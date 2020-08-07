За добу в Києві 186 нових випадків коронавірусу, серед захворілих 11 дітей, - Кличко
На сьогодні в столиці 9 178 підтверджених випадків COVID-19.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні кількість хворих на коронавірус у столиці зростає щодня. 186 нових випадків тільки за минулу добу. 11 з них у дітей. На сьогодні в столиці 9 178 підтверджених випадків COVID-19", - зазначив мер Києва.
Серед захворілих 94 жінки віком від 19 до 84 років, а також 81 чоловік від 19 до 70 років.
Крім того 7 дівчаток - від 2 до 16 років і 4 хлопчика від 1 року до 13 років.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу одужали 26 осіб. Всього коронавірус побороли 3163 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 47, в Деснянському - 30 і в Святошинському районі - 20 випадків.
на шмарклю, который уже победил вирус, и на вашего министра никаких надежд нет ...
кстати, у нас запретили кормить голубей, разносчиков заразы, штраф 350 €, попробуйте тоже отказаться от этой привычки
здоровья вам