У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск

У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск

Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що у його родичів, друзів і бізнес-партнерів відбуваються масштабні обшуки. За його словами, обшуки почалися після того, як партія "Пропозиція" не погодилась на пропозицію "Слуги народу" зняти кандидатуру Бориса Філатова на місцевих виборах.

Про обшуки Корбан повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці", - написав він.

У коментарі Цензор.НЕТ Корбан заявив, що йому погрожував глава виборчого штабу "Слуги народу" на Дніпропетровщині нардеп Юрій Кисіль.

"Кисіль без довгих розмов сказав мені, що мер Дніпра Борис Філатов має знятися з виборів. Я запитав його, з якого дива це робити Філатову. Кисіль сказав просто - "інакше у вас будуть проблеми". Тобто, "слуга народу" прямо погрожував мені", - заявив Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан

За словами Корбана, він відповів відмовою, і на цьому розмова була закінчена, а незабаром "почалося відкриття цілої маси кримінальних справ".

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, обшуки у Корбана проводять "десятки співробітників СБУ, Генпрокуратура і податкова міліція центральних апаратів, які прибули з Києва".

При цьому управління СБУ в Дніпропетровській області заявляє, що його співробітники не брали участь в обшуках. "Співробітники Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області не брали участі в слідчих діях, які сьогодні проводить ДФС у представників комерційних структур в Дніпрі, пов'язаних з публічними фігурами зокрема", - сказано в повідомленні на їхній сторінці в Фейсбуці.

Дніпро (3363) Корбан Геннадій (190) обшук (2024) Бутусов Юрій (3648) Слуга народу (2857) Кисіль (5)
Топ коментарі
+27
Боря, Корбан, Беня... Как тусовались, как бабло рубили, как отжимали дружно.. И на тебе.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
06.08.2020 20:51 Відповісти
+22
"Не вести себя как Порошенко" (с) . корбан еще мечтать будет о временах при Порошенко, после зебильного-гопнического режима.

Не нравился Порох--пусть жерет зеленое дерьмо---ведь за это боролись "разом"!
06.08.2020 21:02 Відповісти
+18
У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 4885
06.08.2020 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...собака с милицией приходила.
06.08.2020 20:46 Відповісти
Зачем вы так об Авакове? Министр все же.
06.08.2020 23:22 Відповісти
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
07.08.2020 09:08 Відповісти
неужели???
06.08.2020 20:46 Відповісти
после вьюхи з порадою клоунам сняться с местных выборов...
зюзя не мстительный,зюзя просто дыбил.
06.08.2020 20:47 Відповісти
Он, как и многие что?...Думал? Это вряд ли. Если бы думал(как было написано на плакате), все пошло бы другим путем. Ну а пока шоу котиков и вертолеты. Без них никак(не зря же их закупали).
06.08.2020 20:47 Відповісти
Лента за лентою набої подавай... У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 210 У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 7907 У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 210
06.08.2020 20:48 Відповісти
Опять политические преследования, да что ж такое....
06.08.2020 20:50 Відповісти
Боря, Корбан, Беня... Как тусовались, как бабло рубили, как отжимали дружно.. И на тебе.

"Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
06.08.2020 20:51 Відповісти
Нехай розповість як вони з Бєнєю загнали добробати в іловайський котел.
06.08.2020 21:08 Відповісти
Не свисти. Це рішення було прийнято на нараді в кабінеті Корбана.
06.08.2020 21:45 Відповісти
ты дебил отстал от поезда. Не могло даже быть такого чтобы какойто Корбан руководил всем ВСУ, мусорами и добробатами а в Киеве ничего не знали. То был фейковый вброс для лошков и ты повелся.
06.08.2020 22:18 Відповісти
Так все ВСУ и не бежали. Бежали командиры добробатов и вояка Хомчак.
06.08.2020 23:24 Відповісти
не свисти, зебилоид! Там сначала беня своих двинул , чтобы отжать под шумок, без всякого согласования с ГШ. Ну а потом, когда бенины войска вгрузли, ГШ уже ничего не оставалось , кроме как идти на помощь.
07.08.2020 07:11 Відповісти
Так что не свисти ты, это порошенко с гелетеем загнали активистов в илловайск, дебальцево и т.д.
06.08.2020 22:20 Відповісти
Корбан и Береза активисты? Проклятый Порошенко.
06.08.2020 23:24 Відповісти
А Беня там до чого? Він не військовий командувач. А от що він втримав Дніпропетровську область - це факт; якби не він, мали б ще одну ДНР.
06.08.2020 22:32 Відповісти
Херня какая-то. Бенины недокомандиры бегут с позиций, а он не при чем.
06.08.2020 23:25 Відповісти
А что, он назначал командиров? Он принимал решение идти на Иловайск? Он должен быть своевременно дать команду на отход? Наконец, это Беня договаривался с запоребриковскими "офицерами" про зеленый кордор?
07.08.2020 00:34 Відповісти
Конечно Беня назначал командиров добробатов. Или они Порошенко подчинялись. А армейскими командовал Хомчак. Не он ли сейчас главнокомандующий? И именно он договаривался про зеленые коридоры. Кстати, в момент Илловайска Беня вывозил свои миллиарды, гой. Не знал? Может потому и побежали добробатовские командиры? Может потому Хомчак и стал главкомом?
07.08.2020 00:55 Відповісти
Слишком конспирологично, ничего не могу сказать. Так можно потянуть нить и к убийству Кеннеди.
Вот факты, с которыми обычно не спорят. именно Беня выделял свои средства на создание добровольческих батальонов (но это не значит, что он назначал их командиров, и уж точно не значит, что он вмешивался в планирование операций); Беня в самое напряженное время помогал не только добробатам, но и соденинеям ВСУ (на это есть свидетельства как бойцов, так и волонтеров); еще один штрих - Беня назвал ввп сумасшедшим карликом (что-то вроде того) и удостоился, что тот стал считать Беню своим личным врагом.
Я не могу понять нынешние недавние заявления Бени (запоребрик все равно сильнее, и пр.) и как это вяжется с Беней 2014-го - здесь у меня когнитивный диссонанс. Но в 2014-м Беня однозначно был патриотом Украины, рискуя не только своим бизнесом, но и жизнью.
07.08.2020 10:30 Відповісти
Ты или дурак, или провокатор. Беня в 2014 был не за Украину, а за свои интересы, которые тогда совпали с существованием Днепра в Украине, тогда как сейчас он с Ху...ом договорился о ее сливе. Все из-за возможного процесса в США. Серьезно? Береза не бенин человек? ))) Добробаты играли в свою игру, это точно и они никак не подчинялись Порошенко в 2014. Среди военных вина за Идовайск лежит на Хомчаке и Литвине, а потом уже на Муженко и уж тем более на Порошенко
07.08.2020 12:48 Відповісти
Нынешняя молодежь, к сожалению, обожает переходить на личности. Я с трудом привыкаю к "тыканью" в и интернете, хотя меня это коробит, но к оскорблениям привыкать не собираюсь.

По сути. С оговорками могу согласиться, что в 2014-м Беня был за Украину, потому что ему это было выгодно. Не знаю, чей человек был Борислав Береза (речь ведь о нем), но ничего плохого про него сказать не могу; какие к нему вопросы? Согласен, что вина за иловайскую трагедию лежит на военных, возможно - и на Порошенко (не факт, что он занимался планированием операций), никак не на Бене.
07.08.2020 13:15 Відповісти
Какая молодежь? Мне почти 40.
К Березе вопросы в оставлении позиции. Т.е. дизертирстве. Вина лежит на тех кто привел к трагедии. А это в первую очередь руководство ряда добробатов (прежде всего бениных) и во вторую очередь ряд военных, прежде всего на местах, а это Литвин и Хомчак.
07.08.2020 13:35 Відповісти
Если вам почти сорок, то я почти в полтора раза старше (мне 56+), но то таке.

