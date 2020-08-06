Лукашенко заявив, що війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські війська ніколи не зайдуть на територію України з боку Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "У гостях у Гордона", відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що з території Білорусі росіяни не зайдуть в Україну, він сказав: "Ніколи! Тим більше зі зброєю".
Президент Білорусі також заявив, що росіяни ніколи не будуть залучатися до охорони білоруського кордону, підкресливши, що сам служив у прикордонних військах, його двоюрідні брати і діти служили в прикордонному спецназі, і у нього до цього питання особливе ставлення. "У мене всередині межа - це моя межа, і кордон мій буду захищати тільки я". "Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми", - підкреслив Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Династія кегебістів.
У вас в 2014 под танки ВСУ ложились с удовольствием сами. У вас 72% проголосовали за человека,который вашу Родину Украину продажной женщиной назвал,проголосовали за того кто от 4 повесток откосил,а лаптям писту смешил.У нас шуфричи,медведчуки,кивы,бондаренко,мураевы,рабиноаичи.... страну кацапам не сдают.Где ваши патриоты тягниВбоки,парасюк-поджопник,найемы,лещенко,скрипники,семы семенченко,билецкие,кремлевская визитка...даже Руслан Кошулинский,при всем уважении обгадился.Вам раз в жизни с Порохом повезло,так вы и его просрать умудрились.Сидите,развивайте экономику,грузите лаптеногих санкцияии и ждите.пока копыта откинут. Так нет,зеленой шмаркли захотелось атаманам комнатным.А уж сколько тварей предателей в Крыму....говорить больно.Такое впечатление,что все настоящие Украинцы уже головы сложили на войне.
https://twitter.com/Krychek5
https://twitter.com/Krychek5 Krychek https://twitter.com/Krychek5 @Krychek5 https://twitter.com/Krychek5/status/1291360492020281345 7 ч
АААААААА!!!!
Лукашенко считает, что его заразили коронавирусом намеренно.
"Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью Гордону.
Коронавирус подкинули, а коронапсихоз сам в мозг постучался.
Ти все одно будеш кланяться...
В Дейр-Зор в результате американского воздушного удара убиты 23 русских солдата и офицера
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119192/sham--v-dejr-zor-v-rezultate-amerikanskogo-vozdushnogo-udara-ubity-23-russkikh-soldata-i-ofitsera.shtml
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119191/znaj-svoyu-istoriyu--6-avgusta-1996-goda-nachalas-znamenitaya-operatsiya-dzhikhad--.shtml
Лука I - король-солнце, "Бурбон".
Белорусь - это я.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/08/06/119193/lukashenko-zayavil-chto-v-belarus-pronikla-esche-odna-russkaya-terbanda-chislennost-v-30-chelovek.shtml
Украина предупредила Лукашенко о переброске новой русской спецбанды: 30 наемников пересекли границу Беларуси с юга, заявил Лукашенко.
Новая партия боевиков проникла на территорию Беларуси со стороны Украины, заявил беларуский президент, который, по его словам. получил информацию от украинских спецслужб. Они проникли в страну на южной границе со стороны Украины.
Лукашенко сообщил, что на данный момент спецслужбы страны проводят спецоперацию по их поимке."
Я звичайно, не можу передбаити потік подій, але здаеться, що "опозиція" в цьому сильно зацікавлена.
В США пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2»
https://charter97.org/ru/news/2020/8/6/388426/
04 марта 2014, 14:33 / Политика
Путин: Мы не рассматриваем вариант присоединения Крыма.....
Чтобы ваши кацапы судороги были постоянными.
Нужно отметить, что такое же письмо счастья было направлено сенаторами в адрес ряда компаний в конце 2019 года, после чего они прекратили работы по проекту, что и послужило причиной срыва всех сроков. Вполне возможно, что германский оператор тоже будет вынужден принимать аналогичное решение."
А оце не фігня:
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2020-08-06/minyust-ssha-vyidvinul-ofitsialnyie-obvineniya-kolomoyskomu---figuriruyut-milliardyi-/205713 Мін'юст США висунув офіційні звинувачення Коломойському - фігурують мільярди
У четвер, 6 серпня, Мін'юст США висунув офіційні звинувачення українському олігарху Ігорю Коломойському, якого вважають союзником президента України, в розкраданні мільярдів доларів з банку, яким він колись володів, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і по всьому світу.
