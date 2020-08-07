Лукашенко про екстрадицію бойовиків ПВК Вагнера: Україна має довести вину цих людей

Білорусь видасть Україні затриманих під Мінськом бійців російської приватної військової компанії Вагнера, якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У нас є міжнародні угоди з Росією і Україною. Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті. Вони працюють над тим, щоб була чітка картина. Ніхто нікого не видає, поки не встановлять вину", - заявив глава РБ.

За словами Лукашенка, країна, яка запитує екстрадицію підозрюваних, "має довести вину цих людей: що цей убив цього, що стріляли і так далі, і тому подібне".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.