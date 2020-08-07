Від початку доби найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Шумів і Новолуганського, втрат немає, - штаб ОС
6 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.
Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації двічі порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано в районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета – біля Шумів.
"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Також у штабі додали, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України в разі порушення домовленостей противником.
