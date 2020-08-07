УКР
Новини Агресія Росії проти України
Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, - заступниця глави МЗС Джапарова

Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро, мілітаризувала окупований Крим і Чорноморський регіон.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Росія хоче перетворити Азовське море на власне озеро. Наскільки нам відомо, нині Росія має 6 підводних човнів у Чорному морі. Крим перетворився на військову базу Росії. Усі країни навколо цієї бази мають усвідомлювати агресивну політику Росії щодо контролю над регіоном", - підкреслила Джапарова.

Вона нагадала про те, що у зв’язку з цим Україною було ініційовано заснування Кримської платформи.

"Думаю, що Туреччина є однією з 5 країн, які найбільше прагнуть долучитися до цієї платформи. Ми плануємо щороку проводити у Києві Кримський саміт, на якому зможуть зустрітися лідери країн. Окупація Криму – це не внутрішнє питання, а тема, яка стосується країн Чорноморського регіону та Азовського моря. Військова стратегія Росії направлена на Близький Схід та Північну Африку. Крим для них є військовою базою на цьому шляху", - сказала дипломатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення міжнародної "Кримської платформи" прискорить процес повернення окупованого півострова, - МЗС

Джапарова нагадала також про успішні проєкти двосторонньої українсько-турецької співпраці у військовій сфері, зокрема з постачання турецькою компанією Aselsan засобів зв’язку для ЗСУ, модернізації турецької бронетехніки за допомогою українських комплексів активного та реактивного захисту.

Автор: 

Азовське море (1621) Крим (14240) Туреччина (3680) Джапарова Еміне (179)
+8
Петя , вернись . Турчинов , вернись .
07.08.2020 15:32 Відповісти
+7
Вже давно треба було робити свій канал в Азовське море. Думаю, що не такі вже колосальні затрати.
07.08.2020 15:32 Відповісти
+5
Це робочі місця. + це крапка в історії із Дніпровською водою для Криму і найголовніше, це суттєве опріснення Азову, а значить збільшення товщі льоду взимку і сили льодоходу, що "дуже" корисно для **********.
07.08.2020 15:38 Відповісти
Вже давно треба було робити свій канал в Азовське море. Думаю, що не такі вже колосальні затрати.
07.08.2020 15:32 Відповісти
Це робочі місця. + це крапка в історії із Дніпровською водою для Криму і найголовніше, це суттєве опріснення Азову, а значить збільшення товщі льоду взимку і сили льодоходу, що "дуже" корисно для **********.
07.08.2020 15:38 Відповісти
Петя , вернись . Турчинов , вернись .
07.08.2020 15:32 Відповісти
Зачєм? Вєдь есть же зебіли, оні єслі што нєтак то самі, голимі рукамі рєшат проблєму!
07.08.2020 15:36 Відповісти
цього замало -- треба повертати всю свиноферму...!
07.08.2020 15:40 Відповісти
Так ви ж всі тут і зараз.
07.08.2020 15:44 Відповісти
і ти бачу підтягнувся - вульворотий
07.08.2020 15:49 Відповісти
Стули своє оральноє отвєрстіє, клавішеголовий.
07.08.2020 16:25 Відповісти
главное, что бы не стреляли, а бубочка в любую точку мира может поехать на море. Какая разница на какое?
07.08.2020 15:32 Відповісти
Силитра под крымским мостом может этому восприпятствовать....
07.08.2020 15:33 Відповісти
Зеля вже погодився.
07.08.2020 15:35 Відповісти
Его никто не спрашивал . Нет смысла .
07.08.2020 15:36 Відповісти
Главная скрепа кацапов - это принцип курятника:
- залезть повыше
- столкнуть ближнего
- обгадить нижнего
07.08.2020 15:35 Відповісти
тому - Кримський канал через кримський перешийок(поперек) і мінування акваторії донними немагнітними мінами...
07.08.2020 15:36 Відповісти
Рить підеш?
07.08.2020 15:39 Відповісти
На*уй - это там
Глюкоза, типа певица из рф, эпично послана на хутор, ибо посещала Крым
Это прекрасно
Теперь она легко может дать концерт в Уренгое

..
-Вам запрещено вьезд на территорию Украини на 3 года..
-Опять !??

ЦЕ ФЕЄРИЧНО ...)))
07.08.2020 15:38 Відповісти
плачет небось дурында от горя...
07.08.2020 15:59 Відповісти
А вона сюди на концерт їхала? Тю, вона тут комусь треба???
07.08.2020 16:00 Відповісти
та ладно?!
07.08.2020 15:43 Відповісти
да не получится у кацапа ничего, потому-что это не по международным правилам, и вообще весь мир с нами и молчать не будет...
07.08.2020 15:45 Відповісти
Это ещё один конфликт. Крым называли типо выходом к Черному море, а на самом деле в руках имперского милитаризированного государства с придурковатыми намерениями - это как Сомали в Черном море, населенное пиратами.
07.08.2020 16:13 Відповісти
Аяй-яй! А кто же это сделал?! Кто натравил портнягу и его бешенную сучку с ложными обвинениями по уголовному делу за проход НАШИХ кораблей общим проливом???
07.08.2020 16:18 Відповісти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість подачі прісної води з материкової частини в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові.
Про це він заявив у інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-krym-voda-shmyhal/30771500.html Радіо Свобода . Да у нас у самих юг Украины засыхает, фермеры терпят убытки, а некоторые кончают жизнь самоубийством. Уже через несколько лет мы можем иметь на юге свою пустыню, проблемы с пресной водой и продуктами питания, если уже сейчас не решим этот вопрос. Это ли не гуманитарная катастрофа?
07.08.2020 16:31 Відповісти
Та крім типу «наших»,які ніколи нашими не почувались, купа сімей рюзьке ваєнних.А вони ж сім'ями, з вилупками там,плюс фуйло туди навезло купу рюзьке бомжів і простих «граждан» .дурень шмигаль все те вороже шобло буде поїти. Як шкода, що тут зявилась можливість забрати Крим,а зебоб знову виручає пуйла вкотре.
07.08.2020 17:09 Відповісти
Уже давно сделала. Азовское море отжато.
07.08.2020 17:21 Відповісти
А В ДРУГОМ МЕСТЕ АРАБОХАЙСКИЙ КРЕМЛЬ ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ! Не имеющее выходов озеро Гульсум(Персидское море,но не Каспийское) ХОЧЕТ ПРЕВРАТИТЬ В СВОЕ МОРЕ. Не дает делить его на 5 равных частей,хотя сами влезли с Дагестана,который наз-ся тоже Одэрбэйджаном( и делился на омурАты и джанАты) и АстраханБазара-города входившего в Пэриджанскую империю.ВРЕМЯ ВОЗМЕТ СВОЕ ВСЕРАВНО!
07.08.2020 18:21 Відповісти
ОМП нужно создавать,РВСН развивать что бы вернуть Крым и востановить контроль в Азовском море,а не платформу.
07.08.2020 21:32 Відповісти
 
 