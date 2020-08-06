УКР
Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору департаменту Харківської облдержадміністрації, підозрюваному в отриманні 1, 32 млн грн хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП у фейсбуці.

"Суддя частково задовольнив клопотання і застосував до чиновника Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 3 серпня був затриманий директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрій Винниченко. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 млн грн за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив, виходячи з розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.

"6 серпня Винниченку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (шахрайство, – ред.); ч.2 ст.15 ч.4 ст.27; ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, – ред.) КК України", - повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Винниченко був призначений начальником управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА на початку квітня цього року, а в кінці липня - став директором департаменту капітального будівництва ХОДА. До приходу в ХОДА довгий час працював в "Харківобленерго".

Глава ХОДА Олексій Кучер заявив, що епізод, за яким був затриманий чиновник, не пов'язаний з його роботою в облдержадміністрацією.

"Хочу підкреслити: згідно з попередніми даними слідчих органів, епізод з неправомірною вигодою - шлейф з "минулого життя" чиновника, коли він перебував у структурі обленерго і не займав посад в ХОДА. З діяльністю затриманого в ХОДА та виконанням ним своїх посадових обов'язків вчорашній епізод ніяк не пов'язаний", - написав Кучер у своєму телеграм-каналі.

Разом з тим, за інформацією пресслужби "Харківобленерго", Винниченко не працює в енергокомпанії вже близько 1,5 року.

Топ коментарі
+1
Хорошо что хоть не спросили посчитать валентность? По закону Ома.
показати весь коментар
06.08.2020 23:10 Відповісти
+1
При сдаче на 6 разряд радиомеханика по ремонту связной аппаратуры у меня спросили что есть такое коэффициент добротности контура? Не знал потому, как не был конструктором по разработке радиоприемной аппаратуры, но зато я был классным ремонтником - доводчиком изделий РПУ.
показати весь коментар
06.08.2020 23:38 Відповісти
+1
Все!!! Это ушло и не вернётся никогда, как наша молодость, здоровье, теперь наш пришел черед пройти путь до смерти, точно так ,как до этого прошли этот путь наши родители.
показати весь коментар
07.08.2020 00:08 Відповісти
цікаво, заплатить, чи ні?
знову невизначеність...
показати весь коментар
06.08.2020 22:19 Відповісти
Откуда цена в 2200 грн за киловатт? Наверное, по 10 грн за каждый Вольт в розетках потребителей.
показати весь коментар
06.08.2020 22:27 Відповісти
2200 за підключення з кожного кіловату. Підключаєш 10 кіловатний споживач - платиш 22000. Читай уважно.
показати весь коментар
06.08.2020 22:47 Відповісти
Дякую за пояснення, я вмію множити, але писав не про це.
показати весь коментар
07.08.2020 00:35 Відповісти
Вольты, ватты для людей не далеких, одно и тоже. Вопрос на засыпку, вот таким недалёким - какая сила тока в сети, например у вас дома?
показати весь коментар
06.08.2020 22:59 Відповісти
Хорошо что хоть не спросили посчитать валентность? По закону Ома.
показати весь коментар
06.08.2020 23:10 Відповісти
Так в этом же и стёб. Такая вот Торричелева пустота!
показати весь коментар
06.08.2020 23:31 Відповісти
При сдаче на 6 разряд радиомеханика по ремонту связной аппаратуры у меня спросили что есть такое коэффициент добротности контура? Не знал потому, как не был конструктором по разработке радиоприемной аппаратуры, но зато я был классным ремонтником - доводчиком изделий РПУ.
показати весь коментар
06.08.2020 23:38 Відповісти
Я кстати абсолютно не технарь. И посмеялся сразу с первого комента. Ведь мне как бы виднее стёб и юмор темы что завелась. Мне пришлось и поучится в молодости и поработать долго в спецефичной довольно обстановке в службе ресторанов но пас-флота ЧМП. Давно правда. Просто в школе учился на 3--но настоящие тройки---знали помню всё по немногу.
показати весь коментар
06.08.2020 23:50 Відповісти
Все!!! Это ушло и не вернётся никогда, как наша молодость, здоровье, теперь наш пришел черед пройти путь до смерти, точно так ,как до этого прошли этот путь наши родители.
показати весь коментар
07.08.2020 00:08 Відповісти
Средняя школа -мимо тебя? Образование 5 классом закончено?
показати весь коментар
06.08.2020 23:11 Відповісти
Преподы нас на этом сыпали.
А ты хоть ответ знаешь?
показати весь коментар
06.08.2020 23:25 Відповісти
Есть такая штука, называется юмор.
показати весь коментар
07.08.2020 00:41 Відповісти
Я, как не слишком далекий, сказал бы, что сила тока зависит от подключенной нагрузки, и проще всего считается как мощность нагрузки / 220 В. Но люди, которые умнее меня, начали бы рассуждать о нелинейности нагрузки, внутреннем сопротивлении источника и пр.
показати весь коментар
07.08.2020 00:39 Відповісти
0,3 млн,було взято безкорисливо , для судді . Так що, не потрібно переживать .
показати весь коментар
06.08.2020 22:46 Відповісти
№96
показати весь коментар
06.08.2020 22:48 Відповісти
Кучер так выворачивается будь-то его не принимал. Навязали небось, ух подлые...
показати весь коментар
06.08.2020 22:48 Відповісти
"Хочу подчеркнуть: согласно предварительным данным следственных органов, эпизод с неправомерной выгодой - шлейф из "прошлой жизни" чиновника, когда он находился в структуре облэнерго и не занимал никаких должностей в ХОГА.(С)

А перейдя в ХОГА он сразу стал честным человеком, !
показати весь коментар
06.08.2020 22:50 Відповісти
Их берут, а они крепчают и растут как грибы, а в период пандемии ещё и с коэффициентом ,потому как пандемия и есть рассадник и усилитель коррупции ,многие из вас наверное сами это заметили обращаясь в разные инстанции лидерами возможно будут МРЭО , таможня ,медучереждения и полиция
показати весь коментар
06.08.2020 22:56 Відповісти
гарні для себе буржуї закони придумали - наберуться хабарів, мають чим заставу платити....а хто вкрав три курки - без застави в СІЗО....
показати весь коментар
06.08.2020 23:06 Відповісти
 
 