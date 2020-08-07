3 088 11
Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину, попри лідерство за кількістю інфікованих COVID-19, - Рубан
Київ може залишитися в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужбі назвали причину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами, реєструються поодинокі випадки, не пов'язані зі спалахом.
"Це стабільний показник госпіталізації хворих із травня місяця - 20-25", - сказав Рубан.
Крім того, за його словами, місцева влада "відпрацьовує всі області".
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.
Топ коментарі
+7 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар07.08.2020 10:10 Відповісти Посилання
+7 Rachman 128 #443157
показати весь коментар07.08.2020 10:22 Відповісти Посилання
+5 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар07.08.2020 10:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не будут запрещать в Киве посадку пасажиров в поезда и самолеты и закрывать метро?
Ждем развития событий. Взял корн и колу.
Кличко говорит про вспышки инфицированных
Рубан утверждает что это отдельные случаи
https://censor.net.ua/news/3212458/vspyshka_covid19_zafiksirovana_na_predpriyatii_kievhleb_37_infitsirovannyh_klichko