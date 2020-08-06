Водій у стані наркотичного сп'яніння влаштував смертельну ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Водій у стані наркотичного сп'яніння став винуватцем ДТП за участю 3 автомобілів у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 6 серпня, о 8 годині ранку поблизу міста Обухів.

За попередніми даними, водій авто "ЗАЗ" на нерегульованому перехресті здійснював маневр повороту наліво і в цей час водій автомобіля Skoda, який рухався позаду в попутному напрямку, скоїв зіткнення з цим автомобілем. Надалі некерований "ЗАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

В результаті чого пасажир "ЗАЗ" від травм помер на місці ДТП, водій - у важкому стані доставлений в лікарню.

Під час медичного огляду в лікарні встановлено, що 33-річний водій автомобіля Skoda на момент аварії був під дією наркотичного засобу - амфетаміну. Співробітники поліції затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Винуватець ДТП зараз в ізоляторі тимчасового утримання.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.