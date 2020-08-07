УКР
Новини
1 389 8

Капітану затонулого танкера Delfi ухвалили вирок - рік обмеження волі з випробувальним терміном

Капітана затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi засудили до одного року обмеження волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

Цим самим рішенням його звільнили від відбування покарання, призначивши іспитовий строк один рік.

Зазначається, що капітан повністю визнав свою провину і активно сприяв розкриттю злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поруч із затонулим танкером Delfi знайшли загиблого дельфіна

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Автор: 

Одеса (5616) суд (11874) танкер (381)
Українські суди самі справедливі в світі.
показати весь коментар
07.08.2020 09:57 Відповісти
Танкер і досі лежить у морі під контролем Зе.
показати весь коментар
07.08.2020 09:59 Відповісти
Как мило ! Контрабанда солярки совсем не страшно !
показати весь коментар
07.08.2020 10:00 Відповісти
А кто-то утверждал , что в морском транспорте не бывает стрелочников !

Это ведь секрет полишинеля , что танкер этот долгие годы выполнял функцию перевалочного хаба для контробанды нефтепродуктов . А капитан в этой схеме мелкая шавка и должен был сесть после половины одесской портово-контробандисткой мафии , где высокое политическое начальство , менты , таможня и СБУшники все в доле !
показати весь коментар
07.08.2020 10:02 Відповісти
так бубочка говорил что ща звякнет спасателям и те разделаются с проблемой в два счета, не взирая на законы
показати весь коментар
07.08.2020 10:13 Відповісти
Не, год условно - это хорошо. А платить кто будет? За чей счет, извиняюсь, банкет?
показати весь коментар
07.08.2020 10:22 Відповісти
Капитан этот при любой власти сидел, и при Керенском и при Зеленском.
показати весь коментар
07.08.2020 12:52 Відповісти
Откупился гадёныш!! столько вреда нанёс природе и всего лишь испытательный срок!! А материальный ущерб Украине кто будет возмещать?? Или получили уже некоторые наличманом!!??
показати весь коментар
07.08.2020 13:25 Відповісти
 
 