Виявлено Telegram-бот, який поширює персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців, - Офіс омбудсмена

Виявлено Telegram-бот, який поширює персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців, - Офіс омбудсмена

Виявлено чат-бот у месенджері Telegram, у якому оприлюднено табличний файл із персональними даними (ПІБ, номера військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6907 військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу омбудсмена.

"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації також може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, Секретаріатом Уповноваженого було направлено листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції України з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції. Зокрема, було наголошено на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який станом на сьогодні продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними", - йдеться в повідомленні.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено, що підрозділом дізнання Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри працює над тим, щоб повністю унеможливити витік даних з реєстрів для продажу, - Федоров

військовослужбовці (4941) захист персональних даних (108) Telegram (304)
що, і це не мона?
Обнаружен Telegram-бот, распространяющий персональные данные около 7 тыс. военнослужащих, - Офис омбудсмена - Цензор.НЕТ 7027
показати весь коментар
07.08.2020 15:41 Відповісти
Он ещё неделю назад должен был общаться с пра-пра-бабушкой .
показати весь коментар
07.08.2020 15:43 Відповісти
Тільки не кажіть, що всі вони в додаток "Дія" електронний військовий квиток завантажили...
показати весь коментар
07.08.2020 16:49 Відповісти
Неужели Opendatabot?
показати весь коментар
07.08.2020 18:12 Відповісти
 
 