Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем

Президент України Володимир Зеленський знову зауважує, що Україна цілковито дотримується режиму тиші на Донбасі, а моральний дух військовослужбовців на хорошому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в п'ятницю в Мар'їнці.

"Уже другий день ми їздимо, щоб подивитися на стан наших військовослужбовців уздовж всієї контактної лінії. Проїхали понад 100 км. Їли з хлопцями, ночували. Щоб зрозуміти, поспілкуватися, як все контролюється. Дійсно дотримується режим тиші, моральний дух, з нашого боку все під контролем", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські військовослужбовці - справжні герої, і українці можуть відчувати себе в безпеці, а держава повинна зробити все для збереження життя військовослужбовців.

"Ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна армія!", - сказав президент.

Також дивіться: Зеленський прямо на передовій нагородив годинником морпіха 503-го батальйону Миколу Ставицького. ФОТОрепортаж