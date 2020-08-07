Під час режиму припинення вогню на Донбасі найманці РФ проводять бойову підготовку, - розвідка
В умовах режиму припинення вогню командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ проводить бойову підготовку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.
Зокрема, з початку поточного тижня противником проведено командно-штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами та розвідниками.
Водночас, за інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначались об’єкти, які розташовані на підконтрольній Україні території в Донецькій та Луганській областях.
мабудь одні бухають а інші читають Кобзаря...