The Washington Post: Коломойського у США звинувачують у відмиванні мільярдів, виведених із "ПриватБанку". ПОВНИЙ ПЕРЕКЛАД

Американська газета The Washington Post повідомляє, що Ігорю Коломойському, "одному з найбагатших людей України, який має зв'язки з президентом Володимиром Зеленським", Мін'юстом США пред'явлені звинувачення в розкраданні мільярдів "ПриватБанку" і відмиванні цих грошей.

Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви" пропонує повний переклад статті The Washington Post.

Міністерство юстиції в четвер висунуло звинувачення українському олігарху, якого вважають союзником президента цієї країни, в розкраданні мільярдів доларів у банку, яким він колись володів, а потім — використовуванні величезного масиву компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі.

Міністерство юстиції [США] намагалася вилучити комерційну нерухомість Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у Кентуккі й Техасі та стверджувало у своєму поданні на цивільну конфіскацію, що чоловіки вкрали стільки у "ПриватБанку", що національний банк країни мав дати цій організації $5,5 мільярд для порятунку та "запобігання економічній кризі для всієї країни".

Коломойський є один із найбагатших людей України, має зв’язки з президентом України Володимиром Зеленським. Він зіграв певну роль у подіях, що призвели до імпічменту президента [Дональда] Трампа минулого року. Йому пощастило у грубому та значному капіталізмі, який охопив Україну після розпаду Радянського Союзу, він накопичував активи від авіакомпаній до фінансових установ, і створив для себе вигаданий образ за прізвиськом "Беня" та акваріумом акул у своєму кабінеті.

Коломойський та Боголюбов були двома основними власниками "ПриватБанку" до того, як він був націоналізований у відповідь на шахрайство. Вони вимагали грошей у "ПриватБанку", які вони завжди отримували, оскільки були власниками, а потім переказували ці гроші через широку мережу компаній, щоб "ретельно замаскувати їхнє походження, джерело, власників та контрольованість", як заявляє Міністерство юстиції.

Експерти висловлюють все більшу стурбованість тим, що американська нерухомість, включаючи фабрики та споруди, важливі для американської промисловості, стала магнітом для іноземних грошей, зокрема тих, що надійшли від злочинної діяльності за кордоном.

Серед придбань Коломойського та Боголюбова, як заявляє Міністерство юстиції, були понад 5 млн квадратних футів (понад 1,524 млн квадратних метрів — ред) комерційної нерухомості в Огайо, металургійні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виготовлення мобільних телефонів в штаті Іллінойс та комерційна нерухомість в Техасі. Скарги на конфіскацію стосувалися близько 19,5 акрів (78913,7 метрів — ред.) офісного парку в Далласі та будівлі PNC Plaza у Луїсвіллі.

Майкл Дж. Салліван, адвокат Коломойського, заявив в електронному листі: "Коломойський категорично заперечує звинувачення в скаргах, поданих Міністерством юстиції".

Звинувачення [Мін’юсту], які не є кримінальними, схожі на звинувачення в цивільному позові, поданому банком ["ПриватБанк"] у суді Делаверу.

Адвокат Боголюбова не відповів на електронний лист із запитом про коментар.

Прокуратура США в Клівленді давно веде кримінальне розслідування стосовно Коломойського щодо можливого відмивання грошей. У рамках цієї справи ФБР здійснило рейд на офіс Optima Management Group в центрі Клівленда у вівторок, а також на інший офіс Optima в будівлі Південно-Східного фінансового центру в Майамі.

У судових документах [оприлюднених] у четвер Міністерство юстиції стверджувало, що двоє ділових партнерів Коломойського та Боголюбова — Мордехай Корф та Уріель Лабер — допомагали у придбанні та керували майном олігархів у США, яке часто носить певну версію назви "Optima" (йдеться про групу компаній у складі Optima Management Group, перше слово у назві яких часто буває "Optima", наприклад, "Optima Ventures" — ред.).

У один момент Optima Ventures стала "найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді", використовуючи викрадені кошти для придбання великих офісних будівель у центрі міста та готелю, як заявляє Міністерство юстиції.

Минулого року Марк Касовіц, юрист у Нью-Йорку, який також представляє Трампа, почав представляти двох чоловіків у справі в Делавері. Він не одразу відповів на прохання про коментар.

Під час президентства останнього президента України Петра Порошенка уряд націоналізував "ПриватБанк", стверджуючи, що Коломойський та один з його ділових партнерів обманули банк на мільярди доларів. Коломойський спростував ці звинувачення, але переїхав з Києва до Ізраїлю, де він також має громадянство. Він зберіг політичну владу в Україні завдяки власним бізнес-холдингам, до яких належить і велика українська телевізійна станція.

Коломойського розглядають як союзника Зеленського, який до обрання був актором, знявшись у комедійному шоу, що виходило в ефір у мережі Коломойського. Обрання Зеленського вважалося благом для Коломойського, особливо після того, як новий президент поставив особистого адвоката Коломойського на чолі своєї адміністрації (йдеться про Андрія Богдана, який обіймав посаду голови Офісу Зеленського до лютого поточного року — ред.). Деякі в США підозрювали про зв’язки Зеленського з магнатом, та думали, що це суперечить обіцянкам Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформ.

Однак відтоді Зеленський не підтримує повернення контролю над "ПриватБанком" олігарху, і він звільнив цього головного помічника (Богдана з посади голову ОПУ — ред.). З усім тим, Коломойському було достатньо комфортно з нинішнім керівництвом України, щоб він повернувся із самовигнання в Тель-Авів і знову базувався в Києві, де підтримує зв’язки з членами президентської адміністрації.

Навесні 2019 року, коли особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані взявся за місію змусити Зеленського надати допомогу Трампу, відкривши політично вмотивовані справи щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина, сподвижники Джуліані зустрілися з Коломойським, щоб просити його влаштувати для колишнього мера Нью-Йорка (для Джуліані — ред.) зустріч зі висхідним політиком.

Сподвижники Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман зустрілися з Коломойським у квітні 2019 року в Тель-Авіві, і, за всіма відомостями, це пройшло непогано.

Після зустрічі двоє керівників бізнесу у Флориді звинуватили Коломойського у фізичних погрозах та подали проти нього позов в Україні. Парнас і Фруман, які допомагали Джуліані в його "проєкті Україна", були звинувачені у порушеннях фінансування передвиборчої кампанії минулого року. Вони заперечували всі звинувачення.

Джуліані заявив, що надавав Парнасу та Фруману юридичні поради для їхньої боротьби проти Коломойського. Він також неодноразово писав у Twitter про своє невдоволення Коломойським у травні 2019 року? саме тоді, коли він тиснув на Зеленського, щоб той допоміг Трампу із розслідування проти Байдена. Одного разу він поскаржився, що Зеленського консультували "представники Коломойського та вороги президента Трампа".

Адвокат Коломойського повідомив The Washington Post, що під час зустрічі Парнас та Фруман заявили, що вони можуть змусити вищих посадових осіб США, зокрема, віцепрезидента [Майка] Пенса та міністра енергетики Ріка Перрі (пішов з посади у грудні 2019 року — ред.) приїхати в Україну під час інавгурації Зеленського у травні 2019 року, якщо Коломойський заплатить їм кілька сотень тисяч доларів.

Коломойський не заплатив гроші, натомість викинув двох чоловіків зі свого кабінету, як повідомив його адвокат. Адвокат Брюс Маркс сказав The Post, що Коломойський в той час казав друзям: "Це закінчиться поганим скандалом".