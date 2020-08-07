УКР
Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.

"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин. Проведено обмін думками у зв'язку з нещодавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян. Висловлено впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що російська сторона зацікавлена ​​в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів у спокійній обстановці.

Дивіться також: У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про екстрадицію бойовиків ПВК Вагнера: Україна має довести вину цих людей

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24830) росія (67862) ПВК Вагнер (1547)
+30
фсё!
кина не будет...
07.08.2020 14:23
07.08.2020 14:23 Відповісти
+15
Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания - Цензор.НЕТ 453
07.08.2020 14:25
07.08.2020 14:25 Відповісти
+13
ЄЄЄЄ, мацька, а как же передать диверсантов Украине?
07.08.2020 14:23
07.08.2020 14:23 Відповісти
фсё!
кина не будет...
07.08.2020 14:23
07.08.2020 14:23 Відповісти
Там у ***** такие компроматы на батьку имеются шо мама нигорюй: от встречь с проститутками до зачатия Коленьки
07.08.2020 14:24
07.08.2020 14:24 Відповісти
Настоящий папа Коленьки хутин?
07.08.2020 14:26
07.08.2020 14:26 Відповісти
У ***** вагон компромату на всіх політиків. На тому і тримається.
07.08.2020 14:27
07.08.2020 14:27 Відповісти
Уверен у бацьки на пуйла компромата не меньше еще со времен когда плешивый чемоданы таскал, а усатый страной руководил и с высшими чинами бывшего совка по баням бухал))
08.08.2020 12:07
08.08.2020 12:07 Відповісти
Вот и сказочке конец , про «крутого « обделавшегося бацьку
07.08.2020 14:40
07.08.2020 14:40 Відповісти
Тільки упоротий міг надіятись що Лука піде проти х@йла.... і весь цей цирк для довбнів і утримання Луки на посту
07.08.2020 16:03
07.08.2020 16:03 Відповісти
не хочеться Вас дуже засмучувати... але деякі (скромненько так скажу))) з булавою)))) дуже в це вірили...та чому "вірили" - ще сподіваються )))) за своєю пихою... не розуміючи суті "двуликого" Луки на шпагаті ))))
07.08.2020 16:07
07.08.2020 16:07 Відповісти
ЄЄЄЄ, мацька, а как же передать диверсантов Украине?
07.08.2020 14:23
07.08.2020 14:23 Відповісти
А ты верил в сказки особенно после того как Лука плюнул в лицо Пороху когда от него потребовали отдать Гриба и других украинских людей?
07.08.2020 14:30
07.08.2020 14:30 Відповісти
Но он же обещалъ
07.08.2020 14:33
07.08.2020 14:33 Відповісти
ну, как бы: "обещать, не значит жениться"
07.08.2020 15:17
07.08.2020 15:17 Відповісти
неспроста с сегодняшнего утра на эрэфийских каналах крутят новость о том, что засылка этих вагнеровцев это операция сбу и ссо.
07.08.2020 15:11
07.08.2020 15:11 Відповісти
Кто ещё хочет стать вагнеровцем?)
07.08.2020 14:23
07.08.2020 14:23 Відповісти
- Володя, спасибо за то что одолжил своих вагнеровцев, забирай обратно.
07.08.2020 14:25
07.08.2020 14:25 Відповісти
Бубачка спіймав облизня.
07.08.2020 14:25
07.08.2020 14:25 Відповісти
Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания - Цензор.НЕТ 453
07.08.2020 14:25
07.08.2020 14:25 Відповісти
07.08.2020 14:57
07.08.2020 14:57 Відповісти
"- ах, да. просто со спины его сразу не узнал" ))
07.08.2020 16:09
07.08.2020 16:09 Відповісти
дырку от бублика а не Шарапова!
07.08.2020 14:25
07.08.2020 14:25 Відповісти
***** и ***** Jr. обудили,как вернуть уродов на расею
07.08.2020 14:26
07.08.2020 14:26 Відповісти
лукашенко,навіть в рф путіну вже не довіряють: https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 2 часа назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16841 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16841
🧨📈 Начало августа 2020 ознаменовалось резким ростом уровня личного протеста. За месяц он поднялся на 7%, с 24 до 31% (по данным ФОМ). Обращает на себя внимание тот факт, что число тех, кто https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert не доверяет Путину (32%) практически совпадает с числом тех (31%), кто лично готов принять участие в митингах, демонстрациях и акциях протеста. Ситуация в стране накаляется. Каждый третий гражданин России готов выйти с протестом на улицу.
