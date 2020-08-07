УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8256 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 347 6

Під час режиму припинення вогню на Донбасі найманці РФ проводять бойову підготовку, - розвідка

Під час режиму припинення вогню на Донбасі найманці РФ проводять бойову підготовку, - розвідка

В умовах режиму припинення вогню командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ проводить бойову підготовку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це свідчать дані Головного управління розвідки.

Зокрема, з початку поточного тижня противником проведено командно-штабні тренування з управління військами, тактичні навчання з артилерійськими підрозділами, двосторонні ротні тактичні навчання, збори зі снайперами та розвідниками.

Водночас, за інформацією ГУР Міноборони України, для тренування чергових артилерійських розрахунків цілями визначались об’єкти, які розташовані на підконтрольній Україні території в Донецькій та Луганській областях.

Також читайте: Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

Автор: 

Міноборони (7676) розвідка (3925) Донбас (22366) найманці рф (2076)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а наші в цей час що?

мабудь одні бухають а інші читають Кобзаря...
показати весь коментар
07.08.2020 13:35 Відповісти
Ребятам из разведки - не светитесь в данный момент. Ведь по договоренности о прекращении огня, разведка запрещена и наши выродки отправят вас под статью!!
показати весь коментар
07.08.2020 13:38 Відповісти
По серой зоне лазить нельзя и дронов запускать. А так все стороны разнюхивают, что там в тылу происходит.
показати весь коментар
07.08.2020 13:42 Відповісти
И то добре.
показати весь коментар
07.08.2020 13:48 Відповісти
Готуються до виборів, що мають бути в осені.
показати весь коментар
07.08.2020 14:11 Відповісти
Не спать! Смотреть в оба!
показати весь коментар
07.08.2020 19:34 Відповісти
 
 