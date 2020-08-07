УКР
Від початку доби найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Шумів і Новолуганського, втрат немає, - штаб ОС

6 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації двічі порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано в районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета – біля Шумів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Уся штатна зброя на місці. Нічого не забирали. Боєприпаси є. Ми до всього готові", - бійці ЗСУ про перемир'я в районі Золотого. ВІДЕО

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі додали, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України в разі порушення домовленостей противником.

+19
Постріл з гармати загрози життю не несе, а от пост у фейсбуці- несе. Так, клоун?
07.08.2020 07:41 Відповісти
+15
ЗЕзедент та його посіпаки не вважають це загрозою життю наших захисників.
Бережи вас Господь, рідненькі.
07.08.2020 07:35 Відповісти
+14
Від початку доби найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Шумів і Новолуганського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8687
07.08.2020 08:05 Відповісти
ЗЕзедент та його посіпаки не вважають це загрозою життю наших захисників.
Бережи вас Господь, рідненькі.
07.08.2020 07:35 Відповісти
Одужання пораненим.
07.08.2020 07:37 Відповісти
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.
Источник:https://censor.net/n3212407
07.08.2020 09:35 Відповісти
Постріл з гармати загрози життю не несе, а от пост у фейсбуці- несе. Так, клоун?
07.08.2020 07:41 Відповісти
А не пора ли Ослику встать на лыжи до Ростова?
07.08.2020 07:55 Відповісти
Від початку доби найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Шумів і Новолуганського, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8687
07.08.2020 08:05 Відповісти
сейчас беда не в русских оккупантах, а в украинских зелёных гнидах. Они за 1 год ущерба нанесли Украине больше, чем РФ за 7 лет
07.08.2020 13:43 Відповісти
Угу. Зедебилы только собрались отпраздновать "перемогу" в виде целого дня без обстрелов.
07.08.2020 09:26 Відповісти
Зачем делать неприцельный выстрел?
07.08.2020 08:37 Відповісти
А хто сказав що постріл не прицільний? Стрілок? Чи ви знаєте куди він цілився? А може воно просто промазало цього разу?..
07.08.2020 08:57 Відповісти
Если вопросы ко мне, то это не я придумал, статью не читали?
"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Если эти вопросы к пресс-центру ОС, то вибачайте.
07.08.2020 09:33 Відповісти
Це вже мир?
07.08.2020 08:39 Відповісти
а іншого і не буде.
07.08.2020 08:54 Відповісти
Свідки терористів?, І що бачили, що ті не цілились, а стріляли взад? То може вони своїх повбивали? Не відомо нічого?
07.08.2020 08:41 Відповісти
Росія піде на різке загострення на Донбасі з метою витягування спійманих бойовиків з "Вагнера" через Україну з подальшим "обміном". Оскільки ПВК "Вагнер" - це прикриття для підрозділів російської військової розвідки.
07.08.2020 10:30 Відповісти
спадіваюся, минеповелисянапровокації?
07.08.2020 08:48 Відповісти
Гниди зелені брехливі. Це не провокативний вогонь, це порушення вашого сра.ного перемирря.
07.08.2020 08:53 Відповісти
В одного петушка шоколадного були перемирря не сра.ні, а потужні. Тільки ніхто цього не помітив. Так?
07.08.2020 11:03 Відповісти
Злые языки говорят, что все типа сводки штаба лично редактирует мендельвошка, не знаю кто как, но я ей не верю
07.08.2020 08:59 Відповісти
"07.08.20 07:23 С начала суток наемники РФ дважды открывали провокационный огонь возле Шумов и Новолуганского, потерь нет, - штаб ОС" //= "07.08.20 00:50 Миссия ОБСЕ впервые за период наблюдений не зафиксировала обстрелов на Донбассе". Де правда ?
"Гдето пасредине" (с)
07.08.2020 09:34 Відповісти
Діяльність місії ОБСЄ фактично блокована. Представники НВФ ОРДЛО не допускають патрулі ОБСЄ на контрольовану ними територію і обстрілюють спостережні безпілотники місії. З 32 спостережних камер, встановлених місією, знищено і пошкоджено - 30. Особовий склад місії деморалізований, вважаючи за краще відсиджуватися в компанії найнятих "перекладачок" в Маріуполі та Донецьку.
07.08.2020 10:14 Відповісти
суки Вовану статистику поламают полностью всю
07.08.2020 09:42 Відповісти
А бубочка об этом знает?
Не то как и порохня в свое мя - несет пургу!
07.08.2020 10:46 Відповісти
"Зелёные сказки", автор ООС, по мотивам баек от 95 квартала под названием "Вовкины сказки. Договоримся посередине"
07.08.2020 13:41 Відповісти
 
 