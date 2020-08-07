УКР
Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post

Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених з "Приватбанку".

Про це йдеться в статті The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер міністерство юстиції звинуватило українського олігарха, якого вважали союзником президента цієї країни, в розкраданні мільярдів доларів з банку, яким він колись володів, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах і в усьому світі.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов вкрали у "Приватбанку" стільки грошей, що національний банк країни був змушений виділити установі 5,5 млрд доларів допомоги "щоб запобігти економічній кризі для всієї країни", - пише американське видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Америка залишається ключовим гравцем української політики, - Бутусов про обшуки в американських фірмах, пов'язаних із Коломойським

Як стверджує Міністерство юстиції США, серед покупок Коломойського і Боголюбова було понад 5 мільйонів квадратних футів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Окремо в статті згадуються зв'язки олігарха з президентом України Володимиром Зеленським:

"Коломойський вважається союзником Зеленського, який до свого обрання був актором і знявся в комедійному шоу, яке транслювалося в мережі Коломойського. Коли Зеленський був обраний, багато хто вважав це благом для Коломойського, особливо після того, як новий президент призначив особистого адвоката Коломойського главою своєї адміністрації. Дехто у США з підозрою ставилися до зв'язків Зеленського з магнатом, вважаючи, що цей зв'язок суперечить обіцянкам Зеленського проводити антикорупційну програму реформ.

Читайте: ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда

Однак відтоді Зеленський не підтримував повернення контролю над "Приватбанком" олігархові і звільнив цього головного помічника. Проте Коломойський був доволі задоволений нинішнім керівництвом України, тому повернувся з добровільного заслання в Тель-Авіві і знову оселився в Києві, де підтримує зв'язки із членами президентської адміністрації", - зазначили в The Washington Post.

+154
А ну Зебилы расскажите нам про незаконную национализацию Привата и вывод бабла оттуда Порохом с Гонтаревой?))) Опять обосрались? Ну да вам не привыкать)))
показати весь коментар
07.08.2020 00:29 Відповісти
+120
Минфин США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2644
показати весь коментар
07.08.2020 00:30 Відповісти
+120
Минфин США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных из Приватбанка, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 381
показати весь коментар
07.08.2020 00:37 Відповісти
Вы случайно не перепутали " пердаки пэцялюбов" со своим "пердаком"?
Воняет-то от вашего... Пойдите подмойтесь!
показати весь коментар
07.08.2020 20:40 Відповісти
о ужас, баюс ,баюс
показати весь коментар
07.08.2020 21:37 Відповісти
Похоже ЗЕшобла окажеца на нарах раньше Порошенко, а как ЗЕбилы визжали шо огни Порошенко посадят..а ту вон как повернулось...
показати весь коментар
07.08.2020 21:19 Відповісти
та уже все сидят,
выпей таблетки и баиньки
показати весь коментар
07.08.2020 21:39 Відповісти
Пипец горит у ЗЕбила винтороггого малоросса https://censor.net/user/473176. Лутше готовься передачик носить своим хозяевам в тюрягу ЗЕбил.
показати весь коментар
07.08.2020 21:40 Відповісти
сделаю всё как ты скажешь, только выпей седативное
показати весь коментар
07.08.2020 21:44 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 