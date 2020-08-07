УКР
Новини Коронавірус і карантин
2 072 5

За добу в Києві 186 нових випадків коронавірусу, серед захворілих 11 дітей, - Кличко

На сьогодні в столиці 9 178 підтверджених випадків COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні кількість хворих на коронавірус у столиці зростає щодня. 186 нових випадків тільки за минулу добу. 11 з них у дітей. На сьогодні в столиці 9 178 підтверджених випадків COVID-19", - зазначив мер Києва.

Серед захворілих 94 жінки віком від 19 до 84 років, а також 81 чоловік від 19 до 70 років.

Крім того 7 дівчаток - від 2 до 16 років і 4 хлопчика від 1 року до 13 років.

Також читайте: За добу в ЗСУ 29 нових випадків COVID-19, хворіють 287 осіб, - Командування Медсил

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 26 осіб. Всього коронавірус побороли 3163 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 47, в Деснянському - 30 і в Святошинському районі - 20 випадків.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20187) Кличко Віталій (3560) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Апокалипсис начнется в сентябре.
показати весь коментар
07.08.2020 12:06 Відповісти
ось Київ стрімко наближається до "червоної зони". Тому що попереду День Незалежності..
показати весь коментар
07.08.2020 12:16 Відповісти
Ну, то як ....?... Діти у Києві з 01 вересня по школах та садочках ???
показати весь коментар
07.08.2020 12:22 Відповісти
всё это очень грустно ... берегите себя, берегите детей и родителей, близких, друзей, соседей, коллег и т.д. ...
на шмарклю, который уже победил вирус, и на вашего министра никаких надежд нет ...
кстати, у нас запретили кормить голубей, разносчиков заразы, штраф 350 €, попробуйте тоже отказаться от этой привычки
здоровья вам
показати весь коментар
07.08.2020 12:24 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2020 12:39 Відповісти
 
 