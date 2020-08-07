Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим зараховувати до представників "старої влади" всіх, хто обіймав якусь керівну посаду за часів президентства Віктора Януковича (2010-2014).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста в Мар'їнці щодо призначення заступником глави Офісу Президента ексзаступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Олега Татарова.

"Ви в цілому говорили про заступника голови Офісу, про одну людину. Що стосується цієї людини ... Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом з паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не справедливо: всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, так би мовити, зі старої влади", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що для нього всі, хто обіймали керівні посади за часів президентства Петра Порошенка (2014-2019), - "теж уже стара влада, а й там були досвідчені люди, і в ті роки (за часів Януковича. - Ред.) були досвідчені люди".

"Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральний бік найголовніший - те, чого бракує багатьом чиновникам, депутатам багатьом", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

