показати весь коментар
06.08.2020 22:59 Відповісти
На вонючей Медальке ...за возврат Крыма стоит дата Чеканки : 20 февраля 2014....Значит решение отжать Крым было принято месяца за 3 до Майдана....
показати весь коментар
06.08.2020 23:04 Відповісти
 
 