Найманці РФ з початку доби тричі порушували режим тиші, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, 7 серпня, станом на 12.00, захисники України вже зафіксували три порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З 01.40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського.

Після 02.05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували наші мужні оборонці поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки.

О 07.25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокаційний ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого смт Гольмівський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем

За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.

Міноборони (7676) обстріл (30965) Донбас (22366)
почему нет потерь среди кацапоидов, нарушивших перемирие? буданов только входит в должность?
показати весь коментар
07.08.2020 13:12 Відповісти
уже из агс это не обстрел, дальше что из танка не обстрел
показати весь коментар
07.08.2020 13:20 Відповісти
странно ... шмаркля клялся, что сегодня ни одного выстрела ... опять брехав ...
показати весь коментар
07.08.2020 13:27 Відповісти
Опять тишину нарушали?
показати весь коментар
07.08.2020 15:07 Відповісти
Невже ці серливі брехуни не розуміють, якими жалюгідними нікчемами вони виглядають збоку?
показати весь коментар
07.08.2020 17:45 Відповісти
 
 