У родичів та бізнес-партнерів Корбана відбуваються обшуки, він заявляє про тиск

Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що у його родичів, друзів і бізнес-партнерів відбуваються масштабні обшуки. За його словами, обшуки почалися після того, як партія "Пропозиція" не погодилась на пропозицію "Слуги народу" зняти кандидатуру Бориса Філатова на місцевих виборах.

Про обшуки Корбан повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинок з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзів і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці", - написав він.

У коментарі Цензор.НЕТ Корбан заявив, що йому погрожував глава виборчого штабу "Слуги народу" на Дніпропетровщині нардеп Юрій Кисіль.

"Кисіль без довгих розмов сказав мені, що мер Дніпра Борис Філатов має знятися з виборів. Я запитав його, з якого дива це робити Філатову. Кисіль сказав просто - "інакше у вас будуть проблеми". Тобто, "слуга народу" прямо погрожував мені", - заявив Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський замовив Зеленському кримінальні справи щодо мене та Філатова, - Корбан

За словами Корбана, він відповів відмовою, і на цьому розмова була закінчена, а незабаром "почалося відкриття цілої маси кримінальних справ".

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, обшуки у Корбана проводять "десятки співробітників СБУ, Генпрокуратура і податкова міліція центральних апаратів, які прибули з Києва".

При цьому управління СБУ в Дніпропетровській області заявляє, що його співробітники не брали участь в обшуках. "Співробітники Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області не брали участі в слідчих діях, які сьогодні проводить ДФС у представників комерційних структур в Дніпрі, пов'язаних з публічними фігурами зокрема", - сказано в повідомленні на їхній сторінці в Фейсбуці.



