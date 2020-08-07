Оновлений список карантинних зон України: Харків перейшов у "червону зону", а Тернопіль - у "зелену". КАРТА

Луцьк і Тернопіль були вилучені із "червоної зони" карантину, а Харків, навпаки, перейшов у "червону зону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать оновлені дані з інтерактивної карти поділу України на карантинні зони.

Таким чином, у "червону зону" увійшов Харків, Костопільський район Рівненської області та Кіцманський район Чернівецької області.

До "помаранчевої зони" увійшов Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський і Пустомитівський райони Львівської області.

У "жовту зону" увійшли Прилуки та Ніжин Чернігівської області. Водночас вилучили із зони Хмельницький, Вінницю і Новоград-Волинський.

Київ, як і раніше, перебуває в "зеленій зоні", як і інші міста і регіони України.

