Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік
Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим зараховувати до представників "старої влади" всіх, хто обіймав якусь керівну посаду за часів президентства Віктора Януковича (2010-2014).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста в Мар'їнці щодо призначення заступником глави Офісу Президента ексзаступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Олега Татарова.
"Ви в цілому говорили про заступника голови Офісу, про одну людину. Що стосується цієї людини ... Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом з паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не справедливо: всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, так би мовити, зі старої влади", - сказав Зеленський.
Глава держави також зазначив, що для нього всі, хто обіймали керівні посади за часів президентства Петра Порошенка (2014-2019), - "теж уже стара влада, а й там були досвідчені люди, і в ті роки (за часів Януковича. - Ред.) були досвідчені люди".
"Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральний бік найголовніший - те, чого бракує багатьом чиновникам, депутатам багатьом", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.
мертвечук найкрутіший ватник
Казнокрады и оллигархи победили...
Крок за кроком наближається повернення України до фєдєрастовою імперії рабів...
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
Назначение Олега Татарова в ОП - еще одна плохая новость. "Птенец Захарченко", фабриковавший дела на майдановцев. Выкормыш Портнова. Потом адвокат, защищавший Новинского и прочую сволочь. Сивохо в погонах. Умный и опасный враг. Будет контролировать тупую Венедиктову. Возможно, и недалекого Баканова. Из этого назначения позиция Ермака вполне очевидна. Хотя, она была понятна и после назначения советником Подоляка, бывшего советником у Левочкина и шестерившего на Енакиевского. Это - тихая российская оккупация, которую особо никто уже и не маскирует.
Про Татарова, Портнова і Подоляка (в другому абзаці) - то є правда. Лайкнув.
этот фрукт навсегда бы лишился возможности занимать госдолжности....
це ж воно під час виступу у ВР щодо звільнення гончарука (нагадаю - це перший прем'єр зеленського) казало, що бути чесним це замало і тут воно знов понесло про чесність як вирішальний критерій.
от це падло ковбасить, немає воно сталого бачення та й просто є тупнєм.
но любому терпению есть предел
история это доказала не раз
ціною загибелі Героїв
Небесної Сотні, тисяч
поранених, скалічених, по-звірячому побитих
його активістів та учасників
в кінці лютого 2014р. усунув
кримінально-олігархічний режим на
чолі з колишнім
зеком Януковичем. Але це
не означає, що Майдан винен
в тому, ще Петро Порошенко не
зміг чи не
захотів суттєво приборкати корупцію в
Україні. Колесо історії лише зробило один, але необхідний для нашої країни оберт в бік демократії. Все інше залежить від суспілства. Тому не треба спати, скиглити.
"Что касается этого человека, я не знаю, что такое старый человек. Я думаю, что он в возрасте примерно, как я, ему за 40, даже, нет 50 лет....
Ору просто с зебилов... Они спрашивают, почему старые лица возвращаются во власть вместо обещанных новых, а им в ответ "Какие старые? Ему ж еще даже 50 лет нет". Ну лошары!!!