Начальник відділу Ірпінського управління податкової погорів на хабарі в 15 тис. грн. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. ФОТО

Поліцейські затримали начальника відділу Ірпінського управління податкової служби на одержанні 15 000 гривень неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Корупційну діяльність керівника одного з відділів Ірпінського управління податкової служби у Київській області викрили оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Київщини, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, спільно з обласною прокуратурою.

За зміну податкової застави із рухомого та нерухомого майна на оборотні активи підприємства посадовець вимагав від підприємця 15 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У четвер, 6 серпня, податківця викрили під час одержання визначеної ним суми та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Також читайте: Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП

Фото: сайт Нацполіції

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.