Найманці РФ з початку доби тричі порушували режим тиші, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 7 серпня, станом на 12.00, захисники України вже зафіксували три порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 01.40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського.

Після 02.05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували наші мужні оборонці поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки.

О 07.25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокаційний ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого смт Гольмівський.

За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.