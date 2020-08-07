Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 19,2 млн, жертв - 717,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 серпня у світі зареєстрували 281 002 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 19 260 188 випадків інфікування і 717 704 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 162 804 (+1203 за добу), хворих - 5 032 179 (+58 611 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​2 917 562 інфікованих (+54 801 за добу) і 98 644 (+1226 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 2,025,409 осіб (+62 170 за добу), кількість смертей - 41 638 (+899 за добу).

У Росії 871 894 хворих (+5267 за добу) і 14 606 летальних випадків (+116 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 538 184 осіб (+8307 за добу), кількість смертей - 9604 (+306 за добу).