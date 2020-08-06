Наймолодшим в Україні кавалером ордена "За мужність" III ступеня став кадет Гаркуша, який врятував п'ятьох дітей. ФОТО

У Кривому Розі голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко вручив ліцеїстові криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександру Гаркуші орден "За мужність" III ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

17-річний Гаркуша, який врятував життя п'ятьох неповнолітніх, став першим в Україні, кого нагородили орденом "За мужність" III ступеня в такому віці.

1 липня в селищі Пашена Балка ліцеїст 2-го курсу криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Гаркуша врятував життя п’ятьох неповнолітніх дітей.

Гаркуша побачив, як діти підпалили предмет, який був схожий на боєприпас. 16-річний хлопець зреагував на небезпеку, схопив палаючу "знахідку" і намагався відкинути її подалі. Однак в руках у ліцеїста стався вибух.

Всі діти залишилися завдяки Сашкові живими, а він дістав важкі поранення і травми. Юнак понад два тижні перебував у реанімації, переніс кілька операцій, лікувався і проходив реабілітацію. Незважаючи на важкі травми і тривале відновлення здоров'я, Гаркуша успішно закінчив навчання в ліцеї-інтернаті і їде вступати в Військову академію (м.Одеса), щоб стати, як його батько - сержант Петро Гаркуша - воїном-розвідником.