Про це https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnational-security%2fjustice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us%2f2020%2f08%2f06%2fb88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html повідомляє The Washington Post.https://www.washingtonpost.com/national-security/justice-department-accuses-ukrainian-oligarch-of-stealing-billions-from-bank-he-once-owned-and-laundering-it-in-the-us/2020/08/06/b88924b8-d7f4-11ea-aff6-220dd3a14741_story.html
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у ПриватБанку так багато, що національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги "щоб запобігти економічній кризі для усієї країни".
Спасітєль Днєпра,бізнесмен і підприємець !
Чекаємо на реакцію Зєліка....
Спостерігач біля виборчої дільниці
У мережі з'явилася світлина незалежного спостерігача в Бресті,котрого не пускають в будівлю школи.
Единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.
Известный российский публицист Александр Невзоров в эфире https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2687237-echo/ «Эхо Москвы» прокомментировал ситуацию в Беларуси.
- Сейчас мы видим задравшего градус полемик, задравшего собственную эмоциональность, очень истеричного, очень люто цепляющегося за власть, очень жалкого человека, который, тем не менее, может на какую-то часть белорусских колхозников воздействовать. Он, кстати говоря, производит сейчас более интересное впечатление, чем обычно. И, кстати, от меня ему большое спасибо. Я всегда хотел посмотреть на публичную агонию диктатора. Мне просто важно по моей работе. И он великолепно работает сейчас для меня лично наглядным материалом.
Его реплики, кстати, обратите внимание, насколько они стали сочнее, проработаннее, сценарнее: «Не путайтесь под ногами! Дайте спасти страну…». Он чуть не закончил фразу и мысль, потому что единственное от чего надо спасать Беларусь, так это от него самого.
Но, конечно же, настоящий герой Беларуси это уже не он, потому что у нас есть удивительные пример самозарождения политической фигуры. И те, кто всю жизнь нам рассказывали, в том числе, кстати, и я, о том, что необходимо сперва написать революцию, сперва пройти школу подполья, школу определенных политических боевых искусств, - вот все эти люди неправы. Теперь мы видим, что в реальности время отковывает фигуры не то что за два дня - порой за два часа. Вот та фигура, которая должна быть, которая необходимо, она будет откована.
И это, кстати говоря, тоже урок нам всем. Вообще, Беларусь сейчас нам очень много предлагает возможности поразмыслить, увидеть Россию в будущем. Это урок - Тихановская - кстати, всем тем, кто говорит, что в России нету фигур, способных противостоять режиму. И вот сейчас мы имеем абсолютно лабораторный, доказанный пример того, что такие фигуры образуются очень-очень быстро.
Я знаю, что многие в Беларуси сейчас смотрят. Я хочу сказать, граждане белорусы, вы, действительно, приглядитесь к Тихановской. Потому что мы же все понимаем, я, по крайней мере, понимаю, что у нее на уме. У нее на уме выиграть выборы и тут же освободить всех политических и получить обратно мужа. И послать всех нафиг. Объявить настоящие выборы, а самой свалить из игры. Я не без оснований подозреваю ее в этом.
Лукашенко заявив, що війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Біларусі. Маючи на увазі що з території європейської незалежної Біларуської держави.
Ну а якщо вже, а є така загроза що з території білоруського округу - губернії безправної колонії в складі паРаші, то тоді окупаційні війська ********* нападати на Україну будуть безперешкодно і скільки схочуть. А як що ще і Українська держава при продажних ЗЕбілах капітулянтах теж перетворитися в кацапську колонію "Малоросію" То ясно що тоді буде один загальний Західний білоруський - український округ в складі фашистської ********* паРаші ... І криваві окупаційні російські війська будуть повноправними господарями на всіх територіях колишніх країн України і Білорусі які не захистили свій суверенітет і державність і трагічно перетворилися в безправні кацапські колонії..
Хтоб сомневался!
Уж Бацька-то знает, что направляясь в Украину через Белоруссию расийские войска могут случайно и Белоруссии остаться....