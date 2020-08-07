УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8256 відвідувачів онлайн
Новини
17 993 143

Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік

Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим зараховувати до представників "старої влади" всіх, хто обіймав якусь керівну посаду за часів президентства Віктора Януковича (2010-2014).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста в Мар'їнці щодо призначення заступником глави Офісу Президента ексзаступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Олега Татарова.

"Ви в цілому говорили про заступника голови Офісу, про одну людину. Що стосується цієї людини ... Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом з паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не справедливо: всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, так би мовити, зі старої влади", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що для нього всі, хто обіймали керівні посади за часів президентства Петра Порошенка (2014-2019), - "теж уже стара влада, а й там були досвідчені люди, і в ті роки (за часів Януковича. - Ред.) були досвідчені люди". 

Також читайте: Новий заступник голови ОП Татаров - адвокат Портнова, із яким вони в грубій формі обіцяли посадити прокурора Божка, - Маселко

"Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральний бік найголовніший - те, чого бракує багатьом чиновникам, депутатам багатьом", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам"

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) призначення (2355) Офіс Президента (2060) Татаров Олег (431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Пособник вбивць Майданівців - вбивця майданівців, а от хто ти - Зелене лайно.
показати весь коментар
07.08.2020 12:52 Відповісти
+36
Бездари и любители России: К чему приведет кадровая политика Зеленского?
,,,,Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане.,,,
Сергей Фурса
показати весь коментар
07.08.2020 12:55 Відповісти
+27
ЗЕ - глупая марионетка, которую за ниточки дергают агенты ФСБ Ермак (Козырь) и Портнов с Беней
показати весь коментар
07.08.2020 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Опять про Порошенка! Это у Вовочки оговорки по Фрейду.
показати весь коментар
07.08.2020 14:02 Відповісти
на харе тартарова большими черными буквамим написано- пи-дар-ас.
показати весь коментар
07.08.2020 14:02 Відповісти
Татаров еще больше скажет "хвал" Зе!!!
показати весь коментар
07.08.2020 14:04 Відповісти
слабенька відповідь зелі на потужних хід (відпочинок у Криму на своїй дачі) мертвечука..
мертвечук найкрутіший ватник
показати весь коментар
07.08.2020 14:09 Відповісти
Стоячі в очі і наче не дощ.
показати весь коментар
07.08.2020 14:14 Відповісти
Тада, пам'ятаємо, яке воно чесне, це чмо. Його тодішні апологетичні виступи по ТБ нічого, окрім огиди, не викликали.
показати весь коментар
07.08.2020 17:48 Відповісти
Маленькое зелёное чмо считает себя честным.
показати весь коментар
07.08.2020 14:15 Відповісти
Антимайдан победил...
Казнокрады и оллигархи победили...
показати весь коментар
07.08.2020 14:23 Відповісти
.Бесчестие ,как птицы в стаи собралось, о чести начало волну нести..
показати весь коментар
07.08.2020 14:30 Відповісти
Отак...
Крок за кроком наближається повернення України до фєдєрастовою імперії рабів...
показати весь коментар
07.08.2020 15:06 Відповісти
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
показати весь коментар
07.08.2020 15:09 Відповісти
+++
показати весь коментар
07.08.2020 22:44 Відповісти
Ты ошибся он не глупый он всё понимает, что делает, эту лажу что он не всё понимает, пиарщики вложили народу в уши, мол он же не опытный, дайте время! Подождите))((
показати весь коментар
08.08.2020 04:51 Відповісти
Хреновые новости сегодня. Хуже всех липовых террористов вместе взятых. Снятие Бурбы с военной разведки- очередная победа нынешнего шефа СВР Кондратюка. Но Ермак думает - что его. Пишут, что Бурбу сняли за то, что его сотрудники "писали" брата Ермака. Ага, это именно та "деза", которую Кондратюк вливал в уши Ермака. На самом деле, Кондратюка просто не устраивал сильный руководитель ГУР МО, каким являлся Бурба. Вместо него поставили боевого офицера, но зависимого от Кондратюка. Буданов за неделю до нового назначения был оформлен Кондратюком в СВР. Я бы на месте Ермака напрягся. Кондратюк весьма активно насыщает своими людьми все возможные структуры. И это плохой признак как для Ермака, так и для Зеленского. С другой стороны - не обошлось без внешнего влияния. Естественно, российского. Делается ли это через Медведчука, с коим у Кондратюка давние связи или еще через кого-то - неважно. Идет зачистка украинских высокопоставленных военных имеющих боевой опыт. Этим занимается и Таран, и Офис Президента.

