Від початку доби найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Шумів і Новолуганського, втрат немає, - штаб ОС

6 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації двічі порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано в районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета – біля Шумів.

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України в разі порушення домовленостей противником.