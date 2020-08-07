УКР
6 313 20

Чоловік, який намагався вчинити самогубство, обстріляв поліцейських, травмувавши одного з них, - поліція Харкова. ФОТО

У Харкові поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства, проте під час врегулювання ситуації він чинив опір і здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульних. У підсумку один з поліцейських зазнав опіку руки, коли намагався відібрати зброю у правопорушника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"6 серпня близько 23:00 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вулиці Гвардійців Широнінців перебуває чоловік, який висловлює наміри про самогубство. При собі він має ніж та пістолет.

Першими на місце події прибули патрульні. Вони виявили чоловіка в інвалідному візку, який заявив про намір вкоротити собі віку. Коли поліцейські спробували наблизитися до нього, щоб відібрати зброю, чоловік здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульного. У результаті поліцейський зазнав опіку руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти - вб’є себе", - йдеться в повідомленні.

Після нетривалих перемовин правопорушник здався поліції. Зброю - стартовий пістолет - вилучено. Встановлено, що наміри звести рахунки із життям чоловік висловлював у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із санкцією статті правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нацполіція (15498) самогубство (662) Харків (5874)
Топ коментарі
+8
Самое прикольное, что описываемый кадр был инвалидом-колясочником. Посвященные, затаив дыхание следили за развитием событий, ожидая, что это Гепа (Кернес). Оказалось, к сожалению, что нет
07.08.2020 08:07 Відповісти
+5
прикольно. отстреливался от полицейских, чтобы самоубиться.
07.08.2020 08:02 Відповісти
+2
Сумасшедший дом какой-то.
07.08.2020 07:57 Відповісти
инвалид, психологическая травма, присядь на пять, вот помогли,молодцы
07.08.2020 08:10 Відповісти
наши полицаи только с инвалидами и умеют бороться
07.08.2020 08:45 Відповісти
Так они вроде жизнь ему спасали.
07.08.2020 10:19 Відповісти
чем меньше вы пересекаетесь с государством, у руля которого зеленая власть, тем целее вы и ваши финансы
07.08.2020 20:19 Відповісти
Позвольте, а разве при власти Порошенко как-то иначе было?
11.08.2020 09:43 Відповісти
смею предположить что да. например не было автоматической фиксации, и т.д.
11.08.2020 10:27 Відповісти
Автоматической фиксации кого-чего?
11.08.2020 10:40 Відповісти
булыжниками,что-ли обстреливал?)) "... обстрелял полицейских, травмировав одного из них"
07.08.2020 08:15 Відповісти
олігархи доводять таких людей до самогубства....хай би самі пожили скоті на ту пенсію, що інвалідам дають....
07.08.2020 08:28 Відповісти
Так їм і треба. Придуркуваті інваліди вибрали Кравчука президентом.
07.08.2020 09:33 Відповісти
Ававков-Шоу продолжается😁😁😁
07.08.2020 08:30 Відповісти
Вот когда сами ЛИЧНО станете инвалидами и на СВОЕЙ ШКУРЕ все прелести испытаете - вот тогда будете изголяться, млять.
07.08.2020 08:56 Відповісти
У инвалида и так уже ограничение свободы на всю оставшуюся жизнь, кто посадит его на 5 лет будет последней скотиной, инвалид не просил полицейских его спасать от самоубийства.
07.08.2020 09:00 Відповісти
на улице Гвардейцев Широнинцев , дежурная часть Московского отдела полиции
07.08.2020 09:18 Відповісти
между прочим есть тв док фильм, как в штатах на вызов о попытке самоубийства приехали полицмейстеры и не парясь застрелили человека с оружием . теперь у нас мы видим явный пример того, почему они это сделали.
07.08.2020 09:32 Відповісти
Мусора герои
07.08.2020 09:55 Відповісти
 
 