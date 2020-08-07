УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6094 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 366 2

За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих

За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 572 осіб, 294 особи померли, 2822 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів, з них 152 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 19,2 млн, жертв - 717,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Львівська область (2555)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень удачно подобран цвет диаграммы.
За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих - Цензор.НЕТ 8121
показати весь коментар
07.08.2020 09:40 Відповісти
 
 