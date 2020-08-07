Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у 18 областях України, - РНБО

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість хворих за минулу добу тільки в Тернопільській, Черкаській, Донецькій та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях, а також у Києві (понад 100), найбільше одужалих - у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях (понад 50).

11 із 33 випадків смерті від коронавірусної хвороби за добу припало на Львівську область, 4 - на Закарпатську, а в 11 із 24 областей та в Києві нових випадків смерті не зареєстровано.

У Києві, Одеській та Харківській областях кількість активних випадків хвороби зросла більше ніж на 100.

Водночас у більшості областей, окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, а також Києва, кількість одужалих з початку пандемії перевищує кількість тих, що хворіють нині.

Кількість осіб, які хворіють, перевищує 5 тисяч у м. Києві та Львівській області, 2 тисячі - в Івано-Франківській, Одеській і Закарпатській областях, 1 тисячу - у Рівненській, Чернівецькій, Харківській, Київській і Тернопільській областях, а нижче ніж 50 - у Луганській, Кіровоградській і Херсонській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 34 нові випадки захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті та 21 випадок одужання, зараз в області хворіє 684 людини (на 12 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 54 випадки захворювання, 1 людина померла, 33 одужали, зараз хворіє 946 людей (на 20 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 16 нових випадків захворювання, зараз хворіє 345 людей;

- у Донецькій області зафіксовано 4 нові випадки захворювання і 10 одужань, хворіє 208 людей (на 6 менше);

- у Житомирській області 28 людей захворіли і 14 одужали, хворіє 506 людей (на 14 більше);

- у Закарпатській області 76 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 43 - одужання, зараз хворіє 3 058 людей (на 29 більше за добу);

- у Запорізькій області 5 нових хворих і 6 людей одужали, зараз хворіє 234 людини (на 1 менше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 131 новий випадок захворювання, 2 випадки смерті та 58 - одужання, зараз хворіють 3 288 людей (на 71 більше);

- у Києві 186 нових випадків захворювання і 26 людей одужали, зараз хворіє 5 873 людини (на 160 більше за добу);

- у Київській області 78 нових захворілих, 22 одужали, зараз хворіють 1 089 людей (на 56 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 людина захворіла, 2 померли й 1 одужала, зараз хворіє 28 людей (на 2 менше за добу);

- у Луганській області 11 випадків захворювання і 2 - одужання, хворіє 30 людей (на 9 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 152 нові випадки захворювання COVID-19, 11 випадків смерті та 87 випадків одужання, зараз хворіють 7 456 людей (на 54 більше за добу);

- у Миколаївській області 16 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 6 - одужання, зараз хворіє 190 людей (на 9 більше за добу);

- в Одеській області 156 нових випадків захворювання, 3 людини померли, 1 одужала, зараз хворіє 2 448 людей (на 152 більше за добу);

- у Полтавській області 12 нових випадків захворювання і 2 одужання, зараз хворіє 129 людей (на 10 більше за добу);

- у Рівненській області 100 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті та 44 випадки одужання, зараз хворіють 1 396 людей (на 54 більше за добу);

- у Сумській області 42 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті та 10 - одужання, зараз хворіє 236 людей (на 31 більше);

- у Тернопільській області 35 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 52 випадки одужання, зараз хворіють 1 182 людини (на 18 менше);

- у Харківській області 146 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті, 16 людей одужали, зараз хворіють 1 990 людей (на 128 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 13 нових випадків захворювання і 2 випадки одужання, хворіють 39 людей (на 11 більше, ніж днем раніше);

- у Хмельницькій області 29 нових випадків захворювання та 11 - одужання, зараз хворіють 260 людей (на 18 більше за добу);

- у Черкаській області 6 людей захворіли і 13 одужали, зараз хворіють 178 людей (на 7 менше за добу);

- у Чернівецькій області 94 нові випадки захворювання, 2 людини померли і 51 одужала, зараз хворіють 1 178 людей (на 41 більше за добу);

- у Чернігівській області 28 нових випадків захворювання, зараз хворіє 383 людини.