За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих
За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 10 572 осіб, 294 особи померли, 2822 пацієнти одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів, з них 152 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.
