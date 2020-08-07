УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3917 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
4 632 17

Начальник відділу Ірпінського управління податкової погорів на хабарі в 15 тис. грн. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. ФОТО

Поліцейські затримали начальника відділу Ірпінського управління податкової служби на одержанні 15 000 гривень неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Корупційну діяльність керівника одного з відділів Ірпінського управління податкової служби у Київській області викрили оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Київщини, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, спільно з обласною прокуратурою.

За зміну податкової застави із рухомого та нерухомого майна на оборотні активи підприємства посадовець вимагав від підприємця 15 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Начальник відділу Ірпінського управління податкової погорів на хабарі в 15 тис. грн. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією 01

У четвер, 6 серпня, податківця викрили під час одержання визначеної ним суми та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Також читайте: Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, узято під варту з альтернативою внесення застави, - САП

Начальник відділу Ірпінського управління податкової погорів на хабарі в 15 тис. грн. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією 02

Фото: сайт Нацполіції

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4789) Ірпінь (359) податкова (727) Нацполіція (15498) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Та ничего ему не грозит. Именно от вседозволенности и безнаказанности и происходят у нас все эти дела и делишки
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
+2
там же где и насиров, бриллиантовые, мельник и прочие
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
+2
Во дурак,ну дурак же.На будущее,если берёте взятки,знайте, берите и на тех,кто за вами придёт.И тогда у вас будет в всё в шоколаде,как у Порошенко.
показати весь коментар
07.08.2020 11:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там же где и насиров, бриллиантовые, мельник и прочие
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
Та ничего ему не грозит. Именно от вседозволенности и безнаказанности и происходят у нас все эти дела и делишки
показати весь коментар
07.08.2020 10:58 Відповісти
15 тыс? нищеброд какой-то. понять и отпустить.
показати весь коментар
07.08.2020 11:01 Відповісти
Тато просто на каву, який там хабар, вони що, по приколу....
показати весь коментар
07.08.2020 13:07 Відповісти
- Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
показати весь коментар
07.08.2020 11:05 Відповісти
Ой ржу не могу.......
И много уже вы можете привести приговоров коррупционеров с конфискацией?
И сколько конфисковали? Пока идут суды годами - все активы уже тю тю.....
показати весь коментар
07.08.2020 11:08 Відповісти
....діамантові он вже без житла, на Хрещатику байдикують
показати весь коментар
07.08.2020 11:12 Відповісти
Та не може такого бути! Вони ж кришталево чесні державники! Мені якось такий слиною бризкав, що це ми (тобто підприємці) в держави гроші крадемо!
показати весь коментар
07.08.2020 11:09 Відповісти
Во дурак,ну дурак же.На будущее,если берёте взятки,знайте, берите и на тех,кто за вами придёт.И тогда у вас будет в всё в шоколаде,как у Порошенко.
показати весь коментар
07.08.2020 11:10 Відповісти
ага.......Багато їх пиво пють на Хрещатику з діамантовими. Вони нагло вимагають, бо відповідальності з них як з гуся вода.... Тепер хорошим тоном рахують паразити випячувать крадене! Риба з голови. Не смішіть мої.....
показати весь коментар
07.08.2020 11:10 Відповісти
Правильно и грозит. Вот если бы пару-тройку миллионов баксов, то уже б максимум через неделю на свободе гулял.
показати весь коментар
07.08.2020 11:16 Відповісти
по плакальной инфе о тяжести жисти, приходящей из Украины, суммы, требуемые любыми служивыми сегодня, побольше, чем в прошлом. "а куди тіко не поткнешся - давай!" (С) ситуация изменилась.
показати весь коментар
07.08.2020 11:21 Відповісти
и эти люди, регулярно попадающиеся на вымогательстве и взятках (или их подчиненные, по их увказанию, не суть) приходят на предприятия и проверяют, чтобы все налоги были правильно насчитаны и своевременно заплачены в бюджет! бесит.
показати весь коментар
07.08.2020 11:30 Відповісти
Йому загрожує експропріація награбованого слідчими ДБРа у власну кишеню, зміна підозри на шахрайство і умовний строк. Не дуріть народ!
показати весь коментар
07.08.2020 11:45 Відповісти
с кем-то не поделился? какая-то смешная сумма как для пригорода Киева
показати весь коментар
07.08.2020 12:15 Відповісти
Можливо це все що залишилось від хабара після перерахунку...
показати весь коментар
07.08.2020 13:12 Відповісти
Обычная оптимизация производства.
показати весь коментар
07.08.2020 17:08 Відповісти
 
 