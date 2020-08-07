Систему харчування в армії робили дурнестійкою - вона працюватиме до моменту, поки її не заборонили, - волонтерка Петреня про заяву Зеленського

Нині Нова система впроваджена в 106 в/ч. Це охоплює трохи більше 55% за кількістю людей. У всіх інших в/ч як і раніше діє стара система харчування. Переводити на нову систему відмовляється Хомчак і Таран.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала волонтерка, яка раніше працювала в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Тішуся, що та система харчування, яку ми вибудовували протягом попередніх 5 років, працює досі. Ми робили її дурнестійкою, і вона працюватиме до моменту поки її не заборонили. Що дуже ймовірно з наступного року. І у мене викликає подив, коли люди, які де-факто заборонили впровадження нової системи харчування в половині Армії, люди, які протягли через Постанову КМУ продовження харчування за старою системою, при цьому абсолютно корупційним шляхом (без торгів на майданчику Прозорро), вважають за можливе піаритися на роботі моєї Команди", - прокоменувала волонтерка заяву президента Володимира Зеленського про те, що годують наших воїнів "дуже потужно".

"Нагадую, зараз Нова система впроваджена в 106 в/ч. Це охоплює трохи більше 55% за кількістю людей. У всіх інших в/ч як і раніше діє стара система харчування. Переводити на нову систему відмовляється Хомчак і Таран. І ніяких інших причин не переводити всю армію на нову систему харчування, крім занесених конвертів від старих компаній-годувальників в певні кабінети, я не бачу. І це вже ухвалене рішення. Це ще раз доводить, наскільки вони всі неспроможні. Ні в чому. Просто люди, які вміють тільки ворушити язиком", - резюмувала Петреня.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на заяви про перехід всіх бойових частин ЗСУ на нову систему харчування, Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться.