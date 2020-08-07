УКР
Лукашенко про екстрадицію бойовиків ПВК Вагнера: Україна має довести вину цих людей

Лукашенко про екстрадицію бойовиків ПВК Вагнера: Україна має довести вину цих людей

Білорусь видасть Україні затриманих під Мінськом бійців російської приватної військової компанії Вагнера, якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У нас є міжнародні угоди з Росією і Україною. Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті. Вони працюють над тим, щоб була чітка картина. Ніхто нікого не видає, поки не встановлять вину", - заявив глава РБ.

За словами Лукашенка, країна, яка запитує екстрадицію підозрюваних, "має довести вину цих людей: що цей убив цього, що стріляли і так далі, і тому подібне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ще не направила Білорусі клопотання про екстрадицію 28 "вагнерівців", - телефонна розмова генпрокурорів двох країн

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

+40
А Гриба без всяких доказательств в рашу отдал. От тварюка, и чего это старое тело батькой кличут - кличка что ли.
показати весь коментар
07.08.2020 04:10
+31
Усатый ************ начал сливаться
показати весь коментар
07.08.2020 01:56
+29
Лукашенко хитрий лис...він поставив реально невиконувану задачу ...хто в цій владі буде щось доводити ...?! кремль же може "абидется"...
показати весь коментар
07.08.2020 02:21
в Білорусі вони проходять по статті "підготовка теракту" - і оскільки їх показання не узгоджені між собою, то КГБ легко їх розкрутить на срок - тільки якщо до того часу не виберуть президентом прокацапського "опопозиціонера"
показати весь коментар
07.08.2020 12:16
Этого следовало ожидать. От Луки был только информационный гул.Даже при условии 100 процентной доказательной базы которая могла бы быть представлена со стороны украинского правосудия Лукашенко ответит в духе -ваши доказательства не доказательства-. Но тем не менее запрос на экстрадицию и причины ее на до отправлять что бы хоть бумаги с отказами были у нас на руках.
показати весь коментар
07.08.2020 11:16
- И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
показати весь коментар
07.08.2020 11:32
это так он аккуратно послал нах, а что есть дебилы этому верящие? смешно.
показати весь коментар
07.08.2020 12:14
Оно с Пригожиным договорилось, чтобы тот прислал туристов, которых оно арестует и победит, подняв себе рейтинг перед дуровыборами, не ведитесь на бредни этого старого отчима
показати весь коментар
07.08.2020 17:24
Сторінка 2 з 2
 
 