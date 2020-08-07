УКР
17 740 117

Третю добу поспіль в Україні антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1 453 нові випадки, померли 33 людини, загалом - 78,2 тис. інфікованих

Третю добу поспіль в Україні антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1 453 нові випадки, померли 33 людини, загалом - 78,2 тис. інфікованих

Станом на ранок 7 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 453 нові випадки захворювання на коронавірус, 33 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 78 261 особа, видужали - 43 055, померли з початку пандемії через COVID-19 1 852 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 33 354 осіб.

Читайте також: На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (152), в Одеській області (156), в Києві (186) та в Харківській області (146).

Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб) 30 липня 2020 року (1197 осіб) і 5 серпня 2020 р. (1271 осіб), 6 серпня 2020 року (1318 осіб).

Третю добу поспіль в Україні антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1 453 нові випадки, померли 33 людини, загалом - 78,2 тис. інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+19
Що я могу сказать! Наголосовали! Для кого Зеленский президент для того Охлобыстин Степаненко доктор!
показати весь коментар
07.08.2020 09:02 Відповісти
+19
Преступлением было выбирать Зеленского президентом.
показати весь коментар
07.08.2020 09:27 Відповісти
+16
"Жопа надвигается... жопа надвигается..."
показати весь коментар
07.08.2020 08:56 Відповісти
поки дебильнувата https://censor.net/user/473430
і їй подібні не дотумкають, що то серйозно - кіна не буде.
У меня вчера близкий человек от ковид умер, 5 недель в реанимации.
Но дебилы не поймут, пока там сами не окажутся.
https://censor.net/user/473430
показати весь коментар
07.08.2020 23:11 Відповісти
чим підтверджено, що саме від ковід? різних причин смерті існує тисячі
показати весь коментар
07.08.2020 23:17 Відповісти
кожного дня помирає 150-200 тисяч людей, частина з них - від різних вірусів, так було і 100 років тому, і буде через 100 років, що далі? сидіти у вічному карантині? чи ти дурний?
показати весь коментар
07.08.2020 23:18 Відповісти
для дебилов - ковид был подтвержден ПЦР.

