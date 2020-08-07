Зеленський відповів на петицію про відставку Геруса: Це питання належить до повноважень Ради

Президент України Володимир Зеленський відповів на петиції шахтарів із вимогою відправити у відставку главу енергетичного комітету Ради Андрія Геруса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"З огляду на значущість цих питань для енергетичної безпеки, забезпечення відповідних конституційних прав і свобод громадян, вони є предметом моєї постійної уваги, регулярно обговорюються під час зустрічей з представниками Кабінету Міністрів України та робочих поїздок по вугільних регіонів. Зокрема, згадані питання були ґрунтовно обговорені на цьогорічній Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України, під час моєї робочої поїздки до Луганської області та ін.", - йдеться у відповіді президента.

"Стосовно пропозиції щодо Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та комунальних послуг А.Геруса, то питання обрання та відкликання голів комітетів парламенту врегульовано Законом України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 року № 116 і є повноваженнями парламенту. З огляду на викладене я звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію відповідно до компетенції, визначитися щодо відповідних заходів реагування та поінформувати про результати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, петицію зареєстровано Леонідом Шебановим у травні 2020 р. від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагають відставки Геруса і звинувачують його у штучному створенні кризи на енергетичному ринку та доведенні вугільної галузі до банкрутства.

Із 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги із заробітної плати і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія "Центренерго" за вказівки Офісу Президента та за посередництва Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету ("Роттердам+).

Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою. Утім, за словами Волинця, проблема збуту українського вугілля до кінця не вирішена і страйк шахтарів може відновитися наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс Генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту електроенергії з Росії.

Раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго, призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.