По сути. ИМХО, вина за Иловайск на высшем командовании, которое планировало и руководило операцией - получив данные разведки, надо было давать команду на выход из города, но этого не сделали. Командиры добробатов, как я слышал, тоже виноваты - в самовольном оставлении позиций. То есть, в соответствии с уставом, должны были остаться и погибнуть. Согласитесь, что вина высшего командования (которые могли дать команду отходить, но не дали) неизмеримо выше.
07.08.2020 14:28 Відповісти
Ну то, что вам 56 ни о чем не говорит в плане положения в обществе. Сомневаюсь что у вас в должности есть слово президент. Ну да хрен с ним.
Вы или не хотите услышать, или специально провоцируете. Добробаты НЕ ВЫПОЛНЯЛИ КОМАНД ВОЕННОГО КОМАНДОВАНИЯ. И нет, я не согласен, я считаю в первую очередь вина командиров добробатов и амбиций их хозяев (может и умысел с целью отвлечения внимания от финансовых махинаций), прежде всего Бени, а уже потом и командования. Больше на местах. И фамилии названы. Один из них командующий ВС Украины сейчас.
07.08.2020 15:15 Відповісти
Я не претендую на высокое положение в обществе, я скромный доцент КПИ (не президент). И вообще, хватит скатываться к обсуждению моей скромной персоны, а также навешивать ярлык провокатора. Я всего лишь высказываю свое мнение по обсуждаемой теме и, кстати, на личности не перехожу.
По сути: как вы себе представляете, чтобы Беня, не будучи военным, непосредственно командовал добробатами - даже при том, что он выделял на них средства? Кстати, добробаты провели ряд успешных операций - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-1%C2%BB здесь немного есть на примере добробата Днепр-1. Даже если принять, что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами (с чем я резко не согласен), то надо вспоминать не только поражения, но и победы. Это война.
07.08.2020 17:30 Відповісти
Так мы говорим об Иловайске или об успехах? Или их не было у Муженко с Порошенко?
07.08.2020 21:50 Відповісти
Мы не говорим о Муженко и Порошенко, мы говорим о Бене в связи с Иловайском. Вы говорите: Беня виноват в случимвщейся трагедии, я говорю - нет. Ваш аргумент (как я его понял): добробаты созданы на Бенины деньги, а значит - он ими командует).
Мой основной аргумент: Беня не является военным, не умеет планировать и проводить военные операции и, как умный человек, никогда бы в это не влез..

PS Даже если предположить (с чем я резко не согласен), что Беня напрямую командовал созданными на его средства добробатами, то надо вспоминать не только поражения, но и победы (см. ссылку в моем предыдущем посте), ибо это война. Могу к этому добавить, что Беня вряд-ли знал разведданные о вторгшихся из-за поребрика батальонно-тактические группы, поэтому вина за "котел" точно не на нем.
09.08.2020 01:04 Відповісти
Ага героїчно втримав. З Щвейцарії..
07.08.2020 09:02 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Тут трошки є. Не можу сказати, чи перебував Беня в цей час У Швейцарії, але в наш час допомагати можна і звідти.

PS Турчинов 02.03.2014 призначив Беню головою Дніпропетровської ОДА - у цей час Беня однозначно мав бути вже в України.
07.08.2020 10:40 Відповісти
а шо ищут?
06.08.2020 20:52 Відповісти
кого кого шукають..с той или этой стороны "ВЯЧНОГО ПОТЭРПИЛУ" ИДИОТА....
06.08.2020 21:23 Відповісти
Возможно всё нажитое "непосильным" трудом...
06.08.2020 23:04 Відповісти
Глава общественного совета Днепра - какую должность себе придумал!)
06.08.2020 20:53 Відповісти
предводитель уездного дворянства)
06.08.2020 21:02 Відповісти
У родственников и бизнес-партнеров Корбана проходят обыски, он заявляет о давлении - Цензор.НЕТ 4885
06.08.2020 20:55 Відповісти
А зюзя🤢🤡 на подтанцовке и спереди и сзади
06.08.2020 20:56 Відповісти
давите его, эта **** все подмяла под себя
06.08.2020 20:56 Відповісти
в дыбилоофисе померещилось ,шо появилась возможность сменить филатова на бужанского...
06.08.2020 20:57 Відповісти
Бужанский тоже в их синагоге ошивается
06.08.2020 21:30 Відповісти
"от сковырнем Пороха и заживьом"... Пожил.
06.08.2020 20:58 Відповісти
Разборки внутри мешпухи. Корбан был одним из акционеров Зеленского. Но держатель контрольного пакета, он же директор театра, постепенно мелких отодвинул. Пакеты по управлению THE разделили те, кому и положено-И.В.К, Пинчук и друг Донбасса. А Корбан у них только под ногами болтается..
06.08.2020 21:00 Відповісти
"Не вести себя как Порошенко" (с) . корбан еще мечтать будет о временах при Порошенко, после зебильного-гопнического режима.

