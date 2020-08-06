Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС
Створення міжнародного майданчика з обговорення питання окупації Криму Росією посилить його актуальність для світової спільноти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова під час зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.
Джепарова детально ознайомила співрозмовницю з системними порушеннями Росією міжнародного права на тимчасово окупованому півострові і підкреслила важливість створення спеціалізованого міжнародного формату, "Кримської платформи", покликаного систематизувати координації міжнародних заходів на вищому та інших політичних рівнях.
"Ініціатива посилити актуальність кримського питання для міжнародної спільноту", - зазначила перша заступниця міністра.
У свою чергу Сіммонс запевнила у незмінності позиції Лондона, яка полягає в необхідності повернення Росією Криму та висловила готовність і в подальшому спільно діяти разом з Україною в цьому напрямку.
