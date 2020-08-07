Виявлено Telegram-бот, який поширює персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців, - Офіс омбудсмена

Виявлено чат-бот у месенджері Telegram, у якому оприлюднено табличний файл із персональними даними (ПІБ, номера військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6907 військовослужбовців.

"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації також може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, Секретаріатом Уповноваженого було направлено листи на адресу Служби безпеки України та Національної поліції України з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції. Зокрема, було наголошено на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який станом на сьогодні продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними", - йдеться в повідомленні.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України повідомлено, що підрозділом дізнання Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).