Не нравился Порох--пусть жерет зеленое дерьмо---ведь за это боролись "разом"!
06.08.2020 21:02 Відповісти
Да уж, конечно! Порошенко его, как и Саакашвили, выгнал из страны.
07.08.2020 10:37 Відповісти
Не выгнал--Корбан сам сбежал на свою историческую родину))) В любом случае Порох поступил правильно и с сявкошвили и с Корбаном.
07.08.2020 23:56 Відповісти
Наїзд на головнокомандувача приватних військових формувань самого БЄНІ! Афігєть!
06.08.2020 21:03 Відповісти
Вот так взяли в дом слугу, а он мало что сер ет везде, еще и угрожает!
06.08.2020 21:09 Відповісти
пренеприятнейший тип, подлец и кровопиец, кидала и отжимала, к тому же хлопнул своего партнера по бизнесу, лет эдак 8-9 назад, отсиделся при порохе когда за жопу взяли в срулике, потом видимо беня дал отмашку, можешь пока в днепр вернутся, вернулся, занялся ИБД(имтацией бурной детельности) придумал себе должность посаженого генерала, сейчас додербанивают недодербаненое...моя мечта чтобы они все собрались в Бартоломео, любили друг друга до утра в попку и позаражали друг друг спидом!
06.08.2020 21:12 Відповісти
06.08.2020 22:30 Відповісти
давят на гниду гену, может и лопнуть
06.08.2020 21:12 Відповісти
Ой, що робиться? З Пороха переключилися на Корбана ...
06.08.2020 21:12 Відповісти
Передайте Зеленському: В найбільшому порту України під відкритим небом лежить в чотири рази більше нітрату амонію, ніж вибухнуло в Бейруті (фото, відео)

В адміністрації порту «Південний» підтвердили, що на причалі дійсно лежить аміачна селітра.

Про наявність 10 тисяч тонн нітрату амонію на причалі великого морського торгового порту «Південний» під Одесою повідомив в Facebook юрист Денис Шкарівський після вибухів в Бейруті, в порту якого вибухнули 2 750 тонн аміачної селітри, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Юрист констатує, що в порту «більше двох років стоїть судно Trump D - балкер-зерновоз. Біля цього балкера під відкритим небом - 10 ТИСЯЧ тонн нітрату амонію. Це в 4 РАЗИ більше, ніж в Бейруті».
06.08.2020 21:23 Відповісти
Когда янелох развлекал агрессора в москве и лизал жопы кацапам и кадырову, Корбан и Ко Днепр защищали и страну. Теперь ЗЕлёная падаль мстит за обиды своих кураторов из московии. А 73% лохов жаждут очередного шоу. Но, у промаасковского упыря ничего не выйдет.
06.08.2020 21:24 Відповісти
А ты лох проянуковский?
06.08.2020 21:35 Відповісти
Ипала жаба гадюку)))
06.08.2020 21:25 Відповісти
У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 4905
06.08.2020 21:33 Відповісти
Интересно и важно знать, шмон у корбана делают с подачи блазна, или это инициатива его халуев, виноват слуг.
06.08.2020 21:37 Відповісти
06.08.2020 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dmxDvT1CgFM Еврейское казачество восстало
06.08.2020 21:57 Відповісти
Цікаво, чи вурка вдягнув окулярики для понту, аби косити під інтелігента, чи від наркоти зір так погіршився.
06.08.2020 21:58 Відповісти
... 13 дек. 2017 г. - "Він повернувся... Маленький єврей, який завжди прикривав мою велику російську спину... Я завжди знав, що це станеться", Fb Borys Filatov. ....У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 9981
06.08.2020 21:58 Відповісти
**.ла жаба гадюку
06.08.2020 22:03 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1291112422888083459 22 ч

