Наймолодшим в Україні кавалером ордена "За мужність" III ступеня став кадет Гаркуша, який врятував п'ятьох дітей. ФОТО
У Кривому Розі голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко вручив ліцеїстові криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександру Гаркуші орден "За мужність" III ступеня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
17-річний Гаркуша, який врятував життя п'ятьох неповнолітніх, став першим в Україні, кого нагородили орденом "За мужність" III ступеня в такому віці.
1 липня в селищі Пашена Балка ліцеїст 2-го курсу криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Гаркуша врятував життя п’ятьох неповнолітніх дітей.
Гаркуша побачив, як діти підпалили предмет, який був схожий на боєприпас. 16-річний хлопець зреагував на небезпеку, схопив палаючу "знахідку" і намагався відкинути її подалі. Однак в руках у ліцеїста стався вибух.
Всі діти залишилися завдяки Сашкові живими, а він дістав важкі поранення і травми. Юнак понад два тижні перебував у реанімації, переніс кілька операцій, лікувався і проходив реабілітацію. Незважаючи на важкі травми і тривале відновлення здоров'я, Гаркуша успішно закінчив навчання в ліцеї-інтернаті і їде вступати в Військову академію (м.Одеса), щоб стати, як його батько - сержант Петро Гаркуша - воїном-розвідником.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому? Тому, що вони кацапо-москалі,
притому декотрі із них на сайті з 2014 року.
Закрити потрібно вхід на сайт ЦЕНЗОР через VPN, терміново, якщо цього не зроблять, то незалежності України вже не буде.
.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 році радянська влада перейменувала вулицю на теперішню Гаркуші - полковника, військова частина якого брала участь у визволенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківська від німців. Родом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області . Дійшов до кордону з Угорщиною, де загинув у бою. Посмертно, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миколі Гаркуші , було присвоєне звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Героя Радянського Союзу . Його тіло було доставлено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Станіслава та захоронено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA) меморіальному братському кладовищі , куди виходить вулиця.у
Так що нєуважаємиє ватнікі, в бєндєровском крае чтят настоящих героев, а не красножопих идолов-палачей (тип сралин, ленин, жуков и пр. пиз.бр.)
Командуючий Кронштадською Війсково мррською базою, теж Адмірал Гаркуша.
Перед нападом на Україну, Путін познімав з посад багато етнічних українців в російских збройних силах т: Командуючого Космічними Військами Олега Остапенка, Командуючого ВМС РФ Висоцького (західняк), все командування Балтфлота, у тому числі і Гаркушу...
Респект.
Практично ніхто на це уваги не звернув - чомусь в новинах такі речі мало згадуються , в основному - "чернуха" у всіх новинах ...
(Иоан.15:13)
так держать, юначе!