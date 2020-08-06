УКР
Водій у стані наркотичного сп'яніння влаштував смертельну ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Водій у стані наркотичного сп'яніння став винуватцем ДТП за участю 3 автомобілів у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Водій у стані наркотичного спяніння влаштував смертельну ДТП на Київщині, - Нацполіція 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 серпня, о 8 годині ранку поблизу міста Обухів.

За попередніми даними, водій авто "ЗАЗ" на нерегульованому перехресті здійснював маневр повороту наліво і в цей час водій автомобіля Skoda, який рухався позаду в попутному напрямку, скоїв зіткнення з цим автомобілем. Надалі некерований "ЗАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

Читайте також: Унаслідок зіткнення двох BMW на Столичному шосе загинули три людини, - Нацполіція. ФОТО

В результаті чого пасажир "ЗАЗ" від травм помер на місці ДТП, водій - у важкому стані доставлений в лікарню.

Під час медичного огляду в лікарні встановлено, що 33-річний водій автомобіля Skoda на момент аварії був під дією наркотичного засобу - амфетаміну. Співробітники поліції затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Винуватець ДТП зараз в ізоляторі тимчасового утримання.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

+11
8 років і пожиттєве позбавлення посвідчення водія !!))
06.08.2020 23:00 Відповісти
+10
Танцював за кермом.
В Києві, мабуть, таких відсотків 10. А ще п'янички, планокури, з купленими правами, божевільні і просто поспішаючі невротики - відсотків 50% від загальної кількості водіїв точно набереться.
06.08.2020 23:01 Відповісти
+9
Дегенерат и сволочь33 летний водила вроде как на А7, в таких случаях нужно сажать хотя бы на 15 потому как есть жертва +наркотики
06.08.2020 23:03 Відповісти
курва нанюхана!
06.08.2020 22:59 Відповісти
шкода головного мозга?
06.08.2020 23:49 Відповісти
трупы как всегда в советской машине
07.08.2020 09:35 Відповісти
везде так....
06.08.2020 23:05 Відповісти
Невротиків в регіонах менше, все таки життя у великому місті дається взнаки. А так згоден.
06.08.2020 23:08 Відповісти
вчера еду, телка в соседней полосе жрет мороженное за рулем....говорю: не обляпайся!, она лыбится....
06.08.2020 23:10 Відповісти
В реанімації вони не либяться, а тільки хекають під апаратом ШВЛ.
06.08.2020 23:14 Відповісти
І 90% з тих 50% водії Uber
07.08.2020 03:41 Відповісти
У Києві є страшніші люди - Bolt, сама назва вже говорить як вони до людей ставляться.
07.08.2020 08:08 Відповісти
Если бы был штраф в стопитсот миллионов он бы не устроил ДПТ!
06.08.2020 23:13 Відповісти
Если бы за пьянку за рулем садили хоть на 15 суток, причем что бы у судьи не было выбора, то вряд ли столько бухих каталось бы
07.08.2020 03:46 Відповісти
15 лет без ГАИ, без страха перед наказанием, что отберут права, что нужно идти на пересдачу - это путь в никуда. Основы государства рушатся, Украину ждёт путь исчезнувших государств, если мы, украинцы не возьмёмся за ум. Нам досталось наконец-то свое государство, теперь надо удержать его от позвала, может даже ценой большой крови.
06.08.2020 23:22 Відповісти
Нє возьмємся...
Ми деградуємо і вимираємо з наростаючими темпами
06.08.2020 23:30 Відповісти
А тебя, неизвестный, наверное ностальгия за сесер замучила, хочеш ГАИ вернуть, назад хочеш, капусту на дорогах легко рубить.?
07.08.2020 05:07 Відповісти
полностью согласен.при ГАИ боялись существенного наказания.
07.08.2020 06:38 Відповісти
А причем здесь ГАИ? Подобный ублюдок и при ГАИ окупится в суде и выкупит права.
07.08.2020 07:18 Відповісти
У нас вже відібрали державу коломойські, сороси, зісельси, вальцмани і т.д.
07.08.2020 13:15 Відповісти
33-летний водитель автомобиля Skoda на момент аварии находился под действием наркотического средства -от вам і золота молодь олігархічного кодла....машину купив...а мозгів курва не купив.....Источник: https://censor.net/n3212393
06.08.2020 23:43 Відповісти
Тут тоже вопрос спорный,может он его за неделю до этого нюхал,а на момент аварии был трезв
07.08.2020 03:32 Відповісти
Согласно законодательству допускается наличие алкоголя в крови 0.2 промиле. Наличие наркотических средств не допускается. Т.Е. хоть год назад нюхал, если есть в крови то нарушил закон, причем даже без руля, так как амфетамин запрещенное средство и врачами не выписывается.
07.08.2020 03:54 Відповісти
Нет здесь никакого спорного вопроса - раз обнаружено запрещенное наркотическое вещество, значит виновен однозначно
07.08.2020 07:20 Відповісти
Колись давно в автошколі мене вчили,що при перетині зустрічного руху,очікуючи на можливість,ніколи не повертать кермо в бік повороту,щоб при можливому удару ззаду,не опинитися на зустрічній смузі. Дуже слушна порада,хоча сам інколи забуваю.Але,можливо,в цьому випадку ,вона б і не спрацювала.Удар був не рівний,а в праву половину,тому як колеса б не стояли,його розверне і викине на зустрічну.Дуже шкода постраждалих.
07.08.2020 08:11 Відповісти
нюхал... амфетамин... обнаружили... я смотрю тут одни эхсперты... амфетамин жрут в таблетках. вас проверяли кого-то при аварии на наркотическое опьянение? нет. то-то-же. сам по себе амфетамин оказывает стимулирующее действие на ЦНС, что наоборот - помогает избежать аварии

скорей всего у чувака на видном месте в машине лежали соль или спайс. мало информации
07.08.2020 09:33 Відповісти
 
 