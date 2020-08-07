Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, - заступниця глави МЗС Джапарова

Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, мілітаризувала окупований Крим і Чорноморський регіон.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро. Наскільки нам відомо, нині Росія має 6 підводних човнів у Чорному морі. Крим перетворився на військову базу Росії. Усі країни навколо цієї бази мають усвідомлювати агресивну політику Росії щодо контролю над регіоном", - підкреслила Джапарова.

Вона нагадала про те, що у зв’язку з цим Україною було ініційовано заснування Кримської платформи.

"Думаю, що Туреччина є однією з 5 країн, які найбільше прагнуть долучитися до цієї платформи. Ми плануємо щороку проводити у Києві Кримський саміт, на якому зможуть зустрітися лідери країн. Окупація Криму – це не внутрішнє питання, а тема, яка стосується країн Чорноморського регіону та Азовського моря. Військова стратегія Росії направлена на Близький Схід та Північну Африку. Крим для них є військовою базою на цьому шляху", - сказала дипломатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС

Джапарова нагадала також про успішні проєкти двосторонньої українсько-турецької співпраці у військовій сфері, зокрема з постачання турецькою компанією Aselsan засобів зв’язку для ЗСУ, модернізації турецької бронетехніки за допомогою українських комплексів активного та реактивного захисту.