Боднар про відкриту проти нього кримінальну справу через невизнання геноциду вірмен: Це зовнішньополітична позиція України

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Василь Боднар назвав заяву, написану на нього нардепкою "Слуги народу" Дариною Володіною у зв'язку з оприлюдненим у квітні листом із роз'ясненням позиції України щодо невизнання геноциду вірмен у Туреччині в 1915 році, "театром абсурду".

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат України намагається притягнути до відповідальності заступника Глави МЗС України (себто мою скромну особу) за зовнішньополітичну позицію України!" - йдеться в повідомленні.

За словами Боднара, у своїй діяльності він відстоює національні інтереси і позиції України і діє в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

"У підписаному мною листі відображена офіційна позиція України, а не моя особиста. Не мав на меті ображати національні почуття будь-кого. Оцінку професійності та ефективності моїх дій дає мій безпосередній керівник - міністр закордонних справ, а також, за необхідності, керівництво держави та уряду", - додав заступник міністра закордонних справ.

Він також наголосив, що готовий захищати свою честь, гідність та добре ім'я усіма правовими способами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слуга народу" Володіна домоглася, щоб проти заступника голови МЗС Боднара відкрили кримінальну справу через невизнання "геноциду вірмен".

