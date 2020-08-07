УКР
Новини Репресії в Білорусі
Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб

Центральний районний суд Мінська 7 серпня відправив під арешт на 10 діб звукооператора Кирила Галанова в адміністративній справі про дрібне хуліганство і непокору вимозі посадової особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

Суд ухвалив таке рішення наступного дня після того, як Галанов та інший звукооператор Владислав Соколовський увімкнули пісню "Перемен!" групи "Кіно" на концерті на підтримку влади, що проходив у Київському сквері в Мінську. Суд ухвалить рішення щодо Соколовського дещо пізніше.

Галанов заявив на суді, що хуліганством був сам концерт, організований владою.

"Я займався хуліганством, щойно прийшов на майданчик. І не від свого імені, а від імені організаторів - Палацу дітей та молоді. Весь цей концерт був хуліганством, і я визнаю вину, що брав участь у цьому", - сказав звукооператор.

Також читайте: "Для профілактичної розмови": в Мінську затримували главу передвиборчого штабу суперниці Лукашенка Тіхановської

Він зазначив, що людям, які прийшли на концерт, "безумовно" сподобалася пісня "Перемен!", оскільки вони "почали плескати, їм стало весело". Галанов наголосив на засіданні, що не чинив опору під час затримання. Адвокат Сергій Зікрацький, який представляв інтереси Галанова, має намір оскаржити рішення суду про арешт.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської - суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі. Тіхановська збиралася цього дня провести мітинг у парку Дружби народів, але скасувала його після того, як у тому ж місці без попереднього повідомлення організували захід на честь Дня залізничних військ. Тіхановська також хотіла відвідати захід у Київському сквері, але не прийшла, хоча перебувала неподалік цього місця.

Присутні в парку люди під час "Перемен!" скандували "Живе Білорусь!" і "Йди!". Виконання пісні зупинив чоловік у штатському, імовірно, співробітник КДБ, який висмикнув шнур із динаміка. Після того, що сталося, Кирила Галанова затримали, а Владислав Соколовський перестав виходити на зв'язок. Вранці 7 серпня стало відомо, що звукооператорів судитимуть.

