За добу в ЗСУ 29 нових випадків COVID-19, хворіють 287 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10:00 7 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 287 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З-поміж інфікованих за минулу добу в установах охорони здоров'я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 службовець ЗСУ, 9 військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби перебувають 23 особи (Київська область – 5 військовослужбовців, Львівська область - 8 військовослужбовців, Сумська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 5 військовослужбовців, Одеська область - 2 військовослужбовці, Житомирська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали - 668 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 126 осіб.

