УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8256 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 584 92

Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем

Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем

Президент України Володимир Зеленський знову зауважує, що Україна цілковито дотримується режиму тиші на Донбасі, а моральний дух військовослужбовців на хорошому рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив на брифінгу в п'ятницю в Мар'їнці.

"Уже другий день ми їздимо, щоб подивитися на стан наших військовослужбовців уздовж всієї контактної лінії. Проїхали понад 100 км. Їли з хлопцями, ночували. Щоб зрозуміти, поспілкуватися, як все контролюється. Дійсно дотримується режим тиші, моральний дух, з нашого боку все під контролем", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські військовослужбовці - справжні герої, і українці можуть відчувати себе в безпеці, а держава повинна зробити все для збереження життя військовослужбовців.

"Ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна армія!", - сказав президент.

Також дивіться: Зеленський прямо на передовій нагородив годинником морпіха 503-го батальйону Миколу Ставицького. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Донбас (22366) перемир’я (1006) Мар’їнка (622)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Придурок. ***** нужно было ето маленькое перемирие чтобы разобраться с Беларашкой и Хабаровском. А потом он вернется к Украине. Так что все что вы сейчас делаете ето выполняете требование и план *****.
показати весь коментар
07.08.2020 13:20 Відповісти
+26
Вовчик, со стороны Минюста США то же все под контролем. 🥳
показати весь коментар
07.08.2020 13:17 Відповісти
+26
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 2181
показати весь коментар
07.08.2020 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
соблюдается моральный дух...вчера па Украине прошел дождь
показати весь коментар
07.08.2020 13:13 Відповісти
А чого воно не в білій футболці? Сцикотно?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
Какое же оно ничтожное. Противно смотреть. В пустой голове только "пиар и рейтинги". Тьфу на это чмо квартальное!
показати весь коментар
07.08.2020 18:57 Відповісти
Такое впечатление, что он еще и мухоморов подкушал...
показати весь коментар
07.08.2020 20:10 Відповісти
так чому такий правильний повертає у владу "янучар"?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
Этих янучар во власть нельзя возвращать ни в коем случае.
Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем - Цензор.НЕТ 9348
показати весь коментар
07.08.2020 13:15 Відповісти
Порох серед чужих. І йому сумно. Закрився від них (схрещені руки)
показати весь коментар
07.08.2020 13:27 Відповісти
30 років так і бовтався серед отих чужих - як то гівно в оплонці...
показати весь коментар
07.08.2020 13:43 Відповісти
«такую личную неприязнь я испытываю, что кушать не могу…»
показати весь коментар
07.08.2020 13:44 Відповісти
Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем - Цензор.НЕТ 3420
показати весь коментар
07.08.2020 13:16 Відповісти
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/181897_shoygu-i-ego-favoritki

Статья о буряте шойге и его фаворитках))))))))
сладострасный шельмец - убийца.
показати весь коментар
07.08.2020 13:17 Відповісти
Вовчик, со стороны Минюста США то же все под контролем. 🥳
показати весь коментар
07.08.2020 13:17 Відповісти
А с той стороны как?Ночевал,ел?
показати весь коментар
07.08.2020 13:18 Відповісти
Как хорошо что ЗЕ тщательно контролирует нашу сторону. Настоящий гавнокомандующий. А нашу землю, наши дома и наших людей когда будем освобождать?
показати весь коментар
07.08.2020 13:18 Відповісти
В чем суть контроля при безответных обстрелах?
показати весь коментар
07.08.2020 13:20 Відповісти
Да то не обстрелы, они же не системные, а так янелох видит глаз *****, на лугандоне! =)
показати весь коментар
07.08.2020 13:48 Відповісти
Придурок. ***** нужно было ето маленькое перемирие чтобы разобраться с Беларашкой и Хабаровском. А потом он вернется к Украине. Так что все что вы сейчас делаете ето выполняете требование и план *****.
показати весь коментар
07.08.2020 13:20 Відповісти
Ой тут один придурок, схожий на мародера, забороняє стріляти. Ну то ж, звичайно, фейк. Але дуже схожий.

Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 4804

https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IYhttps://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
показати весь коментар
07.08.2020 13:29 Відповісти
логічно.
перекинув війська на Білорусь.
показати весь коментар
07.08.2020 13:31 Відповісти
ни дня без брехни ... сегодня на 12 часов уже зафиксировали 3 обстрела, а у шмаркли-клоуна "кругом тишина" ...
"моральный дух бойцов" у него под контролем ... вы знаете ещё такого преза-дауна ????????
показати весь коментар
07.08.2020 13:20 Відповісти
гандон, нет слов
показати весь коментар
07.08.2020 13:21 Відповісти
https://censor.net/news/3212465/naemniki_rf_s_nachala_sutok_trijdy_narushali_rejim_tishiny_poter_net_minoborony

Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны
показати весь коментар
07.08.2020 13:22 Відповісти
07.08.20 13:10 Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны
07.08.20 13:11 Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем

Пхахахаха! За одну хвилину вже всьо путьом.
показати весь коментар
07.08.2020 13:22 Відповісти
см. ниже )))))
показати весь коментар
07.08.2020 13:23 Відповісти
**Зеленский в Марьинке: Режим тишины на Донбассе соблюдается, с нашей стороны все под контролем
** Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны


это как понять ???? кто прячет голову в песок как страус януковоща?
они между собой не могут договориться ...куда уж там с ихтамнетами...
показати весь коментар
07.08.2020 13:22 Відповісти
Урод, а сдругой стороны не наша земля?
показати весь коментар
07.08.2020 20:49 Відповісти
глубоко лизнул?
а что ты будешь лизать, когда случится то, что ВСЕГДА случалось при ВСЕХ предыдущих "перемириях" - когда опять появятся УБИТЫЕ наши солдаты?
показати весь коментар
07.08.2020 13:29 Відповісти
А кто начал эту войну?
показати весь коментар
07.08.2020 13:37 Відповісти
Разумеется я тебя, по себе не ровняю и ровнять не буду!
Ты же ничему научиться не можешь:
Уже сто раз КАЖДОЕ "перемирие" заканчивается нашими УБИТЫМИ!
А ты все никак этого понять не можешь, все на что-то надеешься и все в какое-то чудо веруешь.
Это как сто раз в темную подворотню суешься, получаешь по морде от гопников, лишаешься денег, сдачи не даешь и все надеешься, что им это НАДОЕСТ?
Или думаешь, что на сто-первый раз у них совесть проснеться?
показати весь коментар
07.08.2020 13:45 Відповісти
И ты думаешь, что на этом войне конец, если те стреляют, а наши молчат???
показати весь коментар
07.08.2020 17:51 Відповісти
Слыш,гусеница гребанная,незабудь крестик в ведомости за серебряники поставить.Тут порядочное общество собирается и ты многим рискуеш...
показати весь коментар
07.08.2020 23:21 Відповісти
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 1789
показати весь коментар
07.08.2020 13:27 Відповісти
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 9821
показати весь коментар
07.08.2020 13:32 Відповісти
Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны (ЦензорНет)
показати весь коментар
07.08.2020 13:27 Відповісти
статя на стрічці Цензора, нижче цієї - найманці тричі з початку доби порушували режим тиші:
- https://censor.net/news/3212465/naemniki_rf_s_nachala_sutok_trijdy_narushali_rejim_tishiny_poter_net_minoborony
показати весь коментар
07.08.2020 13:28 Відповісти
ішак, чючєло сцяне, з вашей сторони, це звідки-з крємля?
показати весь коментар
07.08.2020 13:28 Відповісти
Наемники РФ с начала суток трижды нарушали режим тишины, потерь нет, - Минобороны



Та ніхто тобі вже, Зеленський, не вірить!!!
показати весь коментар
07.08.2020 13:30 Відповісти
брехло оно и в Африке брехло.
показати весь коментар
07.08.2020 17:54 Відповісти
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 2181
показати весь коментар
07.08.2020 13:31 Відповісти
С нашей стороны "режим тишины" соблюдается, с "той стороны"- нет. Наши тяжелораненные бойцы, оказывается, "ждали режима тишины", чтобы их оттуда эвакуировали. Теперь каждый день их оттуда везут. Так, Зеля?
Повторяю для зебилов: они "были тяжело ранены 1-2 недели назад" и просто ждали. А чего бы им и не подождать? А какая разница?
показати весь коментар
07.08.2020 13:32 Відповісти
пляааа. под контролем. жди беды.
показати весь коментар
07.08.2020 13:33 Відповісти
Еще раз.Кто начал войну в Украине?
показати весь коментар
07.08.2020 13:46 Відповісти
воно скаже, що це був Петя.
показати весь коментар
07.08.2020 14:02 Відповісти
А это чудо хоть знает когда началась война и когда Петро пришел к власти?
показати весь коментар
07.08.2020 19:50 Відповісти
И это главнокомандующий слово только позорит съездил на передовую ждем неприятностей всадник апокалипсиса
показати весь коментар
07.08.2020 13:36 Відповісти
воно неадекватне? https://censor.net.ua/ua/news/3212465/nayimantsi_rf_z_pochatku_doby_trychi_porushuvaly_rejym_tyshi_vtrat_nemaye_minoborony
показати весь коментар
07.08.2020 13:37 Відповісти
Все в порядке
https://censor.net.ua/photo_news/3212471/sbu_zaderjala_v_tsentre_kieva_organizatora_kontrabandy_tyajelyh_narkotikov_iz_evropy_videofotoreportaj
показати весь коментар
07.08.2020 13:39 Відповісти
как это поможет вернуть Украине ее территории??? он сдает земли Украины.
показати весь коментар
07.08.2020 13:40 Відповісти
Він там був, щоб зазначити три (може п'ять) нових ділянок відведення.
показати весь коментар
08.08.2020 08:01 Відповісти
а точно ли он там фон мля как в Часовом Яру и сетку повесить можно везде
показати весь коментар
07.08.2020 13:40 Відповісти
идиот
показати весь коментар
07.08.2020 13:46 Відповісти
"сто-пятьсотое перемирие"
Это как сто-пятьсот раз в темную подворотню сунуться, получить в очередной раз по морде от гопников, лишиться денег, сдачи не дать и все надеяться, что им это НАДОЕСТ?
Или думать, что на сто-пятьсот-первый раз у них совесть проснется?