Топ коментарі
+9
Грьобаний совок...
показати весь коментар
07.08.2020 15:16 Відповісти
+6
Большей части населения хотелось бы жить в Беларуси,но (к большому сожалению)мы живем в Белоруссии.Надеюсь, пока..
показати весь коментар
07.08.2020 15:38 Відповісти
+4
У мудреца спрашивают-
Сколько ещё нам ждать перемен?
- Если ждать, то долго)
показати весь коментар
07.08.2020 15:33 Відповісти
Лука-ла-ла-ла-ла!!!))))
показати весь коментар
07.08.2020 15:12 Відповісти
Не хер кацапский отстой включать!
показати весь коментар
07.08.2020 16:52 Відповісти
Да как этот подлец посмел то?
показати весь коментар
07.08.2020 15:14 Відповісти
Бацька Бяларусский полный ********!
показати весь коментар
07.08.2020 15:14 Відповісти
Грьобаний совок...
показати весь коментар
07.08.2020 15:16 Відповісти
10 суток перебор, а если котик дома голодный???
показати весь коментар
07.08.2020 15:19 Відповісти
у нас садят за рисунки, на которых изображена голова Зеленского с пулевым отверстием. по правде сказать, за такие рисунки садили и при Януковиче и при Порошенко, но ведь если разобраться, то это просто рисунок, который нарисовал художник, он так видит
показати весь коментар
07.08.2020 20:17 Відповісти
это уже не "совок" а фашизм!
показати весь коментар
08.08.2020 08:08 Відповісти
Революционер Беларуси . А как правильно ? Беларусь или Белоруссия ? . Так и так пишу . В обоих случаях встроенный редактор подчёркивает ошибку .
показати весь коментар
07.08.2020 15:17 Відповісти
Правильно Белоруссия! До Беларуси оно ещё не доросло!
показати весь коментар
07.08.2020 15:23 Відповісти
Выкиньте Вы его. Беларуси, конечно.
показати весь коментар
07.08.2020 15:23 Відповісти
Выкинуть "Цензор" ?
показати весь коментар
07.08.2020 15:26 Відповісти
Большей части населения хотелось бы жить в Беларуси,но (к большому сожалению)мы живем в Белоруссии.Надеюсь, пока..
показати весь коментар
07.08.2020 15:38 Відповісти
Не волнуйся, скоро в Союзном государстве жить будете.
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
В вашем городе нет брусчатки и покрышек?
показати весь коментар
07.08.2020 16:10 Відповісти
Потому что они ждуны В песне как поётся- мы ждём перемен , т е ждём , а не сами эти перемены делаем
показати весь коментар
07.08.2020 16:59 Відповісти
В Беларуси будет Майдан после выборов
показати весь коментар
07.08.2020 20:18 Відповісти
Ага аж два раза
показати весь коментар
07.08.2020 22:47 Відповісти
Все это есть ,конечно,но ,скорее всего Вы не очень представляете себе всю ситуацию ,которая происходит сейчас в Беларуси.(и да,я ничего не боюсь,но есть масса людей,которым нужен толчок )Давать советы и обсуждать легче всего.
показати весь коментар
07.08.2020 20:25 Відповісти
У цій пісні головним є те, що ми ЖДЬОМ пєрємєн.
показати весь коментар
07.08.2020 15:20 Відповісти
Какие ТАМ могут быть перемены? Там уже усе уссались....
показати весь коментар
07.08.2020 15:24 Відповісти
Надо было включить Борю Моисеева - Голубая луна".....
показати весь коментар
07.08.2020 15:30 Відповісти
У мудреца спрашивают-
Сколько ещё нам ждать перемен?
- Если ждать, то долго)
показати весь коментар
07.08.2020 15:33 Відповісти
так всё верно. На днях будет 30 лет (Гхосподи, уже 30 лет?!!) как Виктор отдал земле тело.
Так что хлопец просто напомнил про эту дату.
показати весь коментар
07.08.2020 15:34 Відповісти
ЦОЙ ЖИВ....
показати весь коментар
07.08.2020 15:35 Відповісти
В чем хулиганство то, или у них Цой под запретом, хотелось бы увидеть в законе где звукооператорам запрещено на празднике включать ту или иную песню.
показати весь коментар
07.08.2020 15:40 Відповісти
Выступал другой певец, а они сорвали его выступление. Вот представьте, вы вышли петь народную песню, а вам реп звукооператор ставит.
показати весь коментар
07.08.2020 15:48 Відповісти
Ой-ой, солодупу послушать не дали, чтож твориться. Идеологическая диверсия
Завтра тоже "кина не будет". Лепс с Красками даже денег не захотели, чтобы в этом г не измазаться
показати весь коментар
07.08.2020 16:56 Відповісти
то есть, если на митинге "Свободы" поставить "Господа офицеры" Газманова, Вы не станете возражать?
показати весь коментар
07.08.2020 16:09 Відповісти
У парня есть все шансы получить компенсацию в ЕСПЧ, 10 суток за неугодную власти песню это за гранью уже.
показати весь коментар
07.08.2020 15:44 Відповісти
да лучше блатной шансон, чем это преступное вольнодумство...
показати весь коментар
07.08.2020 16:01 Відповісти
Да уж, дожили беларусы - песня "Перемен!" Цоя уже под запретом.
Ну терпите дальше...
показати весь коментар
07.08.2020 16:07 Відповісти
****** банания Тараканостан упоротый.
Хотите перемен? Возьмите и выкиньте Таракана с трона, на котором он уже который десяток лет сидит незаконно. Если надо возьмите в руки оружие.
А то так и будете дальше в статусе оточкованных крепостных опетушенным раком бульбу сажать.
показати весь коментар
07.08.2020 16:19 Відповісти
Да здравстует СССР!
показати весь коментар
07.08.2020 16:32 Відповісти
Ждуны (
показати весь коментар
07.08.2020 17:00 Відповісти
Центральный районный суд Минска 7 августа отправил под арест на 10 суток звукооператора Кирилла Галанова по административному делу о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица. Источник: https://censor.net/n3212495

Головне пєрємєн, а в яку сторону, то вже діло десяте
показати весь коментар
07.08.2020 21:00 Відповісти
