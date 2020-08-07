1 604 6
Наступного тижня в Києві почнуть перевірку всіх вишів, шкіл і гуртожитків на предмет дотримання карантину, - Рубан
У Києві з наступного тижня почнуть перевірки всіх гуртожитків, університетів, ліцеїв і шкіл. Такі заходи будуть вжиті для недопущення поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, після відновлення навчання можливі проблеми в гуртожитках і дитячих установах.
"Сьогодні готуємося до цих процесів. З наступного тижня будуть проводитися моніторинг всіх гуртожитків, всіх вишів, усіх ліцеїв і шкіл з метою недопущення поширення інфекції серед організованих колективів", - повідомив Рубан.
стоит ли там на входе пузырек с дезинфектором и сторож в маске?
проверьте лучше наличие медпункта, противопожарные системы и тревожные кнопки (от маньяков) и заставьте установить там, где их нет!