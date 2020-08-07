"Випадковий" захід Зеленського до магазину супроводжувала група телеоператорів і фотокорів. ФОТО
Під час "випадкового" заходу до магазину президента Володимира Зеленського супроводжувала група телеоператорів і фотокореспондентів.
Як передає Цензор.НЕТ, фото цієї події опублікував у фейсбуці Михайло Чаплига.
Топ коментарі
+71 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар07.08.2020 00:11 Відповісти Посилання
+63 Fish Man
показати весь коментар07.08.2020 00:31 Відповісти Посилання
+54 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар07.08.2020 00:11 Відповісти Посилання
Зебілам для довідки. Президент в Україні на повному державному забезпеченні. Тобто, від презервативів для мАндель, памперсів, трусів, цукерок... відпочинку в Омані...до перельоту блазня в любу країну світу, все шуту гороховому оплачують платники податків. Так що думай..те, зебіли, перед тим як анус божку вилизувати. Вовчик вас просив.
Теория вероятности допускает такое!
Даже если бы все посетители магазина, были одеты в костюмы имперских штурмовиков, то даже и такое совпадение могло бы быть!
Только шансы маловаты...