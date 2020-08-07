Чоловік напідпитку влаштував стрілянину по сусідах у Сумах, є поранений, - поліція

У Сумах поліція затримала чоловіка, який стріляв по сусідах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Подія сталася о 21-20, на одній з вулиць обласного центру. Як встановили викликані працівники поліції, 55-річний місцевий житель спричинив одному з жителів сусіднього будинку кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці затримали стрільця в порядку ст. 208 КПК України та розпочали кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про шум у дворі сусідньої багатоповерхівки і схожі на постріли різкі звуки в поліцію повідомив житель Сум.

На місці події оперативники і слідчі застали кількох чоловіків, у одного з яких було поранення в живіт.

Як встановили правоохоронці, мав місце конфлікт між жителями сусідніх будинків: 55-річним громадянином з одного боку та кількома чоловіками, що у дворі будинку займались ремонтом автівок, з іншого.

Спочатку нетверезий чоловік, вийшовши на звук автомобільного двигуна, зажадав припинити шум, що заважав йому відпочивати. А коли у відповідь почув лайку та пораду проспатися, не знайшов нічого кращого, як скористатися своїм пістолетом травматичної дії.

Унаслідок стрілянини по людях чоловіка напідпитку 42-річний сумчанин дістав непроникне вогнепальне поранення живота та грудної клітини. І, в свою чергу, завдав стрілку кілька ударів, в результаті яких викликані на місце події медики діагностували у нього політравму, закритий перелом правої руки і закриту черепно-мозкову травму. В результаті обидва учасники конфлікту були госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

Наразі "стрілець" затриманий в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, споряджений патронами з гумовими кулями. Вже встановлено, що спецзасіб належить затриманому, і в чоловіка є всі необхідні дозволи та документи.

Слідчі кваліфікували його дії за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають слідчі дії.