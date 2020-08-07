УКР
Систему харчування в армії робили дурнестійкою - вона працюватиме до моменту, поки її не заборонили, - волонтерка Петреня про заяву Зеленського

Нині Нова система впроваджена в 106 в/ч. Це охоплює трохи більше 55% за кількістю людей. У всіх інших в/ч як і раніше діє стара система харчування. Переводити на нову систему відмовляється Хомчак і Таран.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка, яка раніше працювала в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Тішуся, що та система харчування, яку ми вибудовували протягом попередніх 5 років, працює досі. Ми робили її дурнестійкою, і вона працюватиме до моменту поки її не заборонили. Що дуже ймовірно з наступного року. І у мене викликає подив, коли люди, які де-факто заборонили впровадження нової системи харчування в половині Армії, люди, які протягли через Постанову КМУ продовження харчування за старою системою, при цьому абсолютно корупційним шляхом (без торгів на майданчику Прозорро), вважають за можливе піаритися на роботі моєї Команди", - прокоменувала волонтерка заяву президента Володимира Зеленського про те, що годують наших воїнів "дуже потужно".

Читайте також: Зеленський: З воїнами іноді треба випити, що я і роблю

"Нагадую, зараз Нова система впроваджена в 106 в/ч. Це охоплює трохи більше 55% за кількістю людей. У всіх інших в/ч як і раніше діє стара система харчування. Переводити на нову систему відмовляється Хомчак і Таран. І ніяких інших причин не переводити всю армію на нову систему харчування, крім занесених конвертів від старих компаній-годувальників в певні кабінети, я не бачу. І це вже ухвалене рішення. Це ще раз доводить, наскільки вони всі неспроможні. Ні в чому. Просто люди, які вміють тільки ворушити язиком", - резюмувала Петреня.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців.

Також читайте: "Випадковий" захід Зеленського до магазину супроводжувала група телеоператорів і фотокорів. ФОТО

Раніше повідомлялося, що незважаючи на заяви про перехід всіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться.

Систему харчування в армії робили дурнестійкою - вона працюватиме до моменту, поки її не заборонили, - волонтерка Петреня про заяву Зеленського 01

Зебилы все равно считают что кормить чужую армию дешевле чем свою...
07.08.2020 15:23
Осел сказал что солдаты жируют и обжираются...и против такого дурака как осел защиты еще не придумали..
07.08.2020 15:24
При Петрі ще ввели.
А тепер завершилось. ВСЕ,
07.08.2020 15:24
Дуракоустойчивого выбрали .
07.08.2020 15:23
Зебилы все равно считают что кормить чужую армию дешевле чем свою...
07.08.2020 15:23
ничего вы не понимаете! это ж аутсорс! это как диджитализация, только в реале!
07.08.2020 15:25
Блин... как же вы достали оскорблением собственных соотечественников. Выборы прошли больше года назад. Люди сделали свой выбор. Хороший или плохой... СВОЙ ВЫБОР. Но вы сверхмудрые продолжаете оскорблять граждан свой страны. Не помогать, не наставлять, не бороться за страну, не бороться за правду, не искать способ, как вам кажется, исправить ошибки... А просто оскорблять Украинцев и их выбор. Фу....
07.08.2020 19:41
Ты себя сам оскорбил сожрав клоунское говно!
07.08.2020 21:08
Осел сказал что солдаты жируют и обжираются...и против такого дурака как осел защиты еще не придумали..
07.08.2020 15:24
При Петрі ще ввели.
А тепер завершилось. ВСЕ,
07.08.2020 15:24
Та 73,22% постарались.
07.08.2020 15:37
Не можно недооцінювати дурнів.
07.08.2020 15:24
а дурнів з ініціативою...або ще гірше при владі...- зовсім неприпустимо !
07.08.2020 15:26
Так уже отсунули, ОНО в Апппазиции!
показати весь коментар
ОНО может быть везде... а не там где Вам страшно )))
07.08.2020 15:48
То есть получается волонтёры занимаются ещё и армейским питанием, а Зелику, Тарану, Хомчаку и Данилову пох...й?
07.08.2020 15:24
На сколько помню они официально властью привлекались для ее разработки.
07.08.2020 15:32
скрепохрень, у тебя память как у гуппи
07.08.2020 15:36
А по существу есть что ответить? Или мозгов хватает только людей черным ртом обзывать?
07.08.2020 15:37
бац! 1:0 ))))
ляпнул на свою голову))) (удивлялся он)))) ))))
07.08.2020 15:25
Харчують дуже погано.
Багато скарг з фронту.
Зелі влаштували чергову показуху. Стіл накрили...серветочками прикрасили.
07.08.2020 15:25
"И я там был мёд-пиво пил...". Вернее ты была!
07.08.2020 15:27
Траву зелёной краской красили ?
07.08.2020 15:27
Теж може бути.
07.08.2020 15:28
мы их душим, душим, а они в прекрасной форме...
07.08.2020 15:26
Киевских СБУшников переодели. А те всегда в отличной форме, при любой власти.
07.08.2020 18:55
А это Петреня окуда знает? У нас как волонтёр так значит почтиБох!
07.08.2020 15:26
так такие Петрени с Порохом и Хунтой и делали Новую армию.

не ты же, навозник
показати весь коментар
Это ДА! Особенно эти трое "Петрени с Порохом и Хунтой"! Без них ну прямо никуда!
07.08.2020 15:43
без них перестали
07.08.2020 15:48
Жаль страну неудаёться построить дуракоустойчиваю...
07.08.2020 15:28
а кто это сделал ?