Назначение Олега Татарова в ОП - еще одна плохая новость. "Птенец Захарченко", фабриковавший дела на майдановцев. Выкормыш Портнова. Потом адвокат, защищавший Новинского и прочую сволочь. Сивохо в погонах. Умный и опасный враг. Будет контролировать тупую Венедиктову. Возможно, и недалекого Баканова. Из этого назначения позиция Ермака вполне очевидна. Хотя, она была понятна и после назначения советником Подоляка, бывшего советником у Левочкина и шестерившего на Енакиевского. Это - тихая российская оккупация, которую особо никто уже и не маскирует.
показати весь коментар
07.08.2020 15:15 Відповісти
Про Бурбу (в першому абзаці) не знаю.
Про Татарова, Портнова і Подоляка (в другому абзаці) - то є правда. Лайкнув.
показати весь коментар
07.08.2020 19:29 Відповісти
Вы чего ожидали от тупого, гнилого, брехливого, сцикливого пархатого малоПИД,,,,роса????
показати весь коментар
07.08.2020 15:16 Відповісти
Бачу там уже зібралось тих "чесних", що хоч греблю гати, одні пристосуванці до будь-якої влади без моралі і принципів.
показати весь коментар
07.08.2020 15:24 Відповісти
да что там и говорить, все, абсолютно все там "честные", ну прям, как зелёное брехло.
показати весь коментар
07.08.2020 18:27 Відповісти
Вот что бы там не говорили злопыхатели, зеленский не разучился писать смешно. Вотгляньте, что он пишет о Татарове ""Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное" Ну ?кто скажет, что это не укатайка ?!
показати весь коментар
07.08.2020 15:31 Відповісти
Зеленский не писал для "квартала", Слуги народа" и " Сватов" а только озвучивал - актер и продюссер. Сам он крайне косноязычны,когда не по-писанному говорит - Клычко отдыхает. -
показати весь коментар
08.08.2020 00:14 Відповісти
это зашкварная тупость или что ещё ??? если бы нормально была проведена люстрация то
этот фрукт навсегда бы лишился возможности занимать госдолжности....
показати весь коментар
07.08.2020 15:46 Відповісти
Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік - Цензор.НЕТ 3875
показати весь коментар
07.08.2020 16:03 Відповісти
А Януковичу какое место отведено в "новой" власти?
показати весь коментар
07.08.2020 16:03 Відповісти
После Кравчука следующий перегоВорщик)
показати весь коментар
08.08.2020 05:02 Відповісти
Я считаю. Кто, я? Король-шут? Законы должны основополагать, а не мнения шутов с булавой.
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
хватит давать бубочке кокаин
показати весь коментар
07.08.2020 17:16 Відповісти
так он его сам на тихаря берёт...
показати весь коментар
07.08.2020 19:29 Відповісти
Сперва были вроде новые лица, а теперь появился весь старый сброд, вся бывшая "честная" шайка. Браво, зелёный!!!
показати весь коментар
07.08.2020 19:03 Відповісти
йой, товариство, та це падло не пам'ятає що казало вчора.
це ж воно під час виступу у ВР щодо звільнення гончарука (нагадаю - це перший прем'єр зеленського) казало, що бути чесним це замало і тут воно знов понесло про чесність як вирішальний критерій.
от це падло ковбасить, немає воно сталого бачення та й просто є тупнєм.
показати весь коментар
07.08.2020 19:20 Відповісти
да действительно, как говорил покойный Кузьма, украинци - нация терпил
но любому терпению есть предел
история это доказала не раз
показати весь коментар
07.08.2020 19:47 Відповісти
Погоджуюся з президентом України Володимиром Зеленським, що несправделиво зараховувати до представників влади Януковичу тих,хто разом з ним грабував народ та Українував, вионував чи віддав злочинні накази та т.п. В усі часи у владі були і чесно сумлінно працювали певні держслужбовці. Так,їх можна вважати пристосуванцями, але чи багато у нас набиреться у нас людей, які можуть відповідати критерію, який одного разу висловив великий письменник Лев Миколаєвич Толстой:" Громадянська мужність є більш високого гатунку, ніж мужність солдата в бою".
показати весь коментар
07.08.2020 21:46 Відповісти
Героїчний Майдан
ціною загибелі Героїв
Небесної Сотні, тисяч
поранених, скалічених, по-звірячому побитих
його активістів та учасників
в кінці лютого 2014р. усунув
кримінально-олігархічний режим на
чолі з колишнім
зеком Януковичем. Але це
не означає, що Майдан винен
в тому, ще Петро Порошенко не
зміг чи не
захотів суттєво приборкати корупцію в
Україні. Колесо історії лише зробило один, але необхідний для нашої країни оберт в бік демократії. Все інше залежить від суспілства. Тому не треба спати, скиглити.
показати весь коментар
07.08.2020 22:23 Відповісти
Что же это такое((((
показати весь коментар
07.08.2020 22:58 Відповісти
Ау, Цензор! А чего вы полностью речь Бубочки не оставили в статье??? Там же наглейшая открытая ссанина в глаза 73% лошар! Как раз в стиле квартала. Вот же:

"Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет....

Ору просто с зебилов... Они спрашивают, почему старые лица возвращаются во власть вместо обещанных новых, а им в ответ "Какие старые? Ему ж еще даже 50 лет нет". Ну лошары!!!
показати весь коментар
07.08.2020 23:31 Відповісти
Дурний, боягуз і покидьок- то неважливо, аби мені не брехав=чесний- можно у Зевладу.
показати весь коментар
07.08.2020 23:48 Відповісти
Дурний, боягуз і покидьок- то неважливо, аби МЕНІ не брехав=чесний- можно у Зевладу.
показати весь коментар
07.08.2020 23:57 Відповісти
Ну начальник Освенцима тоже был в глазах некоторых честным человеком.
показати весь коментар
08.08.2020 02:12 Відповісти
вся конченная мразь вернулась при Зеленском во власть
показати весь коментар
08.08.2020 02:49 Відповісти
Пожалуйста не нужно писать зеленский с большой буквы это животное не достойно правил правописания. Так как ему правила и законы не писаны....жлоб тупой,вы же видите.
показати весь коментар
08.08.2020 07:38 Відповісти
Давайте будем вешать на столбах в доль дороги ,всех "новых". Моника бери чемодан жлобо-ермака скатину портнова шалаву венедиктову садись на юзика и пиз...й в запоребрикостан к своему господину пучхе обнуленному...пока еще можно,это позорно но все же лучше чем столбы.
показати весь коментар
08.08.2020 07:35 Відповісти
Ага, - "главное, чтоб человек был честным". А где ты найдёшь сейчас честного, если даже ты сам, не относишься к честным???
показати весь коментар
08.09.2020 15:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 