Під час головування в ОБСЄ Польща зробить акцент на досягненні миру в Україні, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час своєї інавгураційної промови на другий термін президентства назвав п'ять пріоритетів і згадав про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

"Ми маємо надалі модернізувати збройні сили, а також посилювати наші коопераційні здібності з силами союзників, особливо – з американським військом", - наголосив президент Польщі.

"Ми маємо діяти в напрямку зміцнення євроатлантичного зв’язку та Північноатлантичного альянсу. Це важливе завдання на майбутнє, котре, маю надію, буде завжди дійсним", - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що 2022 року Польща очолить ОБСЄ. Під час головування в Організації безпеки і співробітництва в Європі Варшава робитиме акцент, як сказав Дуда, "на силі права, а не на праві сили", а також - на досягненні миру за допомогою міжнародного права.

Читайте: Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

"Це важливе завдання на майбутнє, яке ніколи не завершується. Це завдання, яке має повернути повний суверенітет та територіальну інтегральність нашому сусідові – Україні", - наголосив президент Польщі у своєму зверненні до Національних зборів.

Нагадаємо, у четвер, 6 серпня президент Польщі Дуда склав присягу на другий термін президентства. Урочистість відбулася у будинку Сейму на сесії Національних зборів. Через епідемію коронавірусу під час церемонії у Сеймі були введені спеціальні запобіжні заходи.

інавгурація (233) ОБСЄ (3526) Польща (8983) Дуда Анджей (805)
Коментувати
Сортувати:
Еще один сраный миротворец.
07.08.2020 07:24 Відповісти
"Это важная задача на будущее, которая никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориториальную интегральность нашему соседу - Украине", - отметил президент Польши в своем обращении к Национальному собранию.

Вот это точно сказанул. Непочатый край работы для международных *****болов
07.08.2020 10:04 Відповісти
Удалили пост журнашлюхи. Повторю:
Дуда говорил: " Це завдання, яке має повернути повний суверенітет та територіальну інтегральність нашому сусідові - Україні"

Журнашлюхи, засланные казачки, дают название: "...акцент на досягненні миру в Україні."
07.08.2020 10:33 Відповісти
 
 