Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Харківської облдержадміністрації, підозрюваному в отриманні 1, 32 млн грн хабаря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП у фейсбуці.
"Суддя частково задовольнив клопотання і застосував до чиновника Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері 3 серпня був затриманий директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрій Винниченко. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 млн грн за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив, виходячи з розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.
"6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (шахрайство, – ред.); ч.2 ст.15 ч.4 ст.27; ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, – ред.) КК України", - повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.
Винниченко був призначений начальником управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА на початку квітня цього року, а в кінці липня - став директором департаменту капітального будівництва ХОДА. До приходу в ХОДА довгий час працював в "Харківобленерго".
Глава ХОДА Олексій Кучер заявив, що епізод, за яким був затриманий чиновник, не пов'язаний з його роботою в облдержадміністрацією.
"Хочу підкреслити: згідно з попередніми даними слідчих органів, епізод з неправомірною вигодою - шлейф з "минулого життя" чиновника, коли він перебував у структурі обленерго і не займав посад в ХОДА. З діяльністю затриманого в ХОДА та виконанням ним своїх посадових обов'язків вчорашній епізод ніяк не пов'язаний", - написав Кучер у своєму телеграм-каналі.
Разом з тим, за інформацією пресслужби "Харківобленерго", Винниченко не працює в енергокомпанії вже близько 1,5 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знову невизначеність...
А ты хоть ответ знаешь?
А перейдя в ХОГА он сразу стал честным человеком, !