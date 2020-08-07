Остаточне узгодження списків на обмін полоненими буде на найближчих засіданнях ТКГ, - Єрмак
Україна сподівається, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджений список для взаємного звільнення осіб, незаконно утримуваних на окупованих територіях Донбасу. Таке узгодження можливо протягом декількох тижнів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив глава Офісу Президент Андрій Єрмак під час робочої поїздки на Донбас.
"Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну", – наголосив Андрій Єрмак.
Окремо він зазначив, що Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.
"Також цей список вже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", – зауважив Андрій Єрмак.
Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, сина якого, на жаль, знайшли мертвим.
особенно если не сильно-то и настаивают на выдаче
Забираем водил и прочих, забредших в ЛЫДЫНЫРЫ за баблом или по своему зебилизму. Военнопленных - ну, разве что, предыдущих категорий не хватит на 100.
Отдаем всех, кого захочет *****.
Все.
когда наших военнопленных отдавать начнут???
Питання до д'Єрмака: коли буде анонсоване рік тому "усіх на усіх"?!