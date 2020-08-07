За пів року кількість повідомлень про домашнє насильство в Україні зросла на 40%, - МВС

В Україні за перші пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень про домашнє насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Вона зазначила, що за перші шість місяців 2020 року в поліцію надійшло понад 101 тисячі повідомлень про домашнє насильство.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Попри це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію "102" щодо домашнього насильства в період карантину", - зазначила Павличенко.

За її словами, збільшення повідомлень про домашнє насильство пов'язане з тим, що люди стали більше знати і краще реагувати на прояви насильства.