740 9

За пів року кількість повідомлень про домашнє насильство в Україні зросла на 40%, - МВС

В Україні за перші пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень про домашнє насильство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Вона зазначила, що за перші шість місяців 2020 року в поліцію надійшло понад 101 тисячі повідомлень про домашнє насильство.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Попри це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію "102" щодо домашнього насильства в період карантину", - зазначила Павличенко.

За її словами, збільшення повідомлень про домашнє насильство пов'язане з тим, що люди стали більше знати і краще реагувати на прояви насильства.

Зачем Володя бьет Ленку? Вот объясните
07.08.2020 14:26 Відповісти
И это только заявлений!
07.08.2020 14:27 Відповісти
Карантин ...
07.08.2020 14:28 Відповісти
Во время карантина жесткого в соседний дом вызывали 5 раз милицию. Убийство на почве нехватка денег в семье. А они начинают сказки рассказывать.
07.08.2020 14:28 Відповісти
одичали в карантине ?
07.08.2020 14:28 Відповісти
А буде ще більше.Якщо знову закриють на карантин Україну.Та й карантин буде ще довшим.
07.08.2020 14:45 Відповісти
Нужно мента у кожну хату посадить...и с бюджета еще пару ярдов на это выделить..
07.08.2020 15:22 Відповісти
алкоши из-за карантина больше стали проводить время дома?
07.08.2020 16:37 Відповісти
Ніякі це не алкаші.
Це БЖ віджимають житло у колишніх.
Нещодавно набрав чинності закон, за яким можна віджати навіть житло, яке у повній власності колишнього.
07.08.2020 17:35 Відповісти
 
 