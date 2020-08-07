УКР
Боднар про відкриту проти нього кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен: Це зовнішньополітична позиція України

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Василь Боднар назвав заяву, написану на нього нардепкою "Слуги народу" Дариною Володіною у зв'язку з оприлюдненим у квітні листом із роз'ясненням позиції України щодо невизнання геноциду вірмен у Туреччині в 1915 році, "театром абсурду".

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат України намагається притягнути до відповідальності заступника Глави МЗС України (себто мою скромну особу) за зовнішньополітичну позицію України!" - йдеться в повідомленні.

За словами Боднара, у своїй діяльності він відстоює національні інтереси і позиції України і діє в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

"У підписаному мною листі відображена офіційна позиція України, а не моя особиста. Не мав на меті ображати національні почуття будь-кого. Оцінку професійності та ефективності моїх дій дає мій безпосередній керівник - міністр закордонних справ, а також, за необхідності, керівництво держави та уряду", - додав заступник міністра закордонних справ.

Він також наголосив, що готовий захищати свою честь, гідність та добре ім'я усіма правовими способами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слуга народу" Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання "геноциду вірмен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МЗС Боднар про команду КВК, яка відмовилася їхати в Крим: Друзі з Білорусі вибрали свободу, гідність і дружбу з Україною

Вірменія (751) Боднар Василь (160) геноцид (307) МЗС (4281) Володіна Дар’я (2)
Топ коментарі
+16
Дик Україна не визнала геноцид вірмен... Перш за все, тому, що Вірменія відмовилася визнати голодомор геноцидом. Які тоді можуть бути питання?
07.08.2020 15:26 Відповісти
+10
Володина нас хочет с Турцией и Азербайджаном поссорить по своему скудоумию или кто-то подсказал из соседней "сверх-державы"?
07.08.2020 15:26 Відповісти
+7
Володина это сосна...сосна без мозгов...и без совести...
07.08.2020 15:27 Відповісти
Володина нас хочет с Турцией и Азербайджаном поссорить по своему скудоумию или кто-то подсказал из соседней "сверх-державы"?
07.08.2020 15:26 Відповісти
Оказуется у нас в уголовном кодексе есть статья про геноцид армян. Это типо если чморить армянина на рынке? Бедный авакив
07.08.2020 15:27 Відповісти
гэбуха спит и видит, чтобы поссорить Украину и Турцию.
07.08.2020 16:27 Відповісти
Дик Україна не визнала геноцид вірмен... Перш за все, тому, що Вірменія відмовилася визнати голодомор геноцидом. Які тоді можуть бути питання?
07.08.2020 15:26 Відповісти
Є ціле відділення в дипломатії.Паритетні відносини називаються-як ви з нами так і ми з вами- всьо по-чесному без обману.Залежить від зкбастості влади.Навіть питання захисту нацменшин в Європі є тільки рамочним.Тобто ви можете запитати наприклад у Орбана скільки в них українських шкіл,і зробити тут стільки ж угорських.
07.08.2020 15:40 Відповісти
Так там и геноцида не было.
Армяне - гавно...
07.08.2020 16:45 Відповісти
Володина это сосна...сосна без мозгов...и без совести...
07.08.2020 15:27 Відповісти
все просто . армяне признают голодомор мы признаем геноцид . нет ? выбачайте
07.08.2020 15:29 Відповісти
Ющ приблизно так їм і сказав, вони не захотіли! Можна було зробити це одночасно - на зустрічі двох президентів підписати, але ні - вони не хочуть!
07.08.2020 15:31 Відповісти
не равноценный обмен..
из вечного сателлита РФ мы поссоримся с Турцией, которая нам дружественная...
Лучше вообще забыть про Армению и меньше с ней иметь дел..
07.08.2020 15:38 Відповісти
Ну просто коли був Ющ, то ми з Туреччиною так не дружили... Але все одно вони Голодомор визнавати не хочуть, бо їм кацапи так сказали!
07.08.2020 15:39 Відповісти
хер там.
Голодомор - реальный факт - геноцид армян Турцией - армяне придумали херню...
07.08.2020 16:46 Відповісти
я бы не был так категоричен . турки армян резали . это общеизвестный факт . только причина сего перфоменса и колличество пострадавших вызывают споры
07.08.2020 16:49 Відповісти
...
"Армения до сих пор пытается навязать миф от т.н. «геноциде армян» в Османском Халифате в 1915 году, в то время как исторические факты указывают на то, что именно армяне, воспользовавшись войной и ослаблением Османского Халифата, учинили резню турок в местах своего компактного проживания (подробности https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/05/11/116766/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%98. здесь ).
Кроме того, непосредственно в самой Армении армяне убили 2.5 млн. мусульман за период с 1914 по 1920 годы. Любопытно, что с обвинениями в массовом убийстве мусульман https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2008/02/19/56426/genotsid--evrei-obvinili-armyan-v-ubijstve-25-millionov-musulman.shtml выступил советник посла «Израиля» в США Ленни бен-Давид"
07.08.2020 17:02 Відповісти
тот факт что армяне резали мусульман при каждой возможности не отменяет того что и турки делали то же
07.08.2020 17:09 Відповісти
речь о лжегеноциде...
07.08.2020 17:17 Відповісти
я бы сказал не так . факт истребления армян особо ни кто не оспаривает . тем более что первые свидетельства оставили немецкие офицеры (которые к армянам . друзьям России не испытывали особых симпатий ) . другой вопрос считать ли это геноцыдом или обычным делом во время войны . тут мнения разделились . колличество погибших ни кто не считал и цифры сильно отличаются
07.08.2020 18:13 Відповісти
Боднар об открытом против него уголовном деле из-за непризнания геноцида армян: Это внешнеполитическая позиция Украины - Цензор.НЕТ 9269
07.08.2020 15:33 Відповісти
пане Василю, ви - професіал в дипломатії, а ота ***** - ЗЕльона шелупень на ватно-армянському підсосі.

