УКР
Новини Обмін полоненими
875

Остаточне узгодження списків на обмін полоненими буде на найближчих засіданнях ТКГ, - Єрмак

Україна сподівається, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджений список для взаємного звільнення осіб, незаконно утримуваних на окупованих територіях Донбасу. Таке узгодження можливо протягом декількох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив глава Офісу Президент Андрій Єрмак під час робочої поїздки на Донбас.

"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо він зазначив, що Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Комунікації з ОП немає взагалі. Ми виходили на акцію. Сподівалися, що вийде сам президент, але ніхто не вийшов", - дружина кремлівського політв'язня Захтея Оксана.

"Також цей список вже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", – зауважив Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) обмін (1277) Донбас (22366) кримські татари (2005) полонені (2350) Єрмак Андрій (1427)
Топ коментарі
+7
Служба такси Горловки ещё не подала списки
07.08.2020 11:54 Відповісти
+3
Сейчас у Бацьки вагнеров выклянчим и списки сформируем.
07.08.2020 12:10 Відповісти
+2
Так уже было всех на всех,три раза,зеленский пнх!!!
07.08.2020 11:55 Відповісти
Служба такси Горловки ещё не подала списки
07.08.2020 11:54 Відповісти
Они ожидают прибытие ублюдков "вагнера"!!!
07.08.2020 12:44 Відповісти
та хрен их кто отдаст,

особенно если не сильно-то и настаивают на выдаче
07.08.2020 15:50 Відповісти
Так уже было всех на всех,три раза,зеленский пнх!!!
07.08.2020 11:55 Відповісти
Окончательное согласование списков на обмен пленными пройдет на ближайших заседаниях ТКГ, - Ермак............ после согласования с братом, кто больше предложит
07.08.2020 11:56 Відповісти
Та че там согласовывать!
Забираем водил и прочих, забредших в ЛЫДЫНЫРЫ за баблом или по своему зебилизму. Военнопленных - ну, разве что, предыдущих категорий не хватит на 100.
Отдаем всех, кого захочет *****.
Все.
07.08.2020 11:58 Відповісти
Хутин и Метверчук на утреннем купании в Крыму не согласны с Украиной, Мертвечук даже похлопал по кремлёвского Фюрера и засмеялся,и охрана возле них тоже заржала,что вызвало волны на побережье.
07.08.2020 12:01 Відповісти
Сейчас у Бацьки вагнеров выклянчим и списки сформируем.
07.08.2020 12:10 Відповісти
Локшина для зебілів.
07.08.2020 12:12 Відповісти
у нас же уже насобиралось пару ценных террористов или бандюков, чтоб заинтересовать кремль для обмена ?
когда наших военнопленных отдавать начнут???
07.08.2020 12:12 Відповісти
ще рік тому казали, що погодили обмін "усіх на усіх". Після цього скільки вже міняли, навіть вертухаї динирійськи до нас помилково потрапляли, а от наші військовополонені все одно залишаються у полоні.
Питання до д'Єрмака: коли буде анонсоване рік тому "усіх на усіх"?!
07.08.2020 12:19 Відповісти
Зеленскому из ДНР опять таксистов подвезли.
07.08.2020 12:28 Відповісти
Опять подыгрываем пукину Нам отдадут татар которых пацаки арестовывают в качестве заложников Причём татар задерживают не за борьбу против срашки а за религиозные действия А мы отдадим убийц и федерастов
07.08.2020 12:46 Відповісти
Остаточне узгодження списків на обмін полоненими буде на найближчих засіданнях ТКГ, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1893
07.08.2020 12:51 Відповісти
А наши военные, которые на подвале 5 лет - они есть в этом списке?
07.08.2020 12:57 Відповісти
 
 