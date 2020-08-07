УКР
Наступного тижня в Києві почнуть перевірку всіх вишів, шкіл і гуртожитків на предмет дотримання карантину, - Рубан

Наступного тижня в Києві почнуть перевірку всіх вишів, шкіл і гуртожитків на предмет дотримання карантину, - Рубан

У Києві з наступного тижня почнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл. Такі заходи будуть вжиті для недопущення поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, після відновлення навчання можливі проблеми в гуртожитках і дитячих установах.

"Сьогодні готуємося до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вишів, усіх ліцеїв і шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - повідомив Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці почали важче переносити COVID-19, збільшується летальність, - Степанов

виш (564) карантин (18172) Київ (20187) гуртожиток (131) перевірка (1265) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Коментувати
Сортувати:
Попереджую, на наступній неділі буде раптова несподівана перевірка!
07.08.2020 10:34 Відповісти
трындец новому учебному году с сентября...
07.08.2020 10:51 Відповісти
Геніально, в школах зараз пік відвідуванності, можна ще перевірити льодові майданчики.
07.08.2020 11:03 Відповісти
"Велюри" перевіряти не хочуть, хоча там аншлаги.
07.08.2020 11:11 Відповісти
а как можно проверить пустые учебные заведения?
стоит ли там на входе пузырек с дезинфектором и сторож в маске?
проверьте лучше наличие медпункта, противопожарные системы и тревожные кнопки (от маньяков) и заставьте установить там, где их нет!
07.08.2020 11:50 Відповісти
готовят продолжение карантина на очередной срок
07.08.2020 12:07 Відповісти
 
 