Сидеть в карантине не надо.
Просто носить маски и соблюдать дистанцию.
Но для дебилов это проблема.
показати весь коментар
07.08.2020 23:25 Відповісти
для дебилов пцр-тест не может устанавливать диагноз "ковид-19" (по словам разработчика теста К. Маллиса)
тебя обвели вокруг пальца, дурачок
показати весь коментар
08.08.2020 00:09 Відповісти
был вчера в частной клинике - врачи масок не носят .
показати весь коментар
08.08.2020 01:05 Відповісти
придурки.
А потом орут, сколько медиков заболело....
показати весь коментар
08.08.2020 17:03 Відповісти
Женя ,хочу огорчить , Эмфизема легких, тебе обеспечена Эмфизема легких - это заболевание, при котором растягиваются и плохо сокращаются альвеолы («мешочки», в которых происходит газообмен между кровью и воздухом). В результате меньше кислорода поступает в организм, и хуже выводится углекислый газ. Развивается дыхательная недостаточность. НОси масочки и не снимай ,меньше народа,дебилов вроде тебя,больше кислорода.
показати весь коментар
08.08.2020 01:28 Відповісти
https://censor.net/user/105661,
хочу огорчить.
Рак мозга тебе обеспечен, потому что у людей, у которых нет мозгов, нервные клетки перерождаются. У тебя процесс уже пошел.
показати весь коментар
08.08.2020 17:05 Відповісти
Интересно, как тебе живется при отсутствии мозгов? Потому тебе рак мозгов не грозит,а вот рак легких тебе уже обеспечен.
показати весь коментар
08.08.2020 17:18 Відповісти
https://www.bitchute.com/video/nrPKdeMSux3n/
https://www.youtube.com/watch?v=JSMCDzAVsHQ
25 июля 2020 года в Мадриде, в Испании, состоялась конференция врачей из Европы, которым уже надоела ложь о том, что происходит.
Испания хочет ввести строгую изоляцию на следующие 6 месяцев, и поэтому ведущие эксперты, врачи, юристы собрались на пресс-конференцию и подали доказательства о лжи государственных правительств и СМИ по всему миру.
Речь идет о международном всемирном расследовании, в котором приняли участие:
врачи, юристы, биологи, санитарные эксперты, политологи, психологи, биохимики и социологи.
С ними сотрудничают группы профессионалов из Боливии, Аргентины, США, Германии, Испании, Австрии и Италии. Они ищут других врачей со всего мира, включая Чехию и Словакию, которые хотели бы присоединиться и предоставить больше информации из своих стран.
Организация «Врачи за правду» была основана 10 недель назад в Гамбурге.
В Германии они основали свой журнал и он является самым продаваемым в государстве ‒ 500 000 экземпляров за неделю.
Далее тезисы из конференции:
- Не существует ни одного научного заключения о том, что здоровые люди должны носить маски. Это лишь политическое решение.
- Доктор Мария Хосе Мартинес Албаррасин заявляет, что тест на ПЦР, который проводится в Испании (и не только там), обнаруживает много видов COVID ‒ следовательно и обычный грипп. Вот почему столько тестируемых людей имеют положительные показатели. Кроме того, COVID-19 не такой опасный, как это пропагандирует каждое телевидение.
- Вакцина против гриппа в этом году содержала также H1N1, а кроме того полисорбат 80 и триолеин, которые причиняют повреждение клеток. Это все вызывает цитокиновую бурю и COVID-19.
Таким образом, следующая вакцина спровоцирует более тяжелую болезнь.
Это обнаружили три смелых итальянских врача, которые сделали вскрытие, хотя это было запрещено.
- На севере Италии преимущественно умирали люди старше 65 лет, и 90% из них были вакцинированы против гриппа.
- В Германии в течение марта, апреля и мая было отложено 90% операций и всю стационарную помощь в больницах, что повлекло большое количество смертей (следует добавить, что это касается почти всех стран, а не только Германии).
- В Испании были зафиксированы депрессии детей, и часто можно было услышать (цитирую): «Мама, я хочу быть собакой...».
- В Латинской Америке 152 миллиона детей не посещают школ. 80 миллионов этих детей получают пищу только таким образом, что обедают в школе (ведь именно так некоторые страны решают проблему бедности). А если эти дети не ходят в школу, у них нет еды.
- Доктор Чинда Брандини из Аргентины, где проживает 44 миллиона людей, отмечает, что здесь умерло меньше 2 000 человек. Но все государство до сих пор на карантине... (добавлю, что в процентах это составляет 0,004%!).
В 2019 году здесь от обычного гриппа умерло 35 000 человек.
- Доктор Гастон утверждает, что правительства всех стран мира подчинены ВОЗ, хотя знают, что все это обман (этим можно объяснить единодушные шаги по всему миру за очень короткое время).
- Вакцины Билла Гейтса против COVID-19 не соответствуют основным научным требованиям для использования людьми.
Доктор Гастон утверждает, что они являются высокотоксичными и даже содержат клетки из эмбрионов, зародышей нерожденных детей.
В Боливии готовится документ об отказе от вакцины, и на этой неделе он будет опубликован.
Это называют «псевдонаучной диктатурой».
- Врачи договорились, что будут требовать обязательного вскрытия во всех случаях смерти и проведения правительственного расследования.
- Также требуют тщательного исследования сети 5G.
- Добиваются исследования взаимосвязи между вакцинами против гриппа и COVID-19.
- Тем самым они подают уголовную жалобу на телеканалы и мейнстрим-медиа за информационный терроризм.
- Они публично требуют от министерства внутренних дел и от властей провести расследование, чтобы получить достаточно доказательств
показати весь коментар
07.08.2020 20:51 Відповісти
А де в цьому переліку доповідь старця Сергія і М.Михалкова?
показати весь коментар
08.08.2020 01:21 Відповісти
у свого лікуючого психотерапевта запитай
показати весь коментар
08.08.2020 08:41 Відповісти
Все що у зелених на контролі, тому ******.
показати весь коментар
07.08.2020 20:59 Відповісти
Думаю это еще далеко не реальная ситуация. Реально все еще хуже...
показати весь коментар
07.08.2020 22:47 Відповісти
якщо почати тестувати усіх на герпес, то картинка буде набагато страшніша
показати весь коментар
08.08.2020 00:15 Відповісти
А при чем тут герпес???? Герпес вполне контролируемый нейровирус.... По крайней мере самые распространенные его виды...
У большинства людей (более 90%) есть, как минимум, 1-2 вида Тут и тестировать не нужно...
показати весь коментар
08.08.2020 13:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 