Зеленський відповів на петицію про відставку Геруса: Це питання належить до повноважень Ради

Президент України Володимир Зеленський відповів на петиції шахтарів із вимогою відправити у відставку главу енергетичного комітету Ради Андрія Геруса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"З огляду на значущість цих питань для енергетичної безпеки, забезпечення відповідних конституційних прав і свобод громадян, вони є предметом моєї постійної уваги, регулярно обговорюються під час зустрічей з представниками Кабінету Міністрів України та робочих поїздок по вугільних регіонів. Зокрема, згадані питання були ґрунтовно обговорені на цьогорічній Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України, під час моєї робочої поїздки до Луганської області та ін.", - йдеться у відповіді президента.

"Стосовно пропозиції щодо Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та комунальних послуг А.Геруса, то питання обрання та відкликання голів комітетів парламенту врегульовано Законом України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 року № 116 і є повноваженнями парламенту. З огляду на викладене я звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію відповідно до компетенції, визначитися щодо відповідних заходів реагування та поінформувати про результати", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Листування Геруса і Палиці сфальсифікували в "рамках боротьби" за зелений тариф, - нардепка ЄС Сюмар

Нагадаємо, петицію зареєстровано Леонідом Шебановим у травні 2020 р. від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його у штучному створенні кризи на енергетичному ринку та доведенні вугільної галузі до банкрутства.

Із 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги із заробітної плати і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія "Центренерго" за вказівки Офісу Президента та за посередництва Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету ("Роттердам+).

Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою. Утім, за словами Волинця, проблема збуту українського вугілля до кінця не вирішена і страйк шахтарів може відновитися наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго, призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Також читайте: Забороняти імпорт електроенергії на законодавчому рівні не можна, - "слуга народу" Герус

07.08.2020 11:50 Відповісти
Та ніхто тобі вже не вірить.
Все.
07.08.2020 11:47 Відповісти
+9
я должен тока мамє і папі
07.08.2020 11:46 Відповісти
я должен тока мамє і папі
07.08.2020 11:46 Відповісти
Папє Бєнє.
07.08.2020 11:49 Відповісти
Та ніхто тобі вже не вірить.
Все.
07.08.2020 11:47 Відповісти
Усские своих не бгосают.
07.08.2020 11:47 Відповісти
і должни памагать дгуг дгугу)
07.08.2020 11:49 Відповісти
07.08.2020 11:50 Відповісти
Друг мой, это сам дЕрьмак и ответил. Бубочке за кумаром отвечать нет времени.
07.08.2020 12:35 Відповісти
А как на стадионе орал на опонента! А сам ничего не может сделать! Хотя, что можно сделать с поддержкой 73% зедаунов? Это наивные младенцы, для которых кварталл передача на ночь!!
07.08.2020 11:51 Відповісти
Ну то внеси в раду подання на звільнення, ні?
А чому? Народ вимагає!
Що, зеблоїди своїх не чіпають?
07.08.2020 11:52 Відповісти
Цікава істота, як треба порушити Закон з корупційних інтересів оточення, то воно Президент і Господь Бог у одному флаконі, а як прибрати покидька на вимогу Закону, то у ньому правник прокидається...
07.08.2020 11:53 Відповісти
на вимогу Народу
07.08.2020 12:02 Відповісти
та лучше бы сразу послал нах, а с овцами так и говорят.
07.08.2020 12:01 Відповісти
Пусть ответит за петицию,про свою отставку.
07.08.2020 12:02 Відповісти
Оно еще не сформулировало, бо постоянно под наркотой, а Шмендель некогда, бо по женским консультациям бегает.
07.08.2020 12:22 Відповісти
07.08.2020 12:03 Відповісти
Ти диви, як швидко зреагував, бо є на кого скинути і робити нічого не треба. А на ті петиції, які стосуються найвеличнішого - мовчить, наче риба об лід, і тіко підгузки змінює щохвилини. А тут ще й папу Бєню "кляті піндоси" активно "щимити" почалаи... Діарея не перестає, мабуть, годинами
07.08.2020 12:03 Відповісти
Авторы петиции вана, ляшко и ахметка
07.08.2020 12:04 Відповісти
не тільки петицію потрібно було писати, а ще й заяву про злочин.
07.08.2020 12:16 Відповісти
 
 