Назначенный Зеленским замглавы ОП Татаров в 2014 рассказывал что менты на Майдане никого не убивали - митингующие сами себя расстреливали в затылок

https://twitter.com/i/status/1291112422888083459
06.08.2020 22:16 Відповісти
Татаров еще тот корупцыонер шопито набирает обороты ,овцы блеют,зеблевотня в восторге от парикмахеров
06.08.2020 22:33 Відповісти
"Я как и многие, думал,...." - в тому й річ п.Корбан що ви "думали". В далеких 70, старенький викладач виш.математики (прозивали "Матрица") КПВВИКУ говорив "Думают лошади, а люди мислят...". Чому кажуть "мислитель" а не "думальщик" ? От і надумали собі зеленого гімна на голову. Заклинання "Я против Пороха" вже не дає політичного та правового імунітету. Зараз по новому "Кто не за ЗЕ, тот против ЗЕ". Такий провінційний авторитаризм.
06.08.2020 22:53 Відповісти
Я всегда полагал, что геня евркйско-днепровский, а оказывается он палитицкий
06.08.2020 23:30 Відповісти
якщо пани один одному горло перегризуть - від того народу гірше не буде....
06.08.2020 23:36 Відповісти
Давно и со всей очевидностью стало ясно что, пока мы не вычистим абсолютно всё кодло что окопалось лет 20 назад в трёх самых больших городах страны Одессе. Днепре и Харькове----мы будем плестись в хвосте и на задворках Европы! Что ясно стало давно. Всё то что называется горисполком и облисполком(ОДА) на 100% должно сметено окончательно. Там ещё водятся те кто партбилет получал при бровеносце. У нас уже половина населения страны не поняла кого я назвал бровеносец---а эти там живут---ох и богато причём. А остальные тем более богаче. Только по схеме Чаушеску.
06.08.2020 23:42 Відповісти
Зеленский поступает в отношении своих политических оппонентов точно также как и Порошенко ;давление силовых структур , обыски , угрозы , и закончит он также как и Порох на политической помойке , а может быть и хуже .А Генадию Корбану желаю терпения и выдержки.
06.08.2020 23:45 Відповісти
Были бы Вы с Днепра - желали бы Корбану нары.
07.08.2020 00:06 Відповісти
Беня зачищает свои болтливые хвосты.
А представьте на секунду, если Корбан правду-матку рубанет по Иловайску??? Какой-то бородатой бабушке на пару с охкаким министром вмиг случится приступ острой диареи. Их «подвиги» в той провальной операции - они такие...
07.08.2020 00:42 Відповісти
Жадность, парковщиков сгубила)
07.08.2020 03:56 Відповісти
Супер-дупер 125-ть обшуків,правда 124-и при Петрові,але то таке-філателісти марки *******.
07.08.2020 05:27 Відповісти
ай да женьчик, ай да жи.... весь Днепр знает, что он величайший рейдер, а тут сопли пустил...
07.08.2020 05:40 Відповісти
даеш холокост-2
07.08.2020 06:18 Відповісти
вангую - незабаром наш грузинський карлсон знову літатиме по українських дахах.
07.08.2020 08:48 Відповісти
Мэр Днепра Филатов назвал всех украинцев нацией воров, о чем тогда вообще можно с ним говорить.
07.08.2020 09:28 Відповісти
Корбан Далас мультипаспорт
07.08.2020 09:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25422083.html Придут белые - грабят, придут красные - тоже грабят!

Но всегда найдутся патриоты, которые грудью встанут на защиту одного из самых известных рейдеров Украины!

У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск - Цензор.НЕТ 2038
07.08.2020 09:58 Відповісти
Метро в Днепре турками строится не должно, раз так решила маршруточная мафия!
Это не только потеря бизнеса маршруточного, но и "плохой" пример другим городам, который может означать полный конец маршруточной мафии.
Наливайки не должны закрываться, сколько оно бабок приносят, сколько через них шмурдяка паленого и списанных продуктов проходит, и не сосчитать.
Руки прочь, но пассаран!
Не сметь рушить феодальную систему Украины, столь заботливо, по кирпичику, сложенную еще Данилычем.
07.08.2020 10:19 Відповісти
А это не американское ФБР случайно?
07.08.2020 12:47 Відповісти
 
 