Третю добу поспіль в Україні антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - 1 453 нові випадки, померли 33 людини, загалом - 78,2 тис. інфікованих

Станом на ранок 7 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 453 нові випадки захворювання на коронавірус, 33 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок п'ятниці 78 261 особа, видужали - 43 055, померли з початку пандемії через COVID-19 1 852 особи.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 33 354 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (152), в Одеській області (156), в Києві (186) та в Харківській області (146).

Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб) 30 липня 2020 року (1197 осіб) і 5 серпня 2020 р. (1271 осіб), 6 серпня 2020 року (1318 осіб).