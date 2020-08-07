Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину, попри лідерство за кількістю інфікованих COVID-19, - Рубан

Київ може залишитися в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужбі назвали причину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, реєструються поодинокі випадки, не пов'язані зі спалахом.

"Це стабільний показник госпіталізації хворих із травня місяця - 20-25", - сказав Рубан.

Крім того, за його словами, місцева влада "відпрацьовує всі області".

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Читайте також: Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан