У Польщі заарештовано четвертого фігуранта у справі про корупцію ексглави "Укравтодору" Новака

Варшавській суд постановив заарештувати на 3 місяці ще одного затриманого у справі ексглави "Укравтодору" Славомира Новака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Чоловіка, який представляє польську компанію, котра займається управлінням інфраструктурними проєктами, затримали у справі щодо корупції та відмивання брудних грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні. Того ж дня йому висунули обвинувачення у пропозиції 700 тис. злотих хабаря Новаку, який обіймав тоді посаду глави Державно агентства автомобільних доріг України.

"Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомир Н. буде незаконно впливати на вибір "Укравтодором" пропозиції, складеної компанією Олександра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами під час ремонту автодороги в Україні", - повідомили в прокуратурі Варшави.

За це, за словами прокуратури, Олександр Д. пообіцяв Новаку хабар у розмірі 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Олександр Д. мав переказати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованої для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

За даними слідчих, компанія Олександра Д. отримала контракт в Україні, однак не приступила до його виконання. Також не відбулося переказу обіцяної неправомірної винагороди.

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули обвинувачення в керівництві ОЗГ. 22 липня польський суд відправив його під арешт на 3 місяці.

Нагадаємо, Новак був призначений Кабінетом Міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").