Гопникам надоест стрелять только тогда, когда на КАЖДЫЙ их обстрел будет прилетать ДЕСЯТЬ обстрелов В ОТВЕТ!!!
показати весь коментар
07.08.2020 13:48 Відповісти
3 нарушения не нарушения?
показати весь коментар
07.08.2020 13:54 Відповісти
так он это имеет в виду, что наши сидят мирно и не нарушают тишину, а что враг стреляет, ему по барабану.
показати весь коментар
07.08.2020 17:58 Відповісти
Это бред Володя ,какой на хер режим тишины при оккупированных территориях ,которые надо отвоёвывать ..и нечего пенять на минские соглашения ,давно надо закрыть Пэтю за то что он их подписал ибо это измена Родине и ничего другого ...
показати весь коментар
07.08.2020 13:56 Відповісти
Обсерается *****? "Пецю" срочно зарыть, иначе ходули постоянно в говне и плохо работают? =))))
показати весь коментар
07.08.2020 14:36 Відповісти
Мабуть в заголовку не там поставили кому.
показати весь коментар
07.08.2020 13:58 Відповісти
наша сторона не стріляє, а інша сторона собі дозволяє.
але зюзя запевняє, що режим тиші викону.ться.
показати весь коментар
07.08.2020 14:02 Відповісти
Хтось ще вірить Зеленському ?
Прошу відгукнутись
показати весь коментар
07.08.2020 14:01 Відповісти
Совпадение или нет, но при Петре, когда он бывал на линии разграничения, обстрелов тоже никогда не было!
показати весь коментар
07.08.2020 14:15 Відповісти
а когда уезжал начинались..
показати весь коментар
07.08.2020 14:29 Відповісти
Респект, у вас хорошая память
показати весь коментар
07.08.2020 14:35 Відповісти
Кацапчики, будут Минские соглашения пока выгребная яма-404, до дна не высохнет! Скоро и какать ни кто не будет в неё, НЕ ЧЕМ!
показати весь коментар
07.08.2020 14:46 Відповісти
https://twitter.com/babaikit
https://twitter.com/babaikit

