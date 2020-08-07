УКР
Новини Боротьба з корупцією
У Польщі заарештовано четвертого фігуранта у справі про корупцію ексглави "Укравтодору" Новака

Варшавській суд постановив заарештувати на 3 місяці ще одного затриманого у справі ексглави "Укравтодору" Славомира Новака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Чоловіка, який представляє польську компанію, котра займається управлінням інфраструктурними проєктами, затримали у справі щодо корупції та відмивання брудних грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні. Того ж дня йому висунули обвинувачення у пропозиції 700 тис. злотих хабаря Новаку, який обіймав тоді посаду глави Державно агентства автомобільних доріг України. 

"Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомир Н. буде незаконно впливати на вибір "Укравтодором" пропозиції, складеної компанією Олександра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами під час ремонту автодороги в Україні", - повідомили в прокуратурі Варшави.

Також читайте: У справі Новака затримали ще одного підозрюваного, - поліція Польщі

За це, за словами прокуратури, Олександр Д. пообіцяв Новаку хабар у розмірі 10 відсотків від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Олександр Д. мав переказати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованої для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

За даними слідчих, компанія Олександра Д. отримала контракт в Україні, однак не приступила до його виконання. Також не відбулося переказу обіцяної неправомірної винагороди.

Читайте також: НАБУ повідомило про підозру шостому учаснику угруповання у справі про масштабну корупцію в "Укравтодорі"

Як повідомлялося раніше, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту країни і колишнього керівника "Укравтодору" Славомира Новака.

21 липня ексглаві "Укравтодору" Новаку в Польщі висунули обвинувачення в керівництві ОЗГ. 22 липня польський суд відправив його під арешт на 3 місяці.

Нагадаємо, Новак був призначений Кабінетом Міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів звільнив Славомира Новака з посади керівника Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Топ коментарі
+3
шоб его колотило на польской флейте так як колотит мою машину на украинских дорогах!!
07.08.2020 06:31 Відповісти
+3
А почему в Украине никого не арестовывают, а в Польше за преступления в Украине?
07.08.2020 07:43 Відповісти
+2
Балчуна ещё своего примите
07.08.2020 03:48 Відповісти
Сядут на долго
07.08.2020 02:23 Відповісти
Судячи з усього, чувак працював по відпрацьованій схемі, і своїх земляків він киданув теж добряче, будучи при владі....
Україна це лише початок ниточки з клубка.
07.08.2020 04:44 Відповісти
Балчуна ещё своего примите
07.08.2020 03:48 Відповісти
Самой крутой аферисткой в дорожном деле является миллиардерша Батурина,жена бывшего мэра Москвы Лужкова Куда там украинцам полякам и прочим немцам до нее...Салаги
показати весь коментар
шоб его колотило на польской флейте так як колотит мою машину на украинских дорогах!!
07.08.2020 06:31 Відповісти
Новак начал сливать подельников. Кто-то в Украине перестал спать
показати весь коментар
В Украине от всех иностранцев на руководящих должностях и наблюдательных советах нужно срочно избавляться.
показати весь коментар
Про этого новака ещё с начала его назначения все все знали о его деятельности в Польше .
Очень хочется, чтобы это громкое дело в Польше тело продолжение с тюремными сроками и в Украине . А то получается, что государство выделяется ежегодно огромные деньги на строите(ьстао дорог, но нет ни дорог глобально, ни денег, ни решений суда по этим вопросам.
07.08.2020 07:46 Відповісти
А почему в Украине никого не арестовывают, а в Польше за преступления в Украине?
07.08.2020 07:43 Відповісти
А у нас - жодного!!! (слід замислитись про дієвість та ефективність всієї нашої правоохоронної системи)
07.08.2020 07:48 Відповісти
Той рідкісний випадок, коли польські правохоронці, що з політичних міркувань копають під власних єврореформаторів, "підривають коріння" й наших нестримних реформ.
07.08.2020 11:22 Відповісти
 
 