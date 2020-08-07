Чоловік, який намагався вчинити самогубство, обстріляв поліцейських, травмувавши одного з них, - поліція Харкова. ФОТО

У Харкові поліцейські врятували чоловіка від спроби самогубства, проте під час врегулювання ситуації він чинив опір і здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульних. У підсумку один з поліцейських зазнав опіку руки, коли намагався відібрати зброю у правопорушника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"6 серпня близько 23:00 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вулиці Гвардійців Широнінців перебуває чоловік, який висловлює наміри про самогубство. При собі він має ніж та пістолет.

Першими на місце події прибули патрульні. Вони виявили чоловіка в інвалідному візку, який заявив про намір вкоротити собі віку. Коли поліцейські спробували наблизитися до нього, щоб відібрати зброю, чоловік здійснив постріл зі стартового пістолета в бік патрульного. У результаті поліцейський зазнав опіку руки. Потім харків’янин дістав ніж та заявив, що нікого до себе не підпустить, а якщо хтось спробує до нього підійти - вб’є себе", - йдеться в повідомленні.

Після нетривалих перемовин правопорушник здався поліції. Зброю - стартовий пістолет - вилучено. Встановлено, що наміри звести рахунки із життям чоловік висловлював у соціальній мережі та повідомляв, що причиною його вчинку є нерозділене кохання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строковика 95-ї ОДШБр знайшли повішеним: за попередньою інформацією, він покінчив з життям через нерозділене кохання, - пресслужба бригади

Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із санкцією статті правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.