Баба і кіт

@babaikit


Бубочка продовжує болісно шукати евфемізми для такого простого слова "раша"
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 3530
показати весь коментар
07.08.2020 14:04 Відповісти
Позор российской армии - 29-летняя ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 567
показати весь коментар
07.08.2020 14:38 Відповісти
Позор украинской армии - Верховный главнокомандующий 42-х летний "ЯНЕЛОХ"
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 6937
показати весь коментар
07.08.2020 14:39 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/lychnii-kontrol-zelenskoho-spetsnazu-prykazaly-ne-yskat-y-ne-zabyrat-tela-pohybshykh-y-ranenoho-byriukov-220229.html - уже всё харашо ???
показати весь коментар
07.08.2020 15:09 Відповісти
до какой степени отвратное Ничтожество!!!
показати весь коментар
07.08.2020 15:33 Відповісти
Ми знаємо, Вован, що у тебе усе під особистим контролем ... як завжди - брехня.
показати весь коментар
07.08.2020 15:37 Відповісти
Верховный уклонист , продолжает онанировать.
показати весь коментар
07.08.2020 17:21 Відповісти
пустые слова шута ничего не стоят..
показати весь коментар
07.08.2020 17:43 Відповісти
Дол....** пошел на ...й. Пора уже закопать это гавно в мести со всеми "новыми лицами"
показати весь коментар
07.08.2020 18:33 Відповісти
"с нашей стороны все под контролем"
Ага все, кроме нашей границы.
Было бы весело над этим поржать, когда бы не было так грустно...
показати весь коментар
07.08.2020 19:55 Відповісти
Діду, заспокойся. Тепер межа там де є. "Границу" верховний може і хоче посунути далі, можливо до адміністративної Донбасу, а може й далі. Те, що окуповане, вже не є наше, і нам його раша не поверне.
показати весь коментар
08.08.2020 08:09 Відповісти
Этот пиар в виду выборов отвратителен.
Еще недавно четыре дня погибал наш воин и оно не приехало и пальцем не пошевелило.
А теперь приехал попиарится на крови...Это ж насколько надо не иметь ни чести, ни совести. Это чтоже сейчас чувствуют родители погибшего?
показати весь коментар
07.08.2020 20:00 Відповісти
Блазень підганяє реальність під своє бажання...
показати весь коментар
07.08.2020 20:08 Відповісти
Так почему если мы полностью соблюдаем все требования и условия перемирия, " та сторона" ( которую все время боятся назвать ,2 и 3 армейские корпуса РФ) производит обстрелы и нарушения ежедневно и неоднократно. Ну и какие это правила соблюдения перемирия если их придерживается только одна сторона ( наша). Ну и что тут можно говорить, как смотреть в глаза солдат. позорище одним словом 12 дней с начала перемирия, а нарушения одно за другим.. или оккупант все еще не " донес" до своих бандформирований приказ о перемирии. Что тут сказать," главнокомандующий , который не лох" приближается стремительно к уровню плинтуса. ( а может поребрика)
показати весь коментар
07.08.2020 20:25 Відповісти
Демаркація кордону на коли намічається?
показати весь коментар
07.08.2020 20:49 Відповісти
Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству вложенного личного труда: бродягам и тунеядцам всегда бывало чуждо чувство родины!

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9B.%20%D0%9C.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Л. М. Леонов
показати весь коментар
07.08.2020 20:52 Відповісти
"Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак призвал отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, от обстрелов"

Чего только не придумают зеленые твари в генеральских мундирах ...
показати весь коментар
07.08.2020 21:50 Відповісти
Пятый президент Украины, лидер партии «ЕС» https://replyua.net/people/1833-prezident-poroshenko-put-k-vlasti.html Петр Порошенко с женой снова посетили Главный военный клинический госпиталь. Супруги Порошенко уже традиционно приехали не с пустыми руками
Кстати, Зеленский и его жена после своего избрания, еще никогда не были в госпиталях у раненых https://replyua.net/politika/218315-yusupova-zelenskiy-i-ego-zhena-posle-svoego-izbraniya-esche-nikogda-ne-byli-v-gospitalyah-u-ranenyh-poroshenko-snova-priehal.html
показати весь коментар
07.08.2020 21:51 Відповісти
цікаво це щелене чмо отримає хоч один позитивний комент???
показати весь коментар
07.08.2020 22:01 Відповісти
Так ведь только выше было сообщение, что только с утра наёмники нарушили 3 раза режим тишины. Или презу это не докладывают и он продолжает жить в вывуманном им самим мире?
показати весь коментар
07.08.2020 22:18 Відповісти
задрот квартальний, що ти ***** там контролюєш?
показати весь коментар
07.08.2020 23:19 Відповісти
Касир в супермаркеті пакети рідше пропонує, ніж зе вживає " під контролем".
показати весь коментар
07.08.2020 23:46 Відповісти
Справжній режим тиши, після якого наступить мир...
Зеленський у Мар'їнці: Режим тиші на Донбасі дотримується, з нашого боку все під контролем - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
08.08.2020 02:53 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-mozhe-shche-raz-putinu-v-ochi-zazyrnuty-rosiiski-okupanty-pid-chas-peremyria-ryiut-transhei-i-nablyzhaiutsia-vprytul-do-pozytsii-zsu-zakhysnykam-ukrainy-protydiiaty-zaboroneno-338735.html Може, ще раз Путіну в очі зазирнути? Російські окупанти під час перемир'я риють траншеї і наближаються впритул до позицій ЗСУ. Захисникам України протидіяти заборонено
"Гібриди" Путіна копають нові траншеї і наближаються впритул до позицій бійців ЗСУ під час перемир'я. Відповідну інформацію 1 серпня оприлюднив морпіх, який зараз воює на південному напрямку, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України з посиланням на InfoResist. "Сепари в Зайцево копають нові позиції й просуваються впритул до наших, реакції з боку командирів нуль! Спостерігайте!", - написав боєць.
показати весь коментар
08.08.2020 08:26 Відповісти
зелень шо полный адиет или шлангом прикидывается?
показати весь коментар
08.08.2020 09:25 Відповісти
 
 