ах да, Мародер, Барыга и его министры из антинародной Хунты
вместе с антинародными волонтерами, конечно

а этот дурак ЗЕльоный теперь радуется что в армии есть чем закусить, когда выпьешь
07.08.2020 15:30
Такой шанс упустил мощно пожрать - аж четыре раза!
Мама Рима локти кусает - оказывается сына мог жрать на халяву...
07.08.2020 15:33
Воєнком дурак. В такі родини потрібно вміти повістки приносити
07.08.2020 15:45
Во вех комментариях к этой новости нет одного.
Без этого, скучно, пресно, вяло, не комфортно, рутинно.
Отсутствует конструктивная и убивающая критика, а также правильные шаги в направлении недопущения недопущений и нерешения решений.
Что это?
Отсутствие ГЛАВНОГО советника по точному пулемётному огню Игорка Л (Igor L).
07.08.2020 15:40
Ні дня не має, щоби Кловун не спалився на брехні...
Зеля, за що ти так ненавидиш Пецю? Тобі йолопе, якби не він не було би що видавати за власні здобутки!
07.08.2020 15:44
Я знаю за що! В 2014 році Пєцаперед виборами обіцяв завершити ато за "лічені години" і Зеля надіявся що повістку йому не пришлють!
07.08.2020 15:54
Хто така ця загадкова "волонтер Петреня"? І чому вона досі не генерал ? Невже хабалка Лєна Самбул нік змінила?
07.08.2020 15:45
Как знали, кто будет следующим преЗЕдентом...
07.08.2020 15:51
у нас очень моцный прЗЕдент
07.08.2020 15:53
і він не мандрує з ножицями по країні.....
07.08.2020 15:55
зато торчат из за спинки тарана и хомы ухи панталония героического полкувника такого же труса как вава
07.08.2020 16:50
Помню, приехал на стрыйский военный аэродром Кучма, посмотрел, недовольно сказал, что очень хорошо устроились. После, летунов расформировали, авиацию порезали, а аэродром разобрали на молекулы. Поэтому, такого рода заявления меня пугают.
07.08.2020 15:57
И скушно, и грустно...
07.08.2020 15:59
КПД усвоения пищи в каждом организме строго
индивидуально
одному такого количества достаточно ---
другому мало --- третьем много
вот будет минимум три мнения
служил при старом рационе питания /после трёх лет
студенческой жизни в другом городе от проживания /
всего хватало за. исключением
овощей и фруктов
лучше съел бы кусок жирного мяса чем сосиску
не лежавшую возле мяса
07.08.2020 16:04
Якщо ти дурень--то це на все життя. Біда тільки в тому,що таких дурнів більшість в країні і довести протилежне дуже важко. Але ж через цих тупих-- страждають і інші
07.08.2020 16:04
Уже меньше чем пол сосиски?
07.08.2020 16:33
"Это ещё раз доказывает насколько они все несостоятельны. Ни в чём. Просто люди, которые умеют только шевелить языком", - резюмировала Петреня." Источник: https://censor.net/n3212497

К сожалению, к моему великому сожалению, это не только украинский феномен, это феномен всемирный.
Понимаете, именно таких отбирают на роль "бубочек", "х*юбочек" и прочих популистких дурачков. Это не случайность, это результат тщательного отбора их хозяевами, которые любовно растят и "вытачивают буратин из полена" (Беня о "бубочке")
Критерии отбора следующие:
- помещанность на деньгах (то есть выбирают существ простых, незатейливых, которые все меряют на деньги и полагают, что в этом мире все продается и все покупается)
- умственная ограниченность (не понимают последствий своих поступков и потому будут готовы идти до конца, до собственной гибели, выполняя приказы хозяев)
- профессиональная непригодность, и потому всеми своими достижениями обязаны продвижению своими хозяевами
- фотогеничность (очёчки там, вид уважительный, чтобы бабам - главной аудитории телевизора, глав лохторату - нравилось)
- хорошо подвешен язык, много говорят, да вот беда - говорят ни о чем
И потому мы имеем во всем мире именно то, что имеем: предателей родины во власти, которые, когда они, наконец, сдадут свои страны тем, кому их обязали сдать кукловоды, и когда они станут больше не нужны никому и новые хозяева страны поволокут их на бойню, будут горько плакать и переживать, что не удастся больше воспользоваться золотым унитазом в 5-й киевской квартире.
07.08.2020 16:40
Я пам'ятаю як в 1985-86 роках нас по неділях в РА кормили "делікатесом"- гречка + 2 варених яйця! Смакота! А ще пам'ятаю перші враження від комбіжиру- ніжно рожевий колір! Шок був! Ну після комбі- печія до неба! А найблатніше місце на кухні : хліборізка -масло +білий хліб і цукор- куди там "Баунті" до цієї розкоші! І хліборізчиками були кавказькі джигіти- українців не пам'ятаю!
07.08.2020 16:53
"Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що воїни в гарній формі".
Что это такое? Дядя Вова, ты дурак?
07.08.2020 17:52
Зеля - през дебилов
07.08.2020 18:04
Дело в том, что "потужно" - это одно из немногихслов, которые зеленский выучил без телесуфлёра... и министр у него потужный... и кормят потужно... и законы принимаются потужные...а уж как потужно он 3.14-т - это шото найпотужншше ваащє!
06.12.2020 18:05
Неудивительно...Хомчак и Таран отказываются потому что при новой системе невозможно брать взятки...Как это ни печально, но скорее всего новая схема так навсегда и останется пробным проэктом....Сволочи,Таран и Хомчак, дайте людям которые жизнью рискуют на фронте, нормально питаться!
06.12.2020 23:34
