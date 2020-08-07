Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб

Центральний районний суд Мінська 7 серпня відправив під арешт на 10 діб звукооператора Кирила Галанова в адміністративній справі про дрібне хуліганство і непокору вимозі посадової особи.

Суд ухвалив таке рішення наступного дня після того, як Галанов та інший звукооператор Владислав Соколовський увімкнули пісню "Перемен!" групи "Кіно" на концерті на підтримку влади, що проходив у Київському сквері в Мінську. Суд ухвалить рішення щодо Соколовського дещо пізніше.

Галанов заявив на суді, що хуліганством був сам концерт, організований владою.

"Я займався хуліганством, щойно прийшов на майданчик. І не від свого імені, а від імені організаторів - Палацу дітей та молоді. Весь цей концерт був хуліганством, і я визнаю вину, що брав участь у цьому", - сказав звукооператор.

Він зазначив, що людям, які прийшли на концерт, "безумовно" сподобалася пісня "Перемен!", оскільки вони "почали плескати, їм стало весело". Галанов наголосив на засіданні, що не чинив опору під час затримання. Адвокат Сергій Зікрацький, який представляв інтереси Галанова, має намір оскаржити рішення суду про арешт.

Нагадаємо, Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 серпня увімкнули пісню Віктора Цоя після того, як на концерт, організований владою, прийшли численні прихильники Світлани Тіхановської - суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі. Тіхановська збиралася цього дня провести мітинг у парку Дружби народів, але скасувала його після того, як у тому ж місці без попереднього повідомлення організували захід на честь Дня залізничних військ. Тіхановська також хотіла відвідати захід у Київському сквері, але не прийшла, хоча перебувала неподалік цього місця.

Присутні в парку люди під час "Перемен!" скандували "Живе Білорусь!" і "Йди!". Виконання пісні зупинив чоловік у штатському, імовірно, співробітник КДБ, який висмикнув шнур із динаміка. Після того, що сталося, Кирила Галанова затримали, а Владислав Соколовський перестав виходити на зв'язок. Вранці 7 серпня стало відомо, що звукооператорів судитимуть.