07.08.2020 14:27
07.08.2020 14:27 Відповісти
Вот и все. А собаченке ЗЕ, которое надеялось что его воспринимают всерьез за покорность, дали все дружно под жопу и завтра дадут новое домашнее задание типа отвода войск и привилегий для росийских окупантов
07.08.2020 14:28
07.08.2020 14:28 Відповісти
"в духе взаимопонимания" - це бацька блоуджобне і відпустить бойовиків додому ще й компенсацію дадуть?
07.08.2020 14:28
07.08.2020 14:28 Відповісти
а как же выдача в Украину?
07.08.2020 14:29
07.08.2020 14:29 Відповісти
так генпрокурорша ж тормозила-опоздала с запросом )))
и потом... некоторые подумали, что без этого геморроя им лучше на кресле-троне усидится )))
07.08.2020 14:59
07.08.2020 14:59 Відповісти
забздів бульба...
07.08.2020 14:32
07.08.2020 14:32 Відповісти
Какая интересная ситуация, ЧВК Вагнер называют частной организацией. При етом освобождение росийких террористов-вагнеровцев занимаются на самом высоком уровне. Сколько вы все уже будете плясать под дудку кремля? Когда уже будете называть все своими именами, росийскими террористами, росийской армией и тд. А не зелеными человечками или *ЧВК вагнер*
07.08.2020 14:34
07.08.2020 14:34 Відповісти
ну и где те зебобики которые мечтали " сейчас Венедиктова как суетнется " ? усе поздно суетиться
07.08.2020 14:35
07.08.2020 14:35 Відповісти
Венедиктова гооооораздо умнее чем ты думаешь! Оно ж "милые бранятся только тешаться"...
07.08.2020 14:42
07.08.2020 14:42 Відповісти
так я ее интеллект и не оспариваю . мразь она редкая . это да . но не дура
07.08.2020 14:56
07.08.2020 14:56 Відповісти
+
07.08.2020 15:12
07.08.2020 15:12 Відповісти
Зря Лука надеется стать другом *****. У ***** нет друзей, только временные покорные союзники. Могу поспорить что Лука в очень скором времени отправится к дидам. ***** от него уже устал.
07.08.2020 14:37
07.08.2020 14:37 Відповісти
Шмаркля вже оголосив офіційний візит. А тут знову розвели.
07.08.2020 14:38
07.08.2020 14:38 Відповісти
"володя - хороший. мне его жаль ..." лукашенко
07.08.2020 15:27
07.08.2020 15:27 Відповісти
Таке враження,що прочитав передовицю газети "правда" десь так за 1982 рік.Ну або подивився програму "врємя"...
07.08.2020 14:38
07.08.2020 14:38 Відповісти
Папка покаялся и был прощён...... Шавка!
07.08.2020 14:40
07.08.2020 14:40 Відповісти
Никто другова и не ожидал от губернатора беларусской области.....
07.08.2020 14:41
07.08.2020 14:41 Відповісти
Иначе закроют нефть и газ.Тогда-точно Ростов.
07.08.2020 14:46
07.08.2020 14:46 Відповісти
Ну, а Україна вже напевно десять запитів послала на видачу. Ага? )))
07.08.2020 14:44
07.08.2020 14:44 Відповісти
Ясен пень-бандит,бандита поймет.
07.08.2020 14:44
07.08.2020 14:44 Відповісти
А кто-то сомневался, что Лука не будет сильно кочевряжиться и пойдет на "мирные договоренности" с ******? Вертел он зе с его украинскими вагнеровцами, если на кону будущее "наследника", пусть и бастарда!
07.08.2020 14:47
07.08.2020 14:47 Відповісти
пабєділа дрюжба
07.08.2020 14:47
07.08.2020 14:47 Відповісти
Сбитые лётчики . Вопрос времени . Два правителя недоразвалившейся "империи" .
07.08.2020 14:48
07.08.2020 14:48 Відповісти
после интервью с гондоном лукашенко перестал существовать... он же маразматик... хотя и сберег экономику, в отличие от дебильных кравчукчи, чукмы, юща и пороха... правда, вырок продолжает их путь... или путь яныка?
07.08.2020 14:50
07.08.2020 14:50 Відповісти
...шо ужо Украине не нужно доказывать участие их в террористических действиях против Украины???
07.08.2020 14:59
07.08.2020 14:59 Відповісти
не нужно. эрэйийцы на своих сливных бачках доказывают, что бедных вагнеровцев втемную использовали сбу и ссо, сцелью рассорить два "братских" народа. делая тем самым бесплатную рекламу нашим спецслужбам .
07.08.2020 15:16
07.08.2020 15:16 Відповісти
Сдулся бульба?
07.08.2020 14:59
07.08.2020 14:59 Відповісти
"Лукашенко и Путин обсудили задержание боевиков ЧВК "Вангер": Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания."(с)

