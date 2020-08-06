УКР
Наймолодшим в Україні кавалером ордена "За мужність" III ступеня став кадет Гаркуша, який врятував п'ятьох дітей. ФОТО

У Кривому Розі голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко вручив ліцеїстові криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександру Гаркуші орден "За мужність" III ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

17-річний Гаркуша, який врятував життя п'ятьох неповнолітніх, став першим в Україні, кого нагородили орденом "За мужність" III ступеня в такому віці.

1 липня в селищі Пашена Балка ліцеїст 2-го курсу криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Гаркуша врятував життя п’ятьох неповнолітніх дітей.

Гаркуша побачив, як діти підпалили предмет, який був схожий на боєприпас. 16-річний хлопець зреагував на небезпеку, схопив палаючу "знахідку" і намагався відкинути її подалі. Однак в руках у ліцеїста стався вибух.

Всі діти залишилися завдяки Сашкові живими, а він дістав важкі поранення і травми. Юнак понад два тижні перебував у реанімації, переніс кілька операцій, лікувався і проходив реабілітацію. Незважаючи на важкі травми і тривале відновлення здоров'я, Гаркуша успішно закінчив навчання в ліцеї-інтернаті і їде вступати в Військову академію (м.Одеса), щоб стати, як його батько - сержант Петро Гаркуша - воїном-розвідником.

Майбутнє України, козаки не вимірають!!!
Самым молодым в Украине кавалером ордена "За мужество" III степени стал кадет Гаркуша, который спас пятерых детей - Цензор.НЕТ 3561
Что тут и говорить, парень молодчина. Пусть у тебя всё сложится благополучно Александр
Удачи тебе брат остерегайся лицемеров...
показати весь коментар
06.08.2020 21:57 Відповісти
манкуртів **********, у першу чергу.
показати весь коментар
06.08.2020 22:23 Відповісти
і заздрісникків.
показати весь коментар
07.08.2020 06:25 Відповісти
Ні одна твар, яка вся із себе корчить патріота не поставила лайк.
Чому? Тому, що вони кацапо-москалі,
притому декотрі із них на сайті з 2014 року.
Закрити потрібно вхід на сайт ЦЕНЗОР через VPN, терміново, якщо цього не зроблять, то незалежності України вже не буде.
.
показати весь коментар
06.08.2020 23:11 Відповісти
Бойове геройське прізвище. В м.Ів.-Фр. є вул.Гаркуші, характерно що Гаркуша не потрапив під декомунізацію, вулиця носить імя бойового танкіста.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 році радянська влада перейменувала вулицю на теперішню Гаркуші - полковника, військова частина якого брала участь у визволенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківська від німців. Родом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області . Дійшов до кордону з Угорщиною, де загинув у бою. Посмертно, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миколі Гаркуші , було присвоєне звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 Героя Радянського Союзу . Його тіло було доставлено до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Станіслава та захоронено на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA) меморіальному братському кладовищі , куди виходить вулиця.у
Так що нєуважаємиє ватнікі, в бєндєровском крае чтят настоящих героев, а не красножопих идолов-палачей (тип сралин, ленин, жуков и пр. пиз.бр.)
показати весь коментар
06.08.2020 22:08 Відповісти
Це прізвище взагалі гучне.
Командуючий Кронштадською Війсково мррською базою, теж Адмірал Гаркуша.
Перед нападом на Україну, Путін познімав з посад багато етнічних українців в російских збройних силах т: Командуючого Космічними Військами Олега Остапенка, Командуючого ВМС РФ Висоцького (західняк), все командування Балтфлота, у тому числі і Гаркушу...
показати весь коментар
06.08.2020 22:20 Відповісти
Молодец парень! Храни тебя Господь! Уверен, тебе , в отличие от нашего преЗедента, не придёт в голову прятаться от призыва в армию, уклоняться от защиты Отечества... Не придёт в голову насмехаться и издеваться над своей Родиной, над патриотами - героями....
показати весь коментар
06.08.2020 22:09 Відповісти
Бро, ну нащо ти тут про це згадав....
показати весь коментар
06.08.2020 22:14 Відповісти
Хлопець вже виправдав свою появу на цьому Світі.
Респект.
показати весь коментар
06.08.2020 22:13 Відповісти
Слов нет, парнишка - молодец. Поступок, заслуживающий уважения.
показати весь коментар
06.08.2020 22:16 Відповісти
Дай тобі боже всього найкращого хлопче по життю, ти справжній козак, і за прізвищем і за духом !
показати весь коментар
06.08.2020 22:17 Відповісти
Ось Вона,Гордiсть Украiнськоi Нацii !
показати весь коментар
06.08.2020 22:19 Відповісти
Божого Благословіння
показати весь коментар
06.08.2020 22:23 Відповісти
Це все добре і хлопчина хороший.Але чому в кадетів форма,як в московитських? Навіть тут не можемо відірватися від москаля.
показати весь коментар
06.08.2020 22:41 Відповісти
Молодець хлопчина , чудова стаття ...але питання до наших ЗМІ - чому про це мало хто розповів ?
Практично ніхто на це уваги не звернув - чомусь в новинах такі речі мало згадуються , в основному - "чернуха" у всіх новинах ...
показати весь коментар
06.08.2020 22:48 Відповісти
Усі ЗМІ, бігають за Клоуном, що по магазина ходить...
показати весь коментар
07.08.2020 09:08 Відповісти
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"
(Иоан.15:13)
так держать, юначе!
показати весь коментар
06.08.2020 22:56 Відповісти
НЕ ПРОСТО ОРДЕН ДАВАТЬ НАДО, А ЕЩЕ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ !!! МИНИМУМ !!! А У МИНИМУМ ПЯТИ МИЛЛИОНЕРОВ- КОРРУПЦИОНЕРОВ ЗАБРАТЬ ПО МИЛЛИОНУ !!!
показати весь коментар
06.08.2020 23:24 Відповісти
вважаю, що він подачку не візьме.
показати весь коментар
06.08.2020 23:36 Відповісти
Бережи тебе Боже синку.....
показати весь коментар
07.08.2020 08:27 Відповісти
Поки народженне за СіСіСіРа бидло і пітарас.ня у пагонах в Криму стояла в чергах за російськими подачками і зраджувало країну, якій давали присягу, народжені в Україні, не дивлячись ні на що, були їй вірні... Ось простий рецепт побудови держави. Велика частина цього народу, має просто померти і перестати шкодити!
Наймолодшим в Україні кавалером ордена "За мужність" III ступеня став кадет Гаркуша, який врятував п'ятьох дітей - Цензор.НЕТ 4080
показати весь коментар
07.08.2020 09:08 Відповісти
 
 