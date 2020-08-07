За добу на Львівщині виявили 152 нові випадки COVID-19, загалом 10,5 тис. інфікованих і 294 померлих

За минулу добу у Львові та Львівській області діагностували 152 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 572 осіб, 294 особи померли, 2822 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1415 ПЛР-тестів, з них 152 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.