Може, йдеться про когось іншого?
Якихось "вангерів"?
07.08.2020 15:07
07.08.2020 15:07 Відповісти
1. фсё. слился бацька.
2. теперь понятно, почему с сегодняшнего утра на эрэфийских каналах крутят новость о том, что засылка этих вагнеровцев есть спецоперация сбу и ссо, с целью рассорить два "братских" народа.
07.08.2020 15:13
07.08.2020 15:13 Відповісти
Дух взаимопонимания - это кремлёвское зловонье и ничего более.
07.08.2020 15:19
07.08.2020 15:19 Відповісти
В переводе на простой язык: пэнис в анус всем запросам Украины.
07.08.2020 15:34
07.08.2020 15:34 Відповісти
Белорусская гнида попросил прощения у кремлёвской крысы, вымолил пощады, выклянчил посидеть живым ещё один срок на своём троне....
07.08.2020 15:46
07.08.2020 15:46 Відповісти
скорее кремлевская крыса просила освободить вагнеровцев для выполнения важной международной миссии . сдулся вова московский .

..
07.08.2020 20:32
07.08.2020 20:32 Відповісти
Так кто там прокацапский кандидат? Драчуны цензоровские,всё ещё дрочите на таракана?
07.08.2020 16:00
07.08.2020 16:00 Відповісти
Вот так, топите дальше за таракана, но это ещё не вся малая часть подлости продолжение будет, не сомневайтесь.
Там говорят на юге Беларуси дорогу широкую замандячили по два танка в колоне влезут, не дай Бог конечно, но у плешивого крыша может слететь окончательно в любой момент.
07.08.2020 16:05
07.08.2020 16:05 Відповісти
Бацька опять всех объе....горил ))))))
07.08.2020 16:10
07.08.2020 16:10 Відповісти
Тихановская обещала все дороги разрушить за полгода(даже ко мне на дачу).
07.08.2020 16:44
07.08.2020 16:44 Відповісти
Дача в Дроздах?
07.08.2020 16:47
07.08.2020 16:47 Відповісти
К вашей даче тоже.
07.08.2020 16:55
07.08.2020 16:55 Відповісти
Как всегда Литвин (из бывыших) свинтил с ответа.
Дача в Дроздах.
07.08.2020 17:13
07.08.2020 17:13 Відповісти
Все знают, моя дача на берегу Двины. Так что когда будете "отбирать и делить", учтите, там земля тяжелая, работать придется много.
07.08.2020 17:24
07.08.2020 17:24 Відповісти
Уже приготовился к отбору, не боись, работай, твоя дача никому не нужна.
Сил у тебя ещё много, небось в 45 на пенсию пошёл,культивируй .
А мне и своих 25 соток хватит, досталась от деда кулака, что коммисары в 37 к стене ставили за порядок и хозяйственность. И хочу заметить, ни один из старых из давно ушедших в мир иной жителей ни слова плохого о нём не сказал, а коммунякам НКВДешным мешал.
07.08.2020 17:43
07.08.2020 17:43 Відповісти
А дед у кого отобрал?
07.08.2020 17:49
07.08.2020 17:49 Відповісти
Почему отобрал? 25 соток это много? Работал человек.Хотя вам что то доказывать бесполезно, исходя из ваших постов вы или троль или из бывших.
Это ваша комуняцкая метода экспропреировать.
07.08.2020 17:58
07.08.2020 17:58 Відповісти
P/S Отобрал видимо у твоего деда, и выгнал его в Витебскую область.
07.08.2020 18:00
07.08.2020 18:00 Відповісти
Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння - Цензор.НЕТ 282Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння - Цензор.НЕТ 2536
07.08.2020 16:15
07.08.2020 16:15 Відповісти
Поменялись? Фюрер обманет! Своих заберет , а лучшего из картолеводов сольет в унитаз.
07.08.2020 16:30
07.08.2020 16:30 Відповісти
...ещё бы..Кто бы сомневался ,что "ху*ло" с "мудищевым"-лукой не договорится....Ведь это-"единое целое"...
07.08.2020 16:39
07.08.2020 16:39 Відповісти
Кхм, куда снова подевалась "секта святого Луки-защитника?". Не хочу казаться банальным и говорить "я же говорил"... Но, я же говорил
07.08.2020 16:51
07.08.2020 16:51 Відповісти
Судоржно меняют методички. Опять таракан прокатил, а какие были надежды.
07.08.2020 17:15
07.08.2020 17:15 Відповісти
Вообще, ерунда какая-то. Лукафронт сосредоточил все свои силы на Цензоре для чего? А на тут бае всего 3,5 идиота, зато лахты немеряно. Надеется в случае чего стать Президентом Украины? Так он и полгода не протянет
07.08.2020 17:31
07.08.2020 17:31 Відповісти
Зелеботы с пригожинскими лютовали . Очень хотели Сашу оставить в президентах .

..
07.08.2020 20:34
07.08.2020 20:34 Відповісти
они исправно стучат модераторам .

...
07.08.2020 20:30
07.08.2020 20:30 Відповісти
сдулся Вовка . бьет челобитную Луке , просит вызволить опричников . А изображал из себя важную такую моль .

..
07.08.2020 20:28
07.08.2020 20:28 Відповісти
Шльондри завжди домовляться
07.08.2020 22:07
07.08.2020 22:07 Відповісти
братских российско-белорусских отношений
еще одиннарот с кремлем
Источник: https://censor.net/n3212483
08.08.2020 01:04
08.08.2020 01:04 Відповісти
а тот его не поддержал на выборах
08.08.2020 01:06
08.08.2020 01:06 Відповісти
 
 