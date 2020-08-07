Лукашенко і Путін обговорили затримання бойовиків ПВК "Вангер": Висловлено впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння
Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кремля.
"Обговорено актуальні питання подальшого розвитку братерських російсько-білоруських відносин. Проведено обмін думками у зв'язку з нещодавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян. Висловлено впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів у спокійній обстановці.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
