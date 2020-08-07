УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4136 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 088 11

Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину, попри лідерство за кількістю інфікованих COVID-19, - Рубан

Київ може залишитися в "зеленій зоні" карантину, попри лідерство за кількістю інфікованих COVID-19, - Рубан

Київ може залишитися в зеленій зоні карантину. У Держпродспоживслужбі назвали причину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, реєструються поодинокі випадки, не пов'язані зі спалахом.

"Це стабільний показник госпіталізації хворих із травня місяця - 20-25", - сказав Рубан.

Крім того, за його словами, місцева влада "відпрацьовує всі області".

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19.

Читайте також: Зростання випадків COVID-19 у Києві пов'язане виключно з інфікуванням молоді, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Київ (20187) Держпродспоживслужба1 (586) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Вєлюр вздохнул. С облєгчєнієм.
показати весь коментар
07.08.2020 10:10 Відповісти
+7
А "Велюр" ніколи і не напрягався, як і "Епіцентр".
показати весь коментар
07.08.2020 10:22 Відповісти
+5
зекон что дышло
показати весь коментар
07.08.2020 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вєлюр вздохнул. С облєгчєнієм.
показати весь коментар
07.08.2020 10:10 Відповісти
А "Велюр" ніколи і не напрягався, як і "Епіцентр".
показати весь коментар
07.08.2020 10:22 Відповісти
зекон что дышло
показати весь коментар
07.08.2020 10:11 Відповісти
Прочитал сегодня уже вторую новость связанную с данным господином, и у меня возникли сомнения в его адекватности. Что значит регистрируются отдельные случаи, не связанные со вспышкой! Какое определение он вкладывает в эти оба значения. Первые 4 дня в августе по Киеву около 100 подтвержденных случаев в день, за три последних дня от 150 до 180 случаев, рост 50-80%. И это отдельные случаи? Забаано
показати весь коментар
07.08.2020 10:30 Відповісти
А за що ж тоді на Тернопіль наїхали?
показати весь коментар
07.08.2020 10:34 Відповісти
В Луцьку і Тернополі неукраїнці.
показати весь коментар
07.08.2020 11:09 Відповісти
Почему такая дискриминация?
Не будут запрещать в Киве посадку пасажиров в поезда и самолеты и закрывать метро?
показати весь коментар
07.08.2020 10:37 Відповісти
Двойные стандарты.
Ждем развития событий. Взял корн и колу.
показати весь коментар
07.08.2020 11:51 Відповісти
кто бы сомневался. уроды лицемерные!
показати весь коментар
07.08.2020 12:18 Відповісти
Только у меня две эти новости вызывают когнитивный диссонанс?
Кличко говорит про вспышки инфицированных
Рубан утверждает что это отдельные случаи
https://censor.net.ua/news/3212458/vspyshka_covid19_zafiksirovana_na_predpriyatii_kievhleb_37_infitsirovannyh_klichko
показати весь коментар
07.08.2020 14:37 Відповісти
ці сволочі(скоріше всього за непоганийу "мзду"). у Києві не зараховують гуртожитки,де є масові спалахи -типу це не Київ,а приїзжі...
показати весь коментар
07.08.2020 22:39 Відповісти
 
 