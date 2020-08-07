Найманці РФ з початку доби тричі порушували режим тиші, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, 7 серпня, станом на 12.00, захисники України вже зафіксували три порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З 01.40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського.
Після 02.05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували наші мужні оборонці поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки.
О 07.25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокаційний ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого смт Гольмівський.
За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.