продовжуйте захищати інтереси України, будь ласка !
армія і дипломатія - наш захист
07.08.2020 15:36 Відповісти
Зеленую сосну Володину тупо наняли для провокации.
Какое ей лично дело до терок между союзником Украины Турцией и подпуйловниками армянами?
07.08.2020 15:36 Відповісти
геноцид армян или геноцид коэнов?
07.08.2020 15:37 Відповісти
Конституція, Ст. 6:
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

У нас законодавчо не визнаний геноцид вірмен 1915 року, так що до побачення!
07.08.2020 15:38 Відповісти
Цікаво, ця сосна покаже на карті, де саме відбувались погроми вірмен?
07.08.2020 15:48 Відповісти
А ви пробували на карті,де наприклад дама бубнова,хоч Африку найти)))Ось таке у неї й відношення до політики,як у гральних і географічних карт.
07.08.2020 16:04 Відповісти
Володина Дарья Артемовна.
... оформлялась как физическое лицо-предприниматель. Выигрывала три тендера по заказу коммунального учреждения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Киевский молодежный центр» в 2018 и 2019 годах;

/ Думаю не так просто выигрывать тендеры в КГА

активно комментировала темы Украина-армянских отношений.
Дарья Володина не замужем, но согласно информации из Facebook в 2015 году у нее появились отношения.)

/ Наверное ее какой-то Карапетян ужинает, судя по заказухе. Ну не верю, что эту курицу может интересовать вопрос геноцида армян 1915 года

Боднар про відкриту проти нього кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен: Це зовнішньополітична позиція України - Цензор.НЕТ 7729
07.08.2020 16:00 Відповісти
Ну судячи по фотці, в неї і вірменське коріння цілком може бути...
07.08.2020 16:02 Відповісти
да ну и хрен на нее.
07.08.2020 16:45 Відповісти
у неё дедушка армян из-за этого она так и выслуживается перед диаспорой армении вот её интервью союзу армян украины где она рассказывает про свои корни: http://sau.org.ua/darya-volodina-to-chto-delaet-soyuz-armyan-ukrainy-v-oblasti-blagotvoritelnosti-ochen-blizko-mne/
и еще мне было бы интересно услышать её позицию по голодомору так как в соцсетях в день памяти геноцида армян она выложи пост с сожелениями,а 23 ноября в день памяти жерт голодомора у неё ничего не было, поэтому мне кажется что эта армянка (по дедушке) не признает голодомор геноцидом украинцев и ещё что-то требует в отношении геноцидов других народов, я не понимаю какой народ она вообще в парламенте представляет
07.08.2020 16:50 Відповісти
Отношения у нее появились только после того как она побрилась не только от подбородка до пупка а и до колен.
08.08.2020 01:10 Відповісти
Первое - забыть или забить. Второе - найти и высечь, что бы никогда не забыла за что.
08.08.2020 01:05 Відповісти
 
 