Чоловік напідпитку влаштував стрілянину по сусідах у Сумах, є поранений, - поліція

У Сумах поліція затримала чоловіка, який стріляв по сусідах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

"Подія сталася о 21-20, на одній з вулиць обласного центру. Як встановили викликані працівники поліції, 55-річний місцевий житель спричинив одному з жителів сусіднього будинку кілька вогнепальних поранень. Правоохоронці затримали стрільця в порядку ст. 208 КПК України та розпочали кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що про шум у дворі сусідньої багатоповерхівки і схожі на постріли різкі звуки в поліцію повідомив житель Сум.

На місці події оперативники і слідчі застали кількох чоловіків, у одного з яких було поранення в живіт.

Як встановили правоохоронці, мав місце конфлікт між жителями сусідніх будинків: 55-річним громадянином з одного боку та кількома чоловіками, що у дворі будинку займались ремонтом автівок, з іншого.

Спочатку нетверезий чоловік, вийшовши на звук автомобільного двигуна, зажадав припинити шум, що заважав йому відпочивати. А коли у відповідь почув лайку та пораду проспатися, не знайшов нічого кращого, як скористатися своїм пістолетом травматичної дії.

Унаслідок стрілянини по людях чоловіка напідпитку 42-річний сумчанин дістав непроникне вогнепальне поранення живота та грудної клітини. І, в свою чергу, завдав стрілку кілька ударів, в результаті яких викликані на місце події медики діагностували у нього політравму, закритий перелом правої руки і закриту черепно-мозкову травму. В результаті обидва учасники конфлікту були госпіталізовані в лікарню для надання медичної допомоги.

Наразі "стрілець" затриманий в порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, споряджений патронами з гумовими кулями. Вже встановлено, що спецзасіб належить затриманому, і в чоловіка є всі необхідні дозволи та документи.

Слідчі кваліфікували його дії за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають слідчі дії.

затримання (4379) Нацполіція (15498) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) стрілянина (1833) Суми (996)
+4
Правильно задержали) Открытие охоты завтра))))
07.08.2020 14:08 Відповісти
+3
А в Молдові такого не має...
07.08.2020 14:06 Відповісти
+2
Сафарі.
07.08.2020 14:02 Відповісти
Сафарі.
07.08.2020 14:02 Відповісти
дайте уже наконец нашему мудраму нариду огнестрельное оружие - сразу станет мирно и приятно жить в украинских городах сразу преступность упадёт, зарплата вырастет, вырастет культура и уважение у нарида одного к другому
07.08.2020 16:48 Відповісти
А в Молдові такого не має...
07.08.2020 14:06 Відповісти
Правильно задержали) Открытие охоты завтра))))
07.08.2020 14:08 Відповісти
В больничке в одной палате на соседних койках......
07.08.2020 14:11 Відповісти
Так обоюдка же) во дворе нельзя ремонтировать машины нарушение правил благоустройства
07.08.2020 14:18 Відповісти
Когда уже на нетравматы переведут?
07.08.2020 14:20 Відповісти
як тільки легалізують!
07.08.2020 14:56 Відповісти
А будет итереснее или веселее?
07.08.2020 15:07 Відповісти
і те і інше, а головне скоріше. Скоріше суспільство буде позбавлятись довбо.бів.
07.08.2020 15:10 Відповісти
довбо.би захватят с собой процентов 50 случайных прохожих! и не сомневайтесь
07.08.2020 16:49 Відповісти
Справедливості ради потрібно сказати, що автомобільні стоянки в дворах створюють масу незручностей для мешканців. Це загазованість , захаращеність дворів, шум двигунів, який особливо чутний зранку і ввечері. У моєму дворі деякі обдаровані прогрівають говнодратдулєти о 6-й - 7-й ранку по 15 - 20 хвилин, шум дуже сильний. Хоча інциндент трапився до 22 години, тобто водій формально не порушував законодавство про тишу. А взагалі дикунство...
07.08.2020 14:22 Відповісти
В некоторых дворах утром загазованность превышает ПДК в 10-12 раз.
А это +аллергии, раковые заболевания ...
07.08.2020 14:33 Відповісти
Ви собі і не уявляєте скільки незручностей власникам авто створюють мешканці, яких їх не мають
07.08.2020 14:58 Відповісти
Аваков, это уже не смешно....
07.08.2020 14:23 Відповісти
А что, гранаты у стрелка не было?
07.08.2020 14:38 Відповісти
Мозгов у него не было. Можно было просто ночью аккуратно положить кирпич на лобовое с запиской.
07.08.2020 14:47 Відповісти
Этот подвыпивший мужчина какой-то лох из прошлой жизни. Современный подвыпивший мужчина при конфликте с соседями сразу бросает гранату.
07.08.2020 14:46 Відповісти
Круг лиц, которым можно выдавать разрешение на "резинострел" очень ограничен. Сколько можно морочить голову о том, что оружие легально? Может полиция раздает разрешения направо и налево? А что касается повсеместного владения короткостволом, так использовать его все равно нельзя. Лучше бы мужик вышел с кувалдой или ломом.
07.08.2020 17:02 Відповісти
Кто же он, депутат, судья или прокурор? Возможно, журналист, но это вряд ли...
07.08.2020 17:05 Відповісти
 
 