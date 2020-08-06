Лукашенко заявив, що війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські війська ніколи не зайдуть на територію України з боку Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "У гостях у Гордона", відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що з території Білорусі росіяни не зайдуть в Україну, він сказав: "Ніколи! Тим більше зі зброєю".

Президент Білорусі також заявив, що росіяни ніколи не будуть залучатися до охорони білоруського кордону, підкресливши, що сам служив у прикордонних військах, його двоюрідні брати і діти служили в прикордонному спецназі, і у нього до цього питання особливе ставлення. "У мене всередині межа - це моя межа, і кордон мій буду захищати тільки я". "Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми", - підкреслив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко: Я запропонував Помпео розмістити ракети середньої